リモートサポートツールは、サポートITインフラのバックボーンです。これは、技術者がエンドユーザーの問題をトラブルシューティングし、遠距離で問題を解決するのに役立ちます。リモートアクセスソフトウェアは、今日のビジネス環境で重要な役割を果たしています。IT、教育、カスタマーサービスを含むさまざまな分野でリモートワークが大幅に増加しているため、リモートアクセスソフトウェアの需要が高まっています。
リモートアクセスソフトウェアは、生産性をサポートし、運用コストを削減し、顧客満足度を向上させるのに役立ちます。ビジネスの多くの側面がリモートアクセスサポートに依存しているため、チームが特定のビジネスニーズに合った適切なツールを選ぶことが重要です。
リモートサポートソフトウェアとは何ですか？
リモートサポートソフトウェアは、IT専門家やサポートチームがコンピュータやデバイスにリモートでアクセスし、制御することを可能にするツールです。この技術により、技術者は物理的にデバイスの場所にいなくても、問題のトラブルシューティング、ソフトウェアのインストール、更新の管理、支援を提供できます。リモートサポートソフトウェアは、効率を向上させ、ダウンタイムを減らし、技術的な��問題を迅速に解決するため、あらゆる規模の企業にとって不可欠です。
リモートサポートソフトウェアの主な機能には、リモートデスクトップアクセス、ファイル転送、画面共有、チャットなどのコミュニケーションツールが含まれます。これらの機能は、サポート技術者とユーザーの間のシームレスなやり取りを促進し、問題が迅速かつ効果的に解決されることを保証します。さらに、リモートサポートソフトウェアには、データの整合性と機密性を維持するために、暗号化、マルチファクター認証、サポートセッションのログ記録などのセキュリティ対策が含まれていることがよくあります。
リモートサポートソフトウェアツールを使用する利点
リモートサポートソフトウェアは、ITの効率性、セキュリティ、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。ここに主な利点があります：
問題解決の迅速化: ITチームは問題を即座にトラブルシューティングして修正し、ダウンタイムを減らし、生産性を向上させます。
コスト削減: 現地訪問の必要性を排除し、旅行費用を削減し、運用コストを最小限に抑えます。
セキュアリモートアクセス: 暗号化、多要素認証、アクセス制御などの高度なセキュリティ機能が機密データを保護します。
24/7サポートのための無人アクセス: ITチームは、ユーザーが不在でもデバイスを管理し修正でき、継続的な運用を確保します。
成長するチームのためのスケーラビリティ: 複数のデバイスとユーザーをサポ��ートし、ビジネスがリモートIT機能を拡張しやすくします。
クロスプラットフォーム互換性: ITチームがWindows、Mac、Linux、iOS、Androidのユーザーを互換性の問題なくサポートできるようにします。
Splashtopのような信頼性のあるリモートサポートソリューションを導入することで、セキュリティと効率を維持しながらシームレスなIT運用を確保できます。
リモートサポートツールを評価する際に考慮すべき重要な要素
リモートサポートソフトウェアを選ぶ際には、ツールがビジネスニーズを満たすことを確認するためにいくつかの重要な要素を考慮することが重要です。評価すべき重要な要素は次のとおりです:
セキュリティ: ソフトウェアが暗号化、多要素認証、セッションログなどの強力なセキュリティ機能を提供していることを確認してください。敏感なデータを保護し、業界標準に準拠することが重要です。
使いやすさ: ソフトウェアは、技術者とエンドユーザーの両方にとって使いやすい直感的なインターフェースを持つべきです。ユーザーフレンドリーなデザインは学習曲線を減らし、効率を向上させます。
互換性: リモートサポートツールがさまざまなオペレーティングシステムやデバイスと互換性があるかどうかを確認してください。Windows、Mac、Linux、iOS、Androidをサポートし、さまざまなユーザー環境に対応する必要があります。
パフォーマンス: ソフトウェアの速度と信頼性の観点からパフォーマンスを評価します。ツー�ルは、スムーズなユーザー体験を確保するために、遅延が最小限の高品質なリモートアクセスを提供するべきです。
特長: リモートデスクトップアクセス、ファイル転送、画面共有、通信ツールなどの重要な機能を探してください。セッション録画、リモート印刷、マルチモニタ対応などの高度な機能も役立ちます。(参照: リモートサポートソフトウェアの必須の5つの機能)
スケーラビリティ: ソフトウェアがビジネスと共にスケールできるかどうかを考慮してください。複数のユーザーとデバイスをサポートし、ニーズに応じて成長できる柔軟なライセンスオプションを提供する必要があります。
サポートとトレーニング: 信頼できるカスタマーサポートと包括的なトレーニングリソースは重要です。ベンダーが電話、メール、ライブチャットを含む十分なサポートチャネルを提供し、詳細なドキュメントとチュートリアルを提供していることを確認してください。
コスト: 予算に最適な価値を提供するツールの価格プランを比較します。初期コストだけでなく、アップグレード、アドオン、またはサポートサービスの追加料金も考慮してください。
これらの要素を慎重に評価することで、ITサポート能力を向上させ、効率を改善し、ビジネスにとって安全で信頼性のあるソリューションを提供するリモートサポートを選択することができます。
2025年のベストリモートサポートソフトウェア
Splashtop
Splashtopは、ユーザーにシームレスなリモート体験、業界をリードするセキュリティプロトコルを提供し、高性能なソフトウェアのリモート使用をサポートするリモートアクセスソフトウェアのリーダーです。
Splashtopは非常に多用途なリモートサポートソリューションを提供しており、医療や教育を含むさまざまな分野で使用されています。Splashtopは、運用効率を向上させ、プロセスを合理化し、リモートワーカーに安定で安全な作業環境を提供します。
TeamViewer
TeamViewer は、個人利用のみの無料バージョンを提供するリモートサポートソフトウェアツールです。純粋に個人利用のためのリモートアクセスツールを探している人には、これは検討する価値のある良いオプションです。しかし、TeamViewerが無料バージョンを商業利用していると疑った場合、接続をブロックし、リモートデバイスへのアクセスを防ぐことがあります。
LogMeIn Resolve
もう一つの人気のあるリモートサポートソフトウェアはLogMeIn Resolveです。LogMeIn Resolveはリアルタイムデータでデバイスを監視し、混乱を最小限に抑えるのに役立ちますが、LogMeIn Resolveプラットフォームでは利用できない主要なIT機能があります。
たとえば、セッション録画や他のチケットソリューションとの統合は、リモートワークソフトウェアで利用可能な一般的な機能です。しかし、LogMeIn Resolveは現在これらの機能を提供していません。
ConnectWise ScreenConnect
ConnectWise ScreenConnectは、14日間の無料トライアルを提供するリモートサポートツールで、クレジットカードは不要です。欠点は？ConnectWiseは過去に無人リモートアクセスツールの価格を引き上げたことがあります。
プランとアクセスしたいデバイスの数に応じて、元のScreenConnectの価格モデルから最大275％の価格上昇が見られることがあります。それに比べて、Splashtopの価格モデルは使用した分だけ支払うことに焦点を当てているため、リモートサポートに過剰な支払いをすることはありません。
BeyondTrust リモートサポート
BeyondTrust（旧称Bomgar Appliance）は、セッション管理とアクセス制御のための集中プラットフォームを提供する一般的な特権リモートアクセスソフトウェアです。オンプレミスオプションは、リモートアクセスをファイアウォールの背後に保持する機能を提供しますが、エンタープライズクライアントにとって最も柔軟なオプションではありません。
Splashtop On-Premは、BeyondTrustプラットフォームと同様の機能を高コストなしで提供しま�す。Splashtopの価格モデルは、ユーザーが使用した分だけ支払うシステムを作成し、チームに価格面での柔軟性と容易なスケーリングの能力を提供します。
Devolutionsによるリモートデスクトップマネージャー
リモートデスクトップマネージャー は、多くのユーザーにとって魅力的です。なぜなら、ユーザー向けに無料バージョンを提供しているからです。しかし、無料版は非常に限られた機能しか提供していません。リモートデスクトップマネージャーは、「リモートアクセスのためのITツールボックス」として自負しています。ユーザーにセキュリティ機能を提供しますが、より大きなセキュリティの考慮事項を考慮することが重要です。
Splashtopのインフラストラクチャはセキュリティを考慮して構築されています。ユーザーがSSO 統合やエンドポイントセキュリティのように自分自身のセキュリティを強化する能力を提供することに加えて、プラットフォーム自体はISO/IEC 27001、SOC2、GDPRなどの多くの主要なセキュリティ基準に準拠しています。
VNC 接続
VNC 接続は、リモートワーカーが自分のデバイスからリモートインする能力を提供するためによく使用されるリモートデスクトッププラットフォームです。VNC 接続は、リモートフレームバッファー（RFB）として知られるものを使用して、リモートコンピュータの画面をローカルコンピュータに送信し、同時に入力を戻します。
このリモートアクセスの方法はかなり古く、�新しい技術ほどのパフォーマンスはありません。Splashtopは、エンドユーザーがリアルタイムで高精細なビデオとオーディオを提供できる独自のプロトコルを使用しており、技術者がリモートアクセスセッション中に迅速かつ効果的なサポートを提供できるようにします。
ISL Light
ISL Lightは、無人のリモートアクセスをユーザーに提供します。ISL Lightはまた、オンプレミスソリューションとマルチモニターサポートを提供します。しかし、一部のエンドユーザーはユーザーインターフェースに関する複雑さを報告しています。ユーザーエクスペリエンスは、リモートサポートにおいて重要な考慮事項です。これが、Splashtopがエンドユーザーと技術者の両方にとってシンプルなユーザーインターフェースを提供する理由です。接続を確立するために使用するコードを間違えることはなく、技術者はどのデバイスを操作しているかを簡単に把握できます。
AnyDesk
Getscreen.me
Getscreen.meは、個人のブラウザ内で動作するクラウドベースのリモートアクセスソフトウェアです。これは、アプリケーションやダウンロードを必要としないことを意味します。しかし、この制限のために、Getscreen.meには、アクティビティトラッキング、アラートや通知、アクティビティダッシュボードなどの報告機能がなく、ITおよびヘルプデスクサポートチームに必要な重要な機能がありません。
リモートPC
RemotePCは、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidを含む複数のプラットフォームをサポートするリモートアクセスツールです。ファイル転送やリモート印刷などの機能を提供します。
しかし、Splashtopは強化されたセキュリティ対策、ユーザーフレンドリーなインターフェース、包括的なサポートを提供し、信頼性が高くセキュアリモートアクセスを求める人々にとって優れた選択肢となっています。
Zoho Assist
Zoho Assistは、無人アクセス:、画面共有、ファイル転送などの機能を備えたウェブベースのリモートサポートです。他のZoho製品と統合し、カスタマイズ可能なブランディングオプションを提供します。
対照的に、Splashtopは高性能ストリーミング、広範なデバイス互換性、効率的なカスタマーサポートを備え、使いやすさとパフォーマンスの向上を提供し、企業にとって好ましい選択肢となっています。
ゴバーラン リーチ
Goverlan Reachは、リアルタイムのITサポート、Active Directory管理、リモートコントロール、診断を提供するエンタープライズ向けツールです。クラウドに依��存せずに動作し、リアルタイムのサポート機能を提供します。
Splashtopは、より直感的なインターフェース、コスト効果の高いプラン、優れたリモートデスクトップパフォーマンスを提供し、企業やITプロフェッショナルにとってより良い選択肢となります。
サップレモ
SupRemoは、無人アクセス:、ファイル転送、マルチ接続サポートなどの機能を提供するリモートサポートです。一方、Splashtopは、ハイビジョンリモートアクセス、広範なデバイス互換性、優れたカスタマーサポートを含む、より強力な機能セットを提供し、ビジネスにとって好ましい選択肢となっています。
Dameware Remote Everywhere
Dameware Remote Everywhereは、セキュリティ機能とクロスプラットフォームサポートを備えたクラウドベースのリモートサポートソリューションです。それには無人アクセス:が含まれており、Windows、Mac、Linuxを含む複数のオペレーティングシステムをサポートしています。
しかし、Splashtopと比較すると、Splashtopは高度なパフォーマンス、ユーザーフレンドリーなインターフェース、コスト効果の高い価格設定で優れており、リモートサポートのニーズに最適な選択肢です。
Splashtopをリーディングリモートサポートソフトウェアにする主な機能
Splashtopは、リモートサポートとリモートデスクトップカテゴリでTrustRadiusのトップレート賞を受賞しました—その理由は明らかです。
Splashtopは、リモートワーカーとITリーダーの両方に適した、競争力のある価格で使いやすいリモートサポートソリューションを提供し�続けています。業界をリードするセキュリティと世界中に配置された複数のサポートチームを備えたSplashtopは、リモートアクセスソフトウェアをワークフローに導入しようとするすべての人をサポートします。
以下は、SplashtopがTrustRadiusによってトップ評価のリモートサポートツールとなった理由の一部です：
包括的なセキュリティ機能: GDPR、SOC2、FERPAなどの主要なセキュリティコンプライアンスに準拠しているだけでなく、Splashtopは多要素認証、包括的なログ記録、SSO統合、詳細な承認コントロールなどのセキュリティ機能も提供しています。
オールインワンのリモートアクセスソリューション: 従業員に在宅勤務の能力を提供したり、サポートチームのためのオンデマンドヘルプデスクを作成したりすることをお考えなら、Splashtopがお手伝いします。このツールは、有人および無人のエンドポイントの両方をサポートすることができます。
直感的でユーザーフレンドリーなインターフェース: シンプルで直感的なインターフェースを作成することで、Splashtopはツールの学習に費やす時間を最小限に抑え、生産性を向上させます。トレーニングにかける時間を減らし、デバイス管理にもっと時間をかけましょう。
柔軟性と制御: Splashtopは技術者にデバイスの制御を提供し、リモートセッションをスケジュールし、詳細およびグループアクセスをカスタマイズして、より多くの管理、制御、およびセキュリティを提供します。
コスト効率: Splashtopの価格モデ�ルは、必要なものだけに支払う合理的な請求オプションを提供します。
24時間体制のカスタマーサービス: チャット、電話、メール、またはチケットを通じたタイムリーなサポートで、Splashtopのカスタマーサービスは必要なときにサポートします。
様々な業界におけるSplashtop リモートサポートソフトウェアの実際の応用例
リモートワーカーだけがリモートアクセスソフトウェアを使用しているわけではありません。多くの業界が日常業務でSplashtop リモートサポートソフトウェアを使用しています。以下はその一部です：
レストラン＆ホスピタリティ: Bill Miller Bar-B-QのITディレクターは、Splashtopを利用して、約1,000のPOS端末と企業コンピュータにリモートアクセスし、サポートしています。
製造業: リソースプランニング組織であるMonitor ERPのITチームは、Splashtop On-Premを使用して、内部のセキュリティを最大化しながら顧客サポートを提供しています。
小売：PETstockのチームは、運用コストを削減するためにTeamViewerからSplashtopに切り替えることを決定し、シングルサインオン機能を提供するよりユーザーフレンドリーなリモートサポートツールを提供しました。
デジタルメディア: コミュニケーションエ��ージェンシーBeyond Digital Solutionsは、全国のデジタルサイネージキャンペーンを管理するためにSplashtopを使用しています。
