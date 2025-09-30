今日の急速に進化するデジタル世界では、個人とプロフェッショナルの技術使用の境界がますます曖昧になっています。従業員は、スマートフォンでメールをチェックしたり、個人のノートパソコンから会社のデータにアクセスしたりするなど、仕事の目的で個人のデバイスを使用する傾向がますます強まっています。
このトレンドは、職場でのBYODポリシーの広範な採用につながっています。BYODは、従業員がスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの自分のデバイスを使って仕事関連のタスクを行うことを許可する慣行です。このアプローチは多くの利点を提供しますが、同時に独自の課題とリスクも伴います。
この記事では、BYODとは何か、その利点と欠点を探り、組織でBYODポリシーを効果的に実施するためのガイダンスを提供します。BYODの採用を検討している場合でも、既存のポリシーを改善しようとしている場合でも、この包括的なガイドは、情報に基づいた意思決定を行うために必要な知識を提供します。
Bring Your Own デバイス (BYOD)とは何ですか？
Bring Your Own Device (BYOD)は、従業員がスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの個人デバイスを仕事で使用することを許可するポリシーです。このプラクティスは、従業員がすでに慣れ親しんでいる技術を活用することの利点を認識する企業が増えるにつれて、近年注目を集めています。BYODは、従業員が自分のデバイスを使用して会社のネットワーク、アプリケーション、データにアクセスできるようにし、柔軟性を提供し、生産性を向上させることがよくあります。
BYOD ポリシーはどのように機能しますか？
BYODポリシーは、従業員が仕事のために個人のデバイスを使用する際に従わなければならないルールとセキュリティ対策を概説しています。通常、以下を含みます：
Device Eligibility: 仕事関連のタスクに使用できる個人デバイス（ラップトップ、スマートフォン、タブレット）の種類を指定します。
セキュリティ要件: 多要素認証（MFA）、暗号化された接続、モバイルデバイス管理（MDM）などの対策を強制し、会社のデータを保護します。
アクセスコントロール: 従業員がどの会社のリソースにアクセスできるか、どの条件でアクセスできるかを定義します。
コンプライアンスと監視: 従業員がデータセキュリティ規制を遵守することを保証し、ITチームがデバイスをリモートで監視および管理できるようにします。
サポートと補償ポリシー: 個人デバイスの仕事関連の使用に対して、従業員が技術サポートや金銭的支援を受けるかどうかを概説します。
よく構築されたBYODポリシーは、セキュリティとコンプライアンスを確保しながら生産性を向上させ、リモートおよびハイブリッドの作業環境をより効果的にします。
職場でのBYODの利点
職場でBYODポリシーを実�施することは、従業員の満足度と全体的なビジネスの生産性を向上させるさまざまな利点を提供します。ここにいくつかの主要な利点があります:
柔軟性とモビリティの向上: BYODポリシーは、従業員が個人のデバイスを使用して、どこからでもいつでも働けるようにします。この柔軟性は、今日のますますリモートでハイブリッドな作業環境において特に価値があります。従業員は個人とプロフェッショナルなタスクを簡単に切り替えることができ、仕事と生活のバランスを保ちながら生産性を維持しやすくなります。
雇用主のコスト削減: BYODの最も重要な利点の1つは、コスト削減の可能性です。従業員が自分のデバイスを使用する場合、企業は会社所有のハードウェアの購入、保守、アップグレードの必要性を削減または排除できます。これは、特に予算が厳しい中小企業にとって、かなりの節約につながる可能性があります。
従業員の満足度と生産性の向上: 従業員は慣れ親しんだデバイスを使用することで、より快適で効率的に作業できます。BYODは、従業員が好む技術で作業できるようにし、仕事の満足度を高め、生産性を向上させる可能性があります。個人のデバイスを使用する能力は、新しい技術に関連する学習曲線を減少させ、従業員が仕事に集中し、慣れないツールに適応することに費やす時間を減らすことができます。
強化されたコラボレーションとコミュニケーション: BYODを使用すると、従業員はオフィス、自宅、または外出先でも簡単に接続を維持し、同僚と協力できます。個人のデバイスには、最新のアプリやコミュニケーションツールがインストールされていることが多く、リアルタイムのコミュニケーションとチームワークを促進します。これにより、迅速な意思決定とより効率的なプロジェクト管理が可能になります。
人材の引き付けと保持: BYODオプションを提供することで、技術に精通した従業員にとって柔軟性と自律性を重視する職場環境を提供することができます。これは、企業が先進的で現代の労働トレンドに適応していることを示し、トップタレントを引き付ける大きな要因となる可能性があります。さらに、仕事のツールに満足している従業員は、長期的に会社に留まる可能性が高くなります。
BYODにおけるアクセスレベル: 従業員ができることとできないこと
明確なアクセスレベルを確立することは、会社のデータのセキュリティと従業員のプライバシーの両方を確保するために、BYODポリシーを実施する際に重要です。 明確に定義されたBYODポリシーは、従業員が職場で個人のデバイスを使用して何ができるか、そして機密情報を保護するためにどのような制限があるかを示すべきです。こちらがBYOD環境での典型的なアクセスレベルの内訳です:
従業員ができること:
企業のメールとカレンダーへのアクセス: 従業員は通常、個人のデバイスで企業のメールアカウントとカレンダーにアクセスすることが許可されています。これにより、オフィスにいるときもリモートで働いているときも、接続を維持し、スケジュールをより効果的に管理することが��できます。
会社承認アプリの使用: 従業員は、個人のデバイスに会社承認のアプリケーションをインストールして使用できます。これらのアプリには、生産性ツール、コラボレーションソフトウェア、仕事に不可欠な安全なメッセージングプラットフォームが含まれることがあります。会社は通常、どのアプリが安全に使用できるかについてのガイドラインを提供し、これらのツールのライセンスやサブスクリプションを提供することがあります。
接続 to the Company Network: 適切なセキュリティ対策が整っていれば、従業員は個人デバイスを会社のネットワークに接続できます。これにより、共有ドライブ、内部ウェブサイト、その他のネットワークリソースにアクセスすることができます。
クラウドベースのサービスへのアクセス: 従業員は、自分のデバイスを使用して、会社が利用するクラウドベースのサービスやプラットフォームにアクセスできます。これには、クラウドストレージ、CRMシステム、またはプロジェクト管理ツールが含まれる場合があります。クラウドベースのアクセスにより、どこからでもシームレスに作業でき、従業員が必要なリソースに必要なときにアクセスできることを保証します。
従業員ができないこと:
高度に機密性のあるデータへのアクセス: 従業員は一般的な会社情報にアクセスできるかもしれませんが、高度に機密性のあるデータや機密データへのアクセスは通常制限されています。これには、財務記録、独自情報、またはクライアントや顧客の個人データが含まれる可能性があります。そのようなデータへのアクセスは、会社所有のデバイスや特定の安全な環境に限定される場合があります。
Unauthorized Apps or ソフトウェアの使用: 従業員は、仕事関連のタスクを行う際に、デバイスに未承認のアプリやソフトウェアをダウンロードまたは使用することを禁止されることがよくあります。許可されていないアプリは、マルウェアを導入したり、ネットワークに脆弱性を作り出したりするなどのセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。企業は通常、承認されたアプリケーションのリストを維持し、他のツールの使用に制限を設けています。
Share or 転送 Corporate Data to Personal Accounts: 会社の情報を保護するために、従業員は一般的に、BYODポリシーでカバーされていない個人のアカウントやデバイスに企業データを共有または転送することは許可されていません。これには、仕事用のメールを個人のメールアカウントに転送したり、会社のファイルを個人のクラウドストレージサービスに保存したりすることが含まれます。そのような行動は、データ漏洩や機密情報の制御喪失につながる可能性があります。
セキュリティプロトコルの回避: 従業員は、強力なパスワードの使用、デバイスの暗号化の有効化、ソフトウェアの定期的な更新など、会社が定めたセキュリティプロトコルを遵守する必要があります。これらのプロトコルを回避または無視することは通常禁止されており、従業員のデバイスと会社のネットワークのセキュリティを危険にさらす可能性があります。
安全でない場所からの�会社ネットワークへのアクセス: 企業は、コーヒーショップや空港などの安全でないまたは公共の場所からの会社ネットワークへのアクセスを制限することがよくあります。
効果的なBYODポリシーの実施方法
BYOD ポリシーを導入することで、組織に大きな利益をもたらすことができますが、効果的かつ安全にするためには慎重な計画と実行が必要です。ここでは、成功するBYODポリシーを開発し実施するためのステップバイステップのガイドを紹介します。
1. 明確な目標と範囲を定義する
BYOD ポリシーを展開する前に、達成したい目標を定義することが重要です。従業員の生産性向上、コスト削減、柔軟性の向上など、達成したいことを考慮してください。ポリシーが適用される従業員と許可されるデバイスの種類を明確に定義します。スコープを定義することで、組織内の全員がポリシーの対象者と対象内容を理解できます。
2. セキュリティプロトコルの確立
セキュリティは、BYOD ポリシーを実施する際の最優先事項であるべきです。会社のデータと従業員のプライバシーを保護するために、包括的なセキュリティプロトコルを開発します。これには、デバイスの暗号化を要求し、強力なパスワードの使用を強制し、定期的なソフトウェア更新を義務付けることが含まれます。
3. 承認されたデバイスとアプリケーションのリストを作成する
すべてのデバイスやアプリケーションがBYOD環境での使用に適しているわけではありません。組織のセキュリティ基準を満たし、システムとの互換性を確保する承認済みデバイスのリ�ストを作成します。同様に、従業員が業務目的で使用できる承認済みアプリケーションのリストを提供します。これにより、ネットワークを危険にさらす可能性のある安全でないまたは互換性のないソフトウェアの使用を防ぐことができます。
4. 包括的な使用ポリシーを開発する
成功するBYODポリシーには、個人デバイスがどのように仕事で使用されるかについての明確なガイドラインが含まれている必要があります。この使用ポリシーは、従業員がアクセスできるもの、禁止されている行動、および不遵守の結果を明確に示すべきです。ポリシーがデータ共有、許可されていないアプリの使用、個人データと仕事データの分離などの領域をカバーしていることを確認してください。使用ポリシーはすべての従業員が簡単にアクセスできるようにし、オンボーディングやトレーニングセッションで明確に伝えるべきです。
5. BYODのベストプラクティスについて従業員を教育する
従業員教育は、BYODポリシーの成功にとって重要です。定期的なトレーニングセッションを実施して、BYODに関連するリスク、セキュリティプロトコルの遵守の重要性、およびデバイスを安全かつ責任を持って使用する方法について従業員に知らせます。従業員がポリシーを理解し、安全なBYOD環境を維持する上での役割を理解するのを助けるためのリソースとサポートを提供します。
6. 監視とサポートのメカニズムを実装する
継続的なコンプライアンスとセキュリティを確保するために、会社のネットワーク上での個人デバイスの使用を追跡する監視メカニズムを実装します。さらに、BYODに関連する技術的な問��題で従業員をサポートするシステムを確立し、生産性とセキュリティを維持するために必要な支援を提供します。
7. ポリシーを定期的に見直し、更新する
テクノロジーとセキュリティの脅威は常に進化しているため、あなたのBYODポリシーは静的であってはなりません。新しいリスク、技術の変化、従業員からのフィードバックに対応するために、ポリシーを定期的に見直し、更新してください。ポリシーを最新の状態に保つことで、会社のデータを保護しながら、従業員のニーズの変化に適応することができます。
8. 法的およびコンプライアンスの考慮事項を組み込む
あなたのBYODポリシーが、データ保護やプライバシー法などの関連する法律や規制に準拠していることを確認してください。法律の専門家に相談して、ポリシーが従業員の権利を侵害せず、組織を潜在的な法的問題から適切に保護していることを確認することを検討してください。これらの考慮事項に最初から対処することで、法的な課題を未然に防ぐことができます。
9. ポリシーを明確に伝える
効果的なコミュニケーションは、BYOD ポリシーを成功裏に実施するための鍵です。すべての従業員がポリシー、彼らの責任、そして不遵守の結果を理解していることを確認します。会社のイントラネット、メール、チームミーティングなど、複数のチャネルを使用してポリシーを伝えます。定期的なリマインダーと更新も、ポリシーの遵守の重要性を強調するのに役立ちます。
BYODポリシーを導入することの利点と欠点
BYOD ポリシーを実施することは、組織に多くの利点をもたらす可能性がありますが、それに伴う課題もあります。職場でのBYOD ポリシーの採用における利点と欠点を詳しく見ていきます。
BYOD ポリシーを実施する利点
コスト削減: BYOD ポリシーの最も重要な利点の一つは、ハードウェアコストの削減です。従業員が自分のデバイスを使用するため、企業は会社所有の機器の購入、保守、アップグレードにかかる費用を節約できます。
従業員の満足度と生産性の向上: 従業員は通常、自分のデバイスに慣れており、効率的に作業できるため、生産性が向上します。自分の技術に慣れていることで、学習曲線が短縮され、従業員はより効率的に作業できます。
ワークライフバランスの向上: BYODポリシーは、従業員が仕事と個人のタスクをシームレスに管理できるようにし、より良いワークライフバランスと全体的な仕事の満足度に貢献します。
作業ツールへの迅速なアクセス: 従業員は、自分のデバイスで仕事関連のツール、アプリ、データにアクセスでき、複数のデバイスを切り替える必要がなく、接続を維持し、迅速に対応することが容易になります。
テクノロジーに精通した従業員へのアピール: BYODポリシーを提供することで、特に柔軟性と自主性を重視する潜在的な従業員にとって、あなたの組織がより魅力的になります。 これにより、優秀な人材を引き付け、従業員の定着率を向上させることができます。
BYOD ポリシーを実施する際のデメリット
セキュリティリスク: BYODポリシーは、個人デバイスが適切に保護されていない場合、データ漏洩のリスクを増加させる可能性があります。個人デバイスは、会社所有の機器と同じセキュリティ基準に従わない可能性があり、組織全体で一貫したセキュリティプロトコルを実施することが難しくなります。
プライバシーの懸念: 従業員は、個人デバイスを仕事に使用する際にプライバシーについて懸念を抱くかもしれません。彼らは、会社が自分のデバイス上の個人データや活動にどの程度アクセスできるかについて不安を感じるかもしれません。
ITの複雑さの増加: 異なるオペレーティングシステム、ソフトウェアバージョン、セキュリティ機能を持つさまざまなデバイスを管理することは、IT部門にとって挑戦です。この多様性は、デバイス管理、ソフトウェアの互換性、トラブルシューティングを複雑にします。
リソースの負担: BYODはハードウェアコストを削減する可能性がありますが、ITスタッフの作業負荷を増加させる可能性があり、より広範なデバイスのサポートとすべてのデバイスがセキュリティポリシーに準拠していることを確認する必要があります。
気を散らす可能性: 従業員が個人のデバイスを仕事に使用する場合、仕事に関連しない活動からの気を散らす可能性が高まります。従業員が時間管理に規律を持たない場合、生産性が低下する可能性があります。
��法的およびコンプライアンスの問題: 個人デバイスが業界規制やデータ保護法に準拠していることを確認することは困難です。非準拠は法的な罰則や企業の評判への損害をもたらす可能性があります。
サポートとトレーニングコスト: 従業員がデバイスを安全かつ効率的に使用するために、組織は継続的なトレーニングとサポートに投資する必要があるかもしれません。これには、従業員にセキュリティのベストプラクティスと会社承認のアプリやツールの効果的な使用方法を教育することが含まれます。
BYODに関連する5つの一般的なリスク
BYOD ポリシーは多くの利点を提供する一方で、組織が安全で効果的な実施を確保するために対処しなければならないいくつかのリスクも伴います。ここにBYODに関連する5つの一般的なリスクがあります：
1. データ漏洩
リスク: BYOD環境で使用される個人デバイスは、会社支給のデバイスよりもセキュリティが低く、データ漏洩のリスクが高くなります。デバイスが紛失、盗難、またはマルウェアによって侵害された場合、機密の会社データが不正な第三者に露出する可能性があります。
緩和策: 強力な暗号化、リモートワイプ機能、マルチファクター認証を実装することで、デバイスが不正に使用された場合でもデータを保護できます。
2. 一貫性のないセキュリティ基準
リスク: 従業員の個人デバイスは、オペレーティングシステム、ソフトウェアバージョン、セキュリティ設定が大きく異なります。��この多様性は、一貫性のないセキュリティ慣行につながる可能性があり、すべてのデバイスで統一されたセキュリティ基準を施行することを困難にします。
緩和策: 会社のネットワークやデータにアクセスする前に、従業員に最低限のセキュリティ要件を満たすことを求めます。
3. プライバシーの懸念
リスク: BYODポリシーは、個人使用と職業使用の境界を曖昧にし、従業員のプライバシーに関する懸念を引き起こします。従業員は、会社が個人データにアクセスするレベルに不安を感じたり、個人デバイスでの活動が監視されていることを恐れたりするかもしれません。
緩和策: 会社が実施する監視とデータアクセスの範囲を明確に伝えます。監視が仕事関連の活動に限定され、個人データがプライベートに保たれることを確認します。
4. 法的およびコンプライアンスの問題
リスク: BYODは、業界規制やデータ保護法の遵守を複雑にする可能性があります。たとえば、個人デバイスに機密データを保存することは、規制要件に違反する可能性があり、これらのデバイスを制御できないことは、データ保持やセキュリティ基準の非遵守につながる可能性があります。
緩和策: 関連する規制に沿ったBYODポリシーを策定し、個人デバイスが法的要件を満たすようにします。コンテナ化やサンドボックス化を使用して、従業員のデバイス上の仕事関連データと個人データを分離することを検討してください。
5. デバイスの紛失と盗難
リスク: 個��人用デバイスは、会社支給の機器と比較して、特に職場の管理された環境外で使用されるため、紛失や盗難の可能性が高くなります。これにより、機密性の高い会社情報への不正アクセスのリスクが増加します。
緩和策: 従業員に紛失または盗難されたデバイスを直ちに報告させ、会社データを削除するためのリモートワイプ機能を有効にします。紛失したデバイスを回収するためにデバイス追跡機能の使用を奨励します。
BYODセキュリティのベストプラクティス
BYOD環境での会社データのセキュリティを確保するには、強力なポリシー、従業員教育、堅牢な技術の組み合わせが必要です。BYOD環境を保護するためのベストプラクティスをいくつか紹介します:
1. 強力なパスワードポリシーを実施する
実践: 従業員に個人デバイスで会社のリソースにアクセスするための強力でユニークなパスワードを使用するよう要求します。パスワードは、文字、数字、記号の組み合わせを含む複雑なものであるべきで、定期的に変更されるべきです。
なぜ重要か: 強力なパスワードは、不正アクセスに対する最初の防御線です。弱いまたは再利用されたパスワードは、攻撃者が会社のシステムにアクセスしやすくする可能性があります。
2. 多要素認証（MFA）の強制
実践: 会社のネットワークとデータへのすべてのアクセスに多要素認証 (MFA)を実装します。これは、ユーザーがテキストメッセージコードや生体認証スキャンな�どの2番目の要素を通じて自分の身元を確認することを要求することで、セキュリティの追加層を提供します。
なぜ重要なのか：パスワードが漏洩しても、MFAは不正なユーザーが会社のリソースにアクセスするのを大幅に困難にします。
3. 明確なBYODポリシーを確立する
実践: 個人デバイスを使用する従業員に対するセキュリティ要件と期待を明確に示すBYODポリシーを開発し、伝達してください。これには、許容される使用、データ共有、許可されるデバイスやアプリの種類に関するガイドラインを含めるべきです。
なぜそれが重要なのか: 明確なポリシーは、従業員が自分の責任とセキュリティプロトコルを遵守することの重要性を理解するのに役立ちます。明確に定義されたポリシーは、セキュリティインシデントの管理とコンプライアンスの強制のための枠組みも提供します。
4. 従業員にセキュリティのベストプラクティスを教育する
実践: BYODに関連するリスクと従うべきセキュリティのベストプラクティスについて従業員を教育するために、定期的なトレーニングセッションを実施します。これには、フィッシングの試みを認識すること、セキュリティが確保されていないWi-Fiネットワークを避けること、デバイスを最新のセキュリティパッチで更新し続けることが含まれます。
なぜ重要か: 従業員の意識は、BYOD環境でのセキュリティを維持するために重要です。リスクを理解し、それを軽減する方法を知ることで、従業員は会社のデータを保護する上で積極的な��役割を果たすことができます。
5. リモートワイプ機能を実装する
実践: 紛失、盗難、またはネットワークへのアクセスが許可されなくなったデバイスから会社のデータを消去できるように、リモートワイプ機能を有効にしてください。これは、MDM ソフトウェアやこの目的のために設計された特定のアプリを通じて行うことができます。
なぜそれが重要なのか: リモートワイプは、デバイスが危険にさらされた場合に機密情報が不正な手に渡らないようにすることを保証します。これは、紛失または盗難されたデバイスに関連するリスクを軽減するための迅速かつ効果的な方法を提供します。
6. ソフトウェアを定期的に更新しパッチを適用
実践: 従業員に最新のオペレーティングシステムとアプリケーションパッチでデバイスを更新し続けるよう要求します。ソフトウェアを定期的に更新することで、攻撃者が悪用する可能性のある既知の脆弱性から保護します。
なぜ重要か: 古いソフトウェアは、サイバー攻撃の一般的な侵入点です。すべてのデバイスが最新バージョンを実行していることを確認することで、組織はセキュリティ侵害のリスクを減らすことができます。
7. 定期的なセキュリティ監査を実施する
実践: BYODポリシーの効果を評価し、脆弱性を特定するために定期的なセキュリティ監査を実施します。監査には、デバイスのコンプライアンスの確認、無許可アクセスの監視、セキュリティ対策の効果のテストが含まれるべきです。
なぜ重要なのか: 定期的な監査は、BYODセキュリティの実践が最新で効果的であることを確認するのに役立ちます。それらは、潜在的な弱点を特定し、悪用される前に対処する機会を提供します。
結論として、BYOD環境を保護するには、技術的なソリューション、明確なポリシー、継続的な教育を組み合わせた包括的なアプローチが必要です。これらのベストプラクティスに従うことで、組織はBYODの利点を享受しつつ、関連するリスクを最小限に抑えることができます。
Splashtopを選んでBYOD環境を保護しましょう。
組織が柔軟性と生産性を向上させるためにBYODポリシーを採用するにつれて、企業データと個人デバイスの両方のセキュリティを確保することが最重要課題となります。Splashtopは、企業がBYOD環境を効果的に管理し、保護するための包括的なソリューションを提供します。強力なリモートアクセスと管理機能を備えたSplashtopは、ITチームが従業員のデバイスを監視および制御し、ユーザーの利便性を損なうことなく会社のデータを保護することを可能にします。
Splashtopが安全なBYOD環境をサポートする方法
セキュアリモートアクセス: Splashtopは、個人デバイスから企業リソースへの安全で暗号化されたリモートアクセスを提供し、従業員が機密データを危険にさらすことなく効率的に作業できるようにします。エンドツーエンド暗号化、多要素認証（MFA）、シングルサインオン（SSO）機能を備えたSplashtopは、個人デバイスからアクセスされる場合でも、組織の情報を保護し��ます。
集中管理と監視: Splashtopのリモート管理ツールは、IT管理者がネットワークに接続されたすべてのデバイスを監視および管理することを可能にします。この集中管理アプローチにより、デバイスのメーカーやモデルに関係なく、セキュリティポリシーが一貫して施行されることが保証されます。ITチームは、リモートでの更新の設定、セキュリティ設定の強制、デバイスが紛失または危険にさらされた場合のリモートワイプ操作を実行することができます。
コンプライアンスとアクセス制御: Splashtopを使用すると、企業はアクセスレベルを簡単に管理し、業界規制に準拠することができます。IT管理者は、従業員が仕事に必要なデータとアプリケーションにのみアクセスできるように、詳細なアクセス制御を設定できます。これにより、無許可アクセスのリスクが軽減され、データ保護規制への準拠が維持されます。
シームレスなユーザーエクスペリエンス: セキュリティが最優先事項である一方で、Splashtopは従業員がシームレスなユーザーエクスペリエンスを楽しめるようにもしています。従業員が自分のデバイスを使って慣れ親しんだインターフェースを利用できるようにすることで、Splashtopは学習曲線を最小限に抑え、生産性を向上させると同時に、厳格なセキュリティプロトコルを維持します。
成長するビジネスのためのスケーラブルなソリューション: 小規模なビジネスでも大企業でも、Splashtopのソリューションはニーズに合わせてスケーラブルです。組織が成長するにつれて、Splashtopは簡単に適応し、デバイスとユーザーの増加をサポートし、運用を中断することなく継続的なセキュリティを確保します。
結論として、BYOD ポリシーを採用することは、組織にとって大きな利益をもたらす可能性がありますが、データを保護するための強力なセキュリティ対策も必要です。Splashtopは、BYOD環境を効果的に保護するために必要なツールと機能を提供します。
次のステップを踏む準備はできましたか？詳細はこちら about Splashtop’s solutions, and sign up for a free trial.