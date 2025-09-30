メインコンテンツへスキップ
Person typing on a laptop with digital binary code and data graphics overlay, representing technology and on-premises infrastructure.

オンプレミス (On-Prem): 利点、課題、考慮事項

Verena Cooper
所要時間 10分
更新済み
ソフトウェアとインフラの管理において、企業はしばしば重要な選択に直面します：オンプレミスかクラウドベースのソリューションか。オンプレミスシステム、または「オンプレ」は、データの完全な管理、強化されたセキュリティ、カスタマイズオプションなどのユニークな利点を提供し、多くの業界で好まれる選択肢となっています。

オンプレミスが本当に意味することを探り、その利点と欠点を掘り下げ、オフプレミスやクラウドソリューションなどの他のオプションと比較してみましょう。IT戦略を計画している場合でも、リモートアクセスの最適なセットアップについて興味があるだけでも、あなたは正しい場所にいます！

オンプレミスとは何ですか？

オンプレミス（しばしば「オンプレム」と略される）は、企業の施設やデータセンター内でホストされるソフトウェアとインフラを指します。クラウドベースのソリューションとは異なり、オンプレミスシステムは企業にデータ、ハードウェア、ソフトウェア構成に対する完全な制御を提供します。このセットアップは、データセキュリティを優先し、カスタマイズされたソリューションを必要とする、またはコンプライアンスが重要な高度に規制された業界で運営されている組織に理想的です。

例えば、オンプレミスソリューションは、HIPAAやGDPRなどのデータ保護法を厳守する必要がある医療や金融などの業界で一般的に使用されています。すべてを社内で管理することで、企業はデータが安全であり、管轄内に留まることを保証できます。

オンプレミスソフトウェアとは何ですか？

オンプレミスソフトウェアとは、クラウドではなく、組織の物理的インフラ内に設置されて実行されるアプリケーションを指します。ビジネスは、ソフトウェア、サーバー、および関連するすべてのメンテナンスの管理を担当します。このアプローチはデータとセキュリティに対するより大きな制御を提供しますが、サポートするためにより多くのITリソースを必要とすることが多いです。

オンプレミスソフトウェアの例

オンプレミスソリューションは、さまざまな業界で広く使用されており、以下を含みます：

  1. Local ファイル Servers: 組織内でのファイルの保存と共有に使用されるローカルファイルサーバーは、データ制御を優先するオンプレミスソリューションの典型的な例です。

  2. Enterprise Resource Planning (ERP) Systems: SAPやOracleのようなERPシステムは、コアビジネスプロセスを統合し管理しながら、機密性の高い企業データを完全にコントロールするために、しばしばオンプレミスで設定されます。 

  3. Customer Relationship Management (CRM) ソフトウェア: 多くの企業は、Microsoft DynamicsのようなオンプレミスのCRMソフトウェアを選択し、ワークフローをカスタマイズし、クライアントデータを厳密に管理しています。

これらのシステムをオンサイトで維持することで、企業は外部のインターネット接続やサードパーティのサービスプロバイダーに依存せずにアクセス可能性を確保できます。

クラウド対オンプレミス: 適切なソリューションを選ぶ

クラウドベースのソリューションとオンプレミスシステムのどちらを選ぶかを決定する際、企業はそれぞれのモデルの利点と欠点を自社のニーズに照らして評価する必要があります。以下は、主要な違いを明確にするための比較です：

アスペクト

cloud

オンプレミス

インフラ

サードパーティのサーバーにホストされ、物理的なハードウェアは不要です。

社内サーバーとネットワーク機器が必要です。

コスト

予測可能な月額料金のサブスクリプションベース。

高額な初期投資; 長期的にはコストが低くなる可能性があります。

メンテナンス

プロバイダーによって管理される（更新、パッチ、バックアップ）。

内部ITチームによって処理され、専門知識とリソースが必要です。

データコントロール

データはサードパーティプロバイダーによって保存および管理されます。

データはローカルサーバーに保存され、完全に制御されます。

セキュリティ

プロバイダーはセキュリティを実装しますが、侵害や不正アクセスのリスクは存在します。

ビジネスニーズに合わせたカスタムセキュリティ対策が必要ですが、継続的な努力が必要です。

スケーラビリティ

高度にスケーラブルで、リソースは迅速かつ容易に調整できます。

限られたスケーラビリティ; 拡張には追加のハードウェアと時間が必要です。

アクセシビリティ

インターネット接続があればどこからでもアクセス可能。

リモートアクセスソリューションを使用しない限り、物理的な場所またはセキュアなネットワークに限定されます。

カスタマイズ

プロバイダーのプラットフォームと提供内容に応じたカスタマイズの制限。

特定のビジネスニーズに対応するための高いカスタマイズの可能性。

コンプライアンス

プロバイダーは規制基準を満たす必要がありますが、企業は監視が少なくなります。

業界特有の規制やポリシーに準拠しやすい。

セットアップ時間

クイックセットアップ; サービスはサブスクライブ後すぐに設定可能です。

ハードウェアのインストールとソフトウェアの設定を含む時間のかかるセットアップ。

オンプレミスソフトウェアの恩恵を受けるのは誰か？

オンプレミスソフトウェアは、特定の業界や組織のニーズに応じた独自の利点を提供します。ここでは、オンプレミスソリューションから最も恩恵を受ける人々を見てみましょう：

1. 規制された業界

厳しい規制コンプライアンス要件を持つ業界、例えば医療金融政府などの組織は、しばしばオンプレミスソリューションを好みます。これらの企業は、HIPAA、GDPR、またはPCI-DSSのような基準を満たすためにデータを完全に管理する必要があります。

2. 高いセキュリティニーズを持つ企業

機密情報や機密情報を扱う企業、例えば法律事務所、防衛請負業者、研究機関などは、セキュリティ対策をカスタマイズし、外部リスクを最小限に抑える能力のためにオンプレミスシステムを選ぶことがよくあります。

3. カスタマイズを必要とする組織

オンプレミスソリューションは、特定のワークフローやプロセスに合わせたカスタマイズが可能で、製造工場や大規模企業など、特定のニーズに合わせたソフトウェアを必要とする企業に最適です。

4. インターネット接続が制限された場所

農村のオフィスやリモート施設のように、信頼性の低いまたは限られたインターネット接続の地域で運営する企業は、常時インターネットアクセスに依存しないオンプレミスシステムから恩恵を受けます。

5. 大規模なITチームを持つ企業

専任のIT部門と十分なリソースを持つ企業は、特に大規模な展開において、その制御、柔軟性、長期的なコスト削減のためにオンプレミスソフトウェアを好むことが多いです。

オンプレミスソリューションの主な利点

オンプレミスソリューションは、制御、セキュリティ、およびカスタマイズを優先する企業にとって好まれる選択肢となるいくつかの利点を提供します。以下は主要な利点です：

1. 強化されたセキュリティ

オンプレミスシステムは、すべての情報がローカルに保存されるため、比類のないデータセキュリティを提供します。企業は、特定のニーズに合わせたカスタムセキュリティ対策を実施し、侵害や不正アクセスのリスクを最小限に抑えることができます。

2. データとインフラストラクチャの完全な制御

組織はソフトウェアとハードウェアの完全な所有権と制御を持っています。この制御により、構成、更新、データストレージを独自のポリシーに従って管理でき、より大きな柔軟性とコンプライアンスを確保します。

3. 規制への準拠

医療（HIPAA）や金融（GDPR、PCI-DSS）などの厳しい規制を持つ業界は、データを自社のサーバー内に保持する能力から恩恵を受けます。オンプレミスのセットアップは、データ処理の直接的な監視を提供することでコンプライアンスを簡素化します。

4. カスタマイズと統合

オンプレミスソリューションは、ビジネスの独自のワークフローや要件に合わせてカスタマイズできます。また、他の内部システムとのシームレスな統合を可能にし、特定の機能を必要とする企業に最適です。

5. 信頼性のあるパフォーマンス

専用ハードウェアとリソースの共有がないため、オンプレミスソリューションは、共有クラウド環境に関連する潜在的な帯域幅や遅延の問題から解放された予測可能で一貫したパフォーマンスを提供します。

6. 長期的なコスト削減

オンプレミスシステムの初期投資は高いかもしれませんが、長期的にはコスト効果が高い場合があります。特に長期間の使用を予定している企業にとっては。定期的なサブスクリプション料金はなく、企業は必要に応じてシステムをアップグレードする柔軟性を持っています。

7. 外部プロバイダーへの依存の制限

オンプレミスシステムは、サードパーティプロバイダーへの依存を減らし、外部サービスが中断された場合でも運用の継続性を確保します。この独立性は、重要または機密性の高いセクターで運営する企業にとって重要です。

はじめに

オンプレミスソフトウェアの課題と考慮事項

オンプレミスシステムには独自の利点がありますが、考慮すべき点がいくつかあります。適切なツールと計画があれば、これらの課題を効果的に管理できます。

1. 初期コストへの戦略的投資

オンプレミスソリューションは、ハードウェアとセットアップへの初期投資が必要ですが、定期的なサブスクリプション料金を回避することで長期的な節約を提供します。

2. プロアクティブなメンテナンスのニーズ

オンプレミスの所有には、更新とハードウェアの交換の管理が含まれます。Splashtop On-Premのようなソリューションは、リモート管理や更新などの機能でメンテナンスを簡素化します。

3. 計画されたスケーラビリティ

スケーリングには追加のハードウェアが必要ですが、専用リソースを確保します。高可用性クラスタリングのような機能により、成長がシームレスで効率的になります。

4. 安全なリモートアクセス

オンプレミスシステムは、しばしばローカルネットワークに結びついており、リモートチームにとって課題となることがあります。しかし、適切な設定とツールを使用すれば、企業はどこからでもシステムへの安全なアクセスを可能にし、ハイブリッドおよびリモートワークモデルをサポートできます。

5. 冗長性のある信頼性の高いハードウェア

ハードウェア管理には準備が必要ですが、バックアップやリモート再起動のようなツールを使用することで、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

6. 管理可能なスペースとエネルギーのニーズ

オンプレミスのセットアップはスペースと電力を必要としますが、適切なサイズの展開により、これらを管理可能にし、完全な制御を提供します。

7. カスタマイズされた技術アップグレード

オンプレミスシステムのアップグレードには計画が必要ですが、特定のニーズに合わせてインフラをカスタマイズすることができます。この柔軟性により、企業はIT環境を制御しながら新しい技術を採用することができます。

Splashtopを選んでオンプレミスのセキュアリモートアクセスを実現

ソリューション あなたの組織がセキュアで自己ホスト型のリモートアクセスとサポートを必要とする場合、Splashtop On-Premは理想的なソリューションを提供します。クラウドベースのツールが選択肢にない企業向けに設計されたSplashtop On-Premは、コンプライアンス、柔軟性、オンプレミス環境に合わせた比類のないパフォーマンスを保証します。

Splashtop On-Premの主な機能と利点:

1. 高いパフォーマンス:

  • HDビデオ、オーディオ、最大60 fpsのフレームレートでスムーズなリモートセッション。

  • Windows、Mac、Linux、Androidデバイスへの無人のいつでもアクセス。

2. 包括的なリモートサポート：

  • 簡単な9桁のコードでの有人オンデマンドサポート。

  • 高度な特権を必要とするタスクのための管理者レベルのアクセス。

3. 高度なセキュリティ:

  • 256ビットAES暗号化、TLS、デバイス認証、IPホワイトリスト。

  • Active Directory統合によるシームレスなアクセス管理。

4. 生産性向上ツール:

  • ファイル転送、USBデバイスのリダイレクト、そしてセッション録画。

  • 効率的なコミュニケーションのためのセッション内チャットと音声通話。

5. 信頼性のあるインフラストラクチャ:

  • 負荷分散と冗長性のための高可用性クラスタリング。

  • VPNなしで安全なRDPアクセスを提供するSplashtop Connector。

6. システム管理: 

  • リモート再起動、Wake-on-LAN、および予定されたアクセスポリシー。

  • Syslog統合による監視とコンプライアンス監査。

なぜSplashtop On-Premがオンプレミスのニーズに最適なのか

Splashtop On-Premは、医療、金融、政府などの厳格なコンプライアンスを必要とする業界向けに調整されています。そのセルフホスト型アーキテクチャは、データが企業ネットワーク内に留まることを保証し、セキュリティおよび規制要件を満たします。

使いやすさ、堅牢なセキュリティ、包括的なリモートアクセス機能を組み合わせることで、Splashtop On-Premは生産性を向上させ、IT管理者に安心感を提供します。

Splashtop On-Prem リモートアクセスとサポート、およびSplashtop On-PremとSplashtop Enterpriseの違いについての詳細はこちら。 デモをスケジュールするか、営業に連絡して詳細情報を入手して、今日から始めましょう。

FAQ

サーバーがオンプレミスかクラウドかを確認する方法は？
オンプレミスは安全ですか？
オンプレミスソリューションを選択する際に組織が考慮すべき要因は何ですか？
Splashtopオンプレミスユーザー向けのサポートオプションは何ですか？

