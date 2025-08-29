メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
The Best GoToMyPC Alternative - Splashtop
The Best GoToMyPC Alternative - Splashtop

2025年 GoToMyPCベスト代替ソリューション

安全で高性能なリモートデスクトップソリューションであるSplashtopに切り替えることで、75％以上のコスト削減が可能

無料トライアル詳細はこちら

Splashtop Remote Access の利点 — GoToMyPC の最良の代替品

GoToMyPCと比較して、Splashtop Remote Accessを使用すると、どこからでも、どのシステムからでも、職場のコンピューターに、より高速でユビキタスなオンラインアクセスが可能になります。iOS、Android、PC、Mac、またはChromebookデバイスを使用してマシンにすぐに接続し、作業をすばやく完了します。

Splashtop Remote Access Pro と GoToMyPC: 詳細な比較

顔立ち

Splashtop Remote Access プロ

GoToMyPC (ゴートマイPC)

開始価格

¥18,000/年

$420/年

コンピュータ数

10台のコンピューター

パソコン1台

リモートアクセスとサポート

クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)

リモート印刷

コピー&ペースト

モバイルアプリ

デスクトップを共有する

マルチからマルチ(Windows)

マルチからマルチ(Mac)

セッションの記録

リモート ウェイク

企業版が必要

リモート リブート

企業版が必要

管理とコラボレーション

Splashtop

GoToMyPC (ゴートマイPC)

チャット

2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要)

使用状況レポート

PROバージョンが必要

ユーザー管理

PROバージョンが必要

一括請求

PROバージョンが必要

無料トライアル

幸せなお客様に加わる

GoToMyPCは、Splashtopがすべてを行うため、置き換えられました。利用可能な場合は、複数のモニターで複数のモニターを実行できます。私はこれが大好きです。タスクの達成にかかる時間が短縮され、他のことをするための自由時間が増えます。

Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products

幸せなお客様に加わる

GoToMyPC を Splashtop に置き換えましたが、そうしてとてもうれしいです。機能性と使いやすさがはるかに優れているだけでなく、価格は 3 分の 1 です。

Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages

Splashtop vs. Citrix GotoMyPC Performance
Splashtop vs. Citrix GotoMyPC Performance

GoToMyPCではなくSplashtopを選ぶ8つの理由

堅牢でユーザーフレンドリーな リモートデスクトップ ソリューション を選択する場合、 Splashtop と GoToMyPC のどちらを選択するかが明らかになります。 Splashtop は多くの機能を提供し、投資に見合った最高の価値を確実に得られる経済的な価格モデルでそれを実現します。Splashtop が GoToMyPC よりも優れた選択肢として浮上する理由は次のとおりです。

  1. 比類のないパフォーマンス: Splashtop は高性能のリモートアクセス エクスペリエンスを提供し、リモート デスクトップのスムーズでリアルタイムのナビゲーションと制御を保証します。Splashtop は、高速接続と高解像度品質により、リモート ワーク セッションが効率的かつ手間のかからないものになります。

  2. 費用対効果の高いソリューション: Splashtop は、 GoToMyPC の数分の一の価格ですべての機能を提供します。最大 75% の節約により、Splashtop は予算に優しい代替手段を提供し、品質と機能に妥協しないようにします。

  3. 広範なデバイスサポート: GoToMyPC とは異なり、Splashtop のすべての機能は、Windows、Mac、iOS、Android、さらには Linux や Chrome OS など、さまざまなオペレーティング システムで動作します。

  4. セキュリティの強化: Splashtop はセキュリティを優先し、TLS および 256 ビット AES 暗号化、2段階認証、デバイス認証、複数の第 2 レベル パスワード オプションなどの機能で業界をリードする保護を提供します。リモート セッションとデータ転送は保護され、安心感が保証されます。

  5. 機能豊富なエクスペリエンス: Splashtop は、すべてのデバイス タイプにわたるリモート印刷、セッション録画、リモートウェイク機能など、GoToMyPCにはない強力な機能を提供します。これらの機能により、リモートアクセス エクスペリエンスが向上し、さらなる実用性と利便性が提供されます。

  6. ユーザーフレンドリーなインターフェース: Splashtop は、特にモバイル デバイスでの直感的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで有名です。このプラットフォームはタッチフレンドリーになるように設計されており、特にタブレットやスマートフォンからアクセスする場合に、GoToMyPC よりも優れたシームレスなユーザー エクスペリエンスを保証します。

  7. 優れたカスタマーレビュー: Splashtop ユーザーは、GoToMyPC に対する重要な利点として、プラットフォームの信頼性、パフォーマンス、費用対効果を強調することがよくあります。肯定的なレビューと体験談は、ユーザーに最高レベルのリモートアクセス ソリューションを提供するという Splashtopの取り組みを強調しています。

  8. 柔軟なプラン: Splashtop は、多様なユーザーの要件と予算に合わせて調整されたさまざまなプランを提供しています。個人のプロフェッショナル、小規模チーム、大企業のいずれであっても、 Splashtop には特定のリモートアクセスのニーズを満たすように厳選されたプランがあります。

Splashtop:必要な高速、安全、信頼性の高いリモートアクセスソリューション

Splashtop に切り替えるということは、パフォーマンス、セキュリティ、使いやすさに優れたリモートアクセス ソリューションを選択することを意味します。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、Windows、Mac、iOS、Android、Linux などのさまざまなデバイス間でリモート接続をすばやくセットアップおよび管理できます。

Splashtop は、高度な暗号化と多要素認証によりデータのセキュリティを優先し、リモート セッションが常に保護されるようにします。競争力のある価格設定により、機能やパフォーマンスを損なうことなく優れた価値を提供します。

スピードと信頼性を重視して設計された Splashtop の最適化されたプラットフォームで、遅延のない高解像度のリモート セッションを体験してください。堅牢なカスタマー サポートと、リモート印刷やファイル転送などの革新的な機能の恩恵を受けてください。

信頼性と優れたリモートアクセス機能で Splashtop を信頼している何百万人もの満足したユーザーに加わりましょう。 今すぐ切り替えて、リモートアクセスエクスペリエンスを向上させましょう Splashtop.

GoToMyPCからSplashtopに切り替える方法を4つの簡単なステップで行う

GoToMyPC から Splashtop への移行は、迅速かつ簡単です。数分でセットアップが完了し、より速く、よりセキュアリモートアクセスをすぐに楽しみ始めることができます。

ステップ 1: Splashtop にサインアップする: Splashtop アカウントを作成し、ニーズに合ったプランを選択してください。無料トライアルから始めて、コミットする前にすべての機能を調べることができます。

ステップ 2: Splashtop Streamer をインストールします。 リモートでアクセスするコンピュータに Splashtop Streamer をダウンロードしてインストールします。この小さなバックグラウンドアプリケーションを使用すると、いつでも安全に接続できます。

ステップ 3: Splashtop アプリをセットアップする: デバイス(Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook、またはWebブラウザ)にSplashtopアプリをインストールします。Splashtop アカウントでログインすると、コンピュータをすぐに確認できます。

ステップ 4: どこでも接続: アプリを開き、アクセスしたいコンピューターをクリックして、その目の前に座っているかのように作業を開始します。高性能ストリーミングにより、リモート体験がスムーズで信頼性の高いものになります。

よくある質問(FAQ)

SplashtopはGoToMyPCよりも優れている点は何ですか?
SplashtopとGoToMyPCの違いは何ですか?
iPadでGoToMyPCを使用できますか?
GoToMyPCからSplashtopへの切り替えはどれくらい簡単ですか?
Splashtop は GoToMyPC と比較してコストパフォーマンスが高くなりますか?

TrustRadiusのレビューで、SplashtopがGoToMyPCに勝る理由が明らかになりました

始める準備はできましたか？

無料トライアルすべての製品を見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。