GoToMyPCの価格比較

Splashtopを選択すると少なくとも75％節約できます

GoToMyPC にコストがかかりすぎる理由

GoToMyPC 、現在入手可能なリモート デスクトップ プラットフォームの中で最も高価なものの 1 つです。 1 台のコンピューターにのみリモート アクセスできるようにするには、GoToMyPC で年間$420支払う必要があります。ユーザーもまた、 GoToMyPC の値上げに驚かされている。

GoToMyPC サブスクリプションの高額なコストで満足しないでください。代わりに、代わりに選択した場合、 GoToMyPC の数分の一のコストで、より優れたリモートデスクトップ ツールを手に入れることができます Splashtop !

  • GoToMyPC の代わりに Splashtop を選択すると、ライセンス費用が 75% 節約されます。

  • Splashtop は、チャット、リモート Wake-on-LAN など、より多くの機能を提供します。

  • Splashtop は、まるでリモート コンピューターの前にいるかのような高性能のリモート接続を提供します。

  • Splashtop には業界をリードするセキュリティ インフラストラクチャとすべての最高のセキュリティ機能が装備されているので、安心できます。

Splashtop と GoToMyPC の価格: どちらがより価値がありますか?

GoToMyPCの価格と比較して、Splashtopを選択すると75%割引

Splashtop Remote Access プロ

GoToMyPC (ゴートマイPC)

開始価格

¥1,500/月

$37.50/月

GoToMyPCは月 $37.50から始まり、1台のコンピューターにのみアクセスできます。一方、 Splashtop Remote Access Pro は月額 ¥1,500から始まり、最大 10 台のコンピューターにアクセスできます。

言うまでもなく、GoToMyPC Personal プランと Pro プランにはないこれらの機能も Splashtop で利用できます。

  • リモート リブート

  • リモートウェイクオンLAN

  • チャット

  • デバイス管理

  • ユーザー管理

  • セッションの記録

  • 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに

  • マルチモニターのサポート(Macの場合)

Splashtop を使用すると、ライセンス コストを節約しながら、より多くのものを得ることができます。このため、Splashtop は GoToMyPC の最良の代替品です。

TrustRadiusのレビューで、SplashtopがGoToMyPCに勝る理由が明らかになりました

GoToMyPCの高額な価格はもう終わり。今すぐSplashtopをお試しください。

GoToMyPCの元顧客の声

Splashtop はとても使いやすいシステムです。私は以前 GoToMyPC の顧客だったのですが、移行と使いやすさについて不安を感じていました。この変更を決断したのは本当に素晴らしいことでした!これまでのところ、すべてに非常に満足しています。価格は驚異的です。

Lisa M Rizzo

GoToMyPCの元顧客の声

Splashtop はとても使いやすいです。これまで GoToMyPC と LogMeIn を使用したことがありますが、私にとって Splashtop が最適な製品です。また、価格も競合他社よりはるかに優れています。

Octavio Abea - Compatec

