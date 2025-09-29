企業が複数のエンドポイントから接続する従業員を抱えている場合、各デバイスのセキュリティを確保したいものです。良好なエンドポイントセキュリティがないと、持ち込みデバイス（BYOD）環境ではこれが課題となる可能性があります。
良好なエンドポイントセキュリティ管理により、ネットワークに接続するさまざまなデバイスが安全であることを確認できます。では、エンドポイントセキュリティソリューションの仕組みと、Splashtopがどのようにエンドポイントを保護できるかを見てみましょう。
エンドポイントセキュリティとは何ですか？
エンドポイントセキュリティは、デスクトップやノートパソコン、スマートフォン、IoTデバイスをハッカー、ウイルス、その他の悪意のある攻撃から保護するプロセスです。
エンドポイントセキュリティの目標は、攻撃者がネットワークに侵入できる領域を減らすことです。エンドポイントを保護することで、潜在的な侵入ポイントを遮断し、不正なユーザーを排除します。
エンドポイントセキュリティが重要な理由は？
エンドポイントセキュリティソリューションは、企業がデータを保護し、脅威を防ぎ、プライバシーを維持するのを助けます。接続されたデバイスが侵害されると、ハッカー�や他の悪意のある人物が会社のネットワークに接続する手段を提供する可能性があるため、デバイスの保護と監視はビジネスのセキュリティにとって重要です。
エンドポイントセキュリティがなければ、組織はサイバー攻撃に対して脆弱になります。これにより、従業員や顧客の情報、会社のデータなどが危険にさらされ、ビジネスの生産性、利益、評判に取り返しのつかない損害を与える可能性があります。
エンドポイントセキュリティはどのように機能しますか？
これにより、エンドポイントセキュリティソリューションがどのように機能するかという問題にたどり着きます。それらはデバイスを保護し、悪意のある行為者を排除するために何をしますか？
エンドポイントセキュリティソリューションは主に、ファイルを脅威のために検査し、アプリケーションコントロールを通じてエンドポイントを保護し、データを暗号化することによって、会社のネットワークに接続するデータとデバイスを保護します。
これらのソリューションには、エンドポイントの監視、検出、および応答も含まれており、企業はマルウェアやその他のウイルスなどのセキュリティ脅威を迅速に特定し、攻撃をその源で止めることができます。
さらに、エンドポイントセキュリティソリューションは、接続されたデバイスのセキュリティを管理者が制御できる集中管理コンソールを持つ傾向があります。これにより、接続されたデバイス全体に更新や企業ポリシーを展開し、ユーザーが安全でないまたは許可されていないアプリをダウンロードするのを防ぐことができます。
エンドポイントセキュリティコントロールとは何ですか？
エンドポイントセキュリティコントロールは、サイバー脅威からエンドポイントを保護するために設計された技術と実践です。それらは多くの形で現れますが、各々がデバイスを保護するための目的を持っています。
エンドポイントセキュリティコントロールには以下が含まれます:
ネットワークトラフィックを制御するためのファイアウォール
ウイルスを検出し排除するためのウイルス対策ツール
エンドポイント検出と応答ツールで潜在的な脅威を監視し、対応します
多要素認証（MFA）などのアイデンティティ保護ソリューション
データを転送中に保護するためのエンドツーエンドの暗号化
パッチ管理でセキュリティを定期的に更新
誰がどのシステムやデータにアクセスできるかを管理するアクセスコントロール
疑わしい活動を特定するための行動監視
これらの重要なツールのそれぞれが、脅威を防ぎ、軽減するのに役立ちます。これらを一緒に使用することで、エンドポイントを安全に保つための複数のセキュリティ層を提供します。
エンドポイントセキュリティソリューションを推進する主要技術
次に、エンドポイントセキュリティソリューションの背後にある技術を調べてみましょう。エンドポイントセキュリティは複数のソリューションとツールを使用するため、それぞれがどのようにセキ�ュリティを提供するのかを理解することが重要です。
これには以下が含まれます:
ウイルス対策ソフトウェアは、システムやエンドポイントをスキャンしてウイルスやマルウェアを特定し、害を及ぼす前にそれらを削除します。
エンドポイント検出と応答（EDR）は、脅威を検出、調査、対応するソリューションです。
モバイルデバイス管理 (MDM) および 自律エンドポイント管理 (AEM) ソフトウェアは、会社のネットワークに接続するすべてのモバイルデバイスのセキュリティポリシーを確保、監視、管理、施行することができます。
データ損失防止（DLP）ツールは、エンドポイントを通過するデータを監視および管理します。
Identity and access management (IAM) ソリューションは、ユーザーのIDを管理し、アクセスコントロールを強制し、ユーザー認証ツールを含みます。
エンドポイントセキュリティの5つの主要コンポーネント
以前述べたように、エンドポイントセキュリティは、エンドポイント保護の層を提供する複数の機能とツールで構成されています。5つの主要なコンポーネントには以下が含まれます：
1) エンドポイントの監視と管理
言うまでもなく、エンドポイントの監視と管理は�エンドポイントセキュリティの鍵です。これらのツールを使用すると、単一のインターフェースから複数のエンドポイントをリアルタイムで監視でき、疑わしい活動や脅威を見張ることができます。アップデート、パッチ、ポリシーの変更を展開する必要がある場合、エンドポイント管理により、これらを各エンドポイントに送信することが可能になります。
2) エンドポイント検出と応答（EDR）
エンドポイント検出と応答は、その名の通り、エンドポイントを危険にさらす脅威を特定、調査、および対応するために設計されています。これらはさまざまな脅威を検出し軽減し、デバイスとネットワークを安全に保つのに役立ちます。
3) アンチウイルスとアンチマルウェア
アンチウイルスとアンチマルウェアツールは、マルウェア、スパイウェア、ランサムウェア、その他のウイルスに対する一貫した強力な防御策です。これらのツールは、デバイスやファイルをスキャンしてウイルスやその他のマルウェアを特定し、害を及ぼす前にそれらを削除します。
4) ゼロトラストポリシー
ほとんどの組織はネットワーク全体への自由なアクセスを許可していません。ユーザーの身元に基づいて情報、プログラム、ネットワークへのアクセスを制限することで、システムを安全に保つことができ、ゼロトラストポリシーはこれを助け、アクセスを最も制限されたものに保ちます。ゼロトラストポリシーの下では、ユーザーは何かにアクセスする前に自分の身元と権限を確認する必要があり、これにより許可されたユーザーのみが通過できることを保証します。
5) パッチとソフトウェアの��更新
ハッカーや他の悪意のある行為者は常に新しい脆弱性を探しているため、サイバーセキュリティは彼らより一歩先を行く必要があります。エンドポイントセキュリティのためには、パッチやソフトウェアの更新を頻繁に展開することが重要です。これらの更新は、ハッカーが利用する前にセキュリティの脆弱性を修正することができます。
エンドポイントセキュリティ管理の主な利点
エンドポイントセキュリティ管理は本当に手間に見合うのかと疑問に思うかもしれません。しかし、セキュリティが不十分な場合の結果に加えて、エンドポイントセキュリティ管理には多くの利点もあります。
まず、エンドポイントセキュリティソリューションは、組織のエンドポイントデバイスのセキュリティ脆弱性を減らし、悪意のある人物がシステムを侵害または損傷するのを困難にします。セキュリティの弱点と攻撃面を最小限に抑えることは重要であり、単一のハッカーやランサムウェアが計り知れない損害を引き起こす可能性があります。
さらに、組織は特に個人情報を扱う業界において、特定のセキュリティ要件を遵守する必要があります。エンドポイントセキュリティはこれらのセキュリティ要件を満たすための重要な部分であり、優れたエンドポイントセキュリティソリューションを持つことは、企業がITコンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。
エンドポイントセキュリティソリューションは、セキュリティポリシーとデバイスに対する集中管理と制御も付与します。これにより、複数のデバイスを簡��単かつ効率的に管理し、更新を展開することができ、ITチームの作業が楽になり、生産性が向上します。
考慮すべきコストもあります。エンドポイントセキュリティソリューションは、ワークフローを合理化し、セキュリティプロセスを改善することで、セキュリティインシデントのコストを最小限に抑え、効率を向上させます。適切なエンドポイントセキュリティのROIは、それが防ぐ損害と提供する生産性の両方で測定でき、どちらも重要です。
(インフォグラフィック: 今日のITリーダーたちがサポートを簡素化し、すべてのエンドポイントを保護する方法)
エンドポイントセキュリティの一般的な課題
エンドポイントセキュリティを実装する際に、ビジネスが直面する可能性のある課題があります。幸いなことに、少しの先見性と準備があれば、これらの障害に対処できます。一般的な課題には以下が含まれます：
リモートワークのセキュリティ管理: 従業員がどこからでも、どのデバイスでも作業できるようにすることは生産性にとって素晴らしいことですが、企業がセキュアなリモートワークのバランスを見つけるのに苦労するため、新たなセキュリティの課題を提示します。
異なるデバイス: 従業員はさまざまなデバイスやオペレーティングシステムを使用する傾向があるため、それぞれに対応するエンドポイントセキュリティツールを見つけるのは難しく、デバイスの多様性が不一致なパッチや更新につながる可能性があります。デバイスやOSに関係なく機能するソリューションを見つけることが重要です。
セキュリティと生産性のバランス: 使用するセキュリティツールが多いほど、従業員が自分自身を認証し必要なツールにアクセスするのに時間がかかる可能性がありますが、良いセキュリティもまた不可欠です。セキュリティと生産性のどちらも犠牲にしないように、両者のバランスを取ることが重要です。
ユーザーの意識/人的エラー: 時には、従業員がミスを犯します。残念ながら、それは起こります。フィッシング詐欺やサイバー攻撃を特定し対応するためのトレーニングはエンドポイントセキュリティの鍵であり、従業員はITセキュリティのベストプラクティスについてトレーニングを受け、コストのかかるミスのリスクを減らすべきです。
エンドポイントセキュリティ管理のベストプラクティス
エンドポイントを安全に保つためには、いくつかのベストプラクティスを心に留めておく必要があります。エンドポイントセキュリティ戦略を開発する際には、以下を考慮してください:
定期的に更新: 一貫した更新により、エンドポイントが常に最新のセキュリティパッチを持っていることを保証します。
従業員を訓練する: 従業員がどの警告サインに注意を払うべきかを知り、フィッシング詐欺を防ぐ方法を知り、パスワードセキュリティを実��践することを確認します。
多層保護を使用する: 多要素認証やファイアウォールなど、複数のセキュリティ層を使用することで、デバイスとアカウントを安全に保ちます。
定期的にバックアップを取る: 最悪の事態が発生した場合でも、安全なバックアップがあれば、ランサムウェア攻撃やデータ損失の際にビジネス活動を復元するのに役立ちます。
ゼロトラストセキュリティを強制する: ゼロトラストセキュリティと最小権限アクセスを使用することで、アクセスを必要とする人に限定します。
リモートデバイスを管理: セキュリティと使いやすさの両方のために、すべてのエンドポイントを単一のインターフェースからリモートで管理およびサポートできるソリューションが必要です。
エンドポイントセキュリティソリューションを選ぶ際に考慮すべきことは？
これらを考慮に入れた上で、エンドポイントセキュリティソリューションを購入する際に何を探すべきか？
まず、使いやすさを考慮してください。使いにくいソリューションは役に立たないので、強力で使いやすいソリューションを見つけることが重要です。
次に、ソリューションが既存のITインフラストラクチャと統合できることを確認します。既存のツールやシステムと連携するプラットフォームを見つけることが重要であり、分散したソリューションではあまり役に立ちません。
もちろん、スケーラビリティも重要です。会社と共に成長し、新しいユーザ�ーやデバイスを必要に応じて追加できるプラットフォームが必要です。さもなければ、新しい従業員やデバイスが新たな脆弱性となる可能性があります。
Splashtop AEMとアンチウイルスアドオンでエンドポイントセキュリティを強化: 今すぐ始めましょう！
エンドポイントをリモートで管理し保護するための強力で堅牢なツールをお探しなら、Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）には必要なものがすべて揃っています。
Splashtop AEMは、タスクを自動化し、IT運用を合理化し、単一のSplashtopコンソールから複数のエンドポイントに更新を展開することを可能にします。これにより、リアルタイムで脆弱性に対処しながら、すべてのエンドポイントに対する新たな制御と可視性を得て、セキュリティコンプライアンスを確保することが容易になります。
さらに、Splashtop AEMはプロアクティブなアラートと修復を提供し、問題を即座に特定して解決できます。ポリシーフレームワーク管理を使用して、各エンドポイントにわたってセキュリティポリシーをカスタマイズし、強制することができます。
さらに、SplashtopAntivirusを使用すれば、リアルタイムの脅威検出と自動応答でネットワーク全体のデバイスを保護できます。デバイスとエンドポイントの管理と保護がこれまでになく簡単になりました。
Splashtopを自分で体験してみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう：