ITセキュリティ監査が近づいているときは、サイバーセキュリティが基準に達していることを示したいものです。ITセキュリティ監査は、特にサイバー脅威が頻繁かつ深刻になる中、ITコンプライアンスの基準と要件を満たしていることを証明するために重要ですが、準備を整える必要があります。
それでは、セキュリティ監査について、なぜ重要なのか、そして監査に備えるためのステップを見ていきましょう。
ITセキュリティ監査とは何ですか？
ITセキュリティ監査は、企業のITインフラ、ポリシー、および実践の評価です。これらの監査は、組織が規制要件やポリシーを遵守し、対処すべき脆弱性を特定することを目的としています。
ITセキュリティ監査は、ITシステムがサイバー攻撃や不正アクセスからどれだけ保護されているかを評価することで、企業のセキュリティ態勢を評価し改善するための貴重なツールとなります。
データ保護におけるITセキュリティ監査の役割
ITセキュリティ監査の最も大きな役割の一つは、潜在的なリスクを特定し、機密情報を保護することです。監査は、ITチームやMSPsが脆弱性やサイバーセキュリティリスクを特定し、セキュリティ管理を確認し、業界の規制に準拠しているかどうか�を判断するのに役立ちます。
例えば、医療企業のITセキュリティ監査では、電子保護医療情報を適切に保護しているか、必要なデータ保護策を実施しているか、違反が発生した場合のポリシーがあるか、およびその他のHIPAAコンプライアンス要件を満たしているかどうかを判断します。これにより、規制要件を満たしつつ、データセキュリティ全体とリスク管理が向上します。
ITセキュリティ監査とコンプライアンス監査の違い
既にコンプライアンス監査を受けたことがあり、ITコンプライアンス義務を果たしていることをご存知かもしれません。それでも、ITセキュリティ監査は必要です。なぜなら、それはコンプライアンス監査とは異なるからです。
コンプライアンス監査は、GDPR、SOC 2、PCIなどの規制要件の遵守を確認します。これらの規制フレームワーク内で会社が特定のガイドラインを満たしていることを確認し、欠陥があればそれに対処するための指示を提供します。
一方で、ITセキュリティ監査は特定の要件に焦点を当てず、企業全体のITセキュリティに注力しています。これらの監査は脆弱性を特定し、セキュリティ対策を改善する方法を示すため、業界全体で適用可能です。
ITセキュリティ監査の種類
ITセキュリティ監査は、実施方法によってさまざまな形を取ることができます。一般的なバリエーションには、内部監査、外部監査、コンプライアンスベース監査、技術監査、プロセス監査があります。
内部監査は、社内のセキュリティチームやManaged Service Providers (MSPs) によって行われるセキュリティ監査です。これらはしばしば最もコスト効果の高いタイプの監査であり、組織が自分たちのセキュリティをチェックしたいときに通常実行されます。
外部監査は、独立したセキュリティの専門家または会社によって実施されます。これらは、包括的で客観的な評価を提供し、内部監査では見逃されがちな脆弱性や問題点をしばしば特定します。
コンプライアンスに基づく監査 は、前述のように、企業が業界固有の基準や規制をすべて満たしていることを確認するために設計されています。これは、特に厳格なITコンプライアンス要件がある医療機関や金融機関などの企業にとって重要です。
技術監査は、企業が使うサイバーセキュリティツールと技術に焦点を当てます。例えば、ファイアウォール、暗号化、パッチ管理などです。これらはプロセス監査の対となり、会社のセキュリティポリシーや手順（アクセス権付与やインシデント対応など）を確認し、組織やその従業員がセキュリティのベストプラクティスに基づいて適切に対処できることを保証します。
ITセキュリティ監査のコアコンポーネント
ITセキュリティ監査にはいくつかのタイプがありますが、すべてに共通する要素があります。ITセキュリティ監査の主要な要素には以下が含まれます:
資産インベントリ: あらゆる監査の最初のステップは、ハードウェア、ソフトウェア、クラウ��ドサービス、データを含むすべての資産を特定し、分類することです。これらの資産を機密性で整理分類することも、優先順位を設定するのに役立ちます。
ポリシーのレビュー: セキュリティ監査は、組織が対応策を持ち、適切なセキュリティトレーニングと効果的なプロトコルを備えていることを確かめるために、セキュリティポリシーと技術を分析します。
リスク評価: 潜在的な脆弱性の分析と特定は、あらゆるセキュリティ監査の中心的な部分です。これには、未修正のセキュリティ脆弱性や既知のエクスプロイトなど、最も差し迫ったリスクを特定し、それらを優先順位付けして迅速に対処することが含まれます。
脆弱性スキャン: 脆弱性の特定は、いかなるITセキュリティ監査においても必要不可欠な部分です。これにより、ビジネスが直面する可能性のあるリスクと脅威を把握し、ITおよびセキュリティチームが迅速に対処しなければならない脆弱性を特定するのに役立ちます。
これらの各要素は適切に文書化され、監査人がすべての発見を明確に記録できるようにします。監査人とITチームは、監査が包括的であり、重要または懸念されるすべての領域をカバーすることを確認するために、ステークホルダーと協力する必要があります。
総合的なITセキュリティ監査を実施するための9つの主要ステップ
ITセキュリティ監査は、複雑である必要はありません。効果的で円滑な監査プロセスを確保するために、これらの検証済みの手順を遵守することができます:
1. 監査の範囲と目的を定義する
監査を実施する前に、そのスコープと目的を定義する必要があります。ビジネスのIT環境のあらゆる側面を一度に監査するのは多すぎるので、何を監査するか、目的、アプローチ方法、タイムラインを特定して定義することから始めます。これは、監査を進める際のガイドになります。
2. IT資産の収集と文書化
ドキュメントは、成功した監査に不可欠です。これには、システムの構成、セキュリティポリシーと手順、資産インベントリ、脆弱性スキャン、過去のセキュリティインシデントに関する情報などが含まれます。
3. リスクアセスメントの実施
スコープと情報を集めたら、リスクアセスメントを実施できます。これにより、すべての潜在的な脆弱性を特定するだけでなく、影響と可能性で脅威をランク付けし、最も重大な脅威から対処する必要があります。
4. セキュリティテストを実施
脅威は、セキュリティを突破できる場合にのみ実際に脅威となります。セキュリティテストは、セキュリティツールやプロトコルがどれほど効果的かを判断し、修正が必要な弱点を特定するのに役立ちます。これは、自動スキャンツールや実際の攻撃をシミュレートするペネトレーションテストを使用して行うことができます。
5. 発見結果を分析し、ギャップを特定する
テストで集めたすべてのデータは、それを分析して実行可能な情報に変えない限り、あまり意味がありません。この分析により、セキュリティのギャップや脆弱性が明らかになり、それが高リスクシステム�に接続されている場合に特に必要な対策を講じるために何が必要かを把握できます。
6. 修復計画の作成
セキュリティのギャップを把握したら、それに対処する計画を立てることができます。これには、是正措置、リソース要件、各リスクおよび脆弱性に対するタイムラインが含まれ、すべての基盤をカバーすることを保証します。
7. 発見結果と推奨事項を報告
このプロセスの時点で、すべての調査結果と推奨アクションをITチームを含む適切な関係者に報告します。調査結果を明確に示し、すべての関係者が理解できるようにすることが重要であり、CVSSスコアなどのメトリックを使用して脆弱性を分類するのが良いです。
8. 修正を実施し、進捗を監視する
セキュリティリスクを特定し、それに対処する方法が見つかったら、次は是正措置を開始する時です。通常はセキュリティパッチのインストール、システムの再構成によるセキュリティの向上、脆弱性に対処するためのポリシーの更新が含まれます。進捗を監視して、すべてが順調に進んでいることを確認し、途中で障害が発生した場合に対処することも重要です。
9. フォローアップ監査を実施
監査からのすべての問題に適切に対処したかどうかを確認する最良の方法は、もう一度監査を行うことです。このフォローアップでは、最初の監査と同じ領域をテストして、セキュリティの更新と是正措置が適切に機能しているかを確認し、以前の監査が見逃した可能性のある脆弱性を特定します。
ITセキュリティ監査の��成功を確保する方法: 一般的な落とし穴と解決策
それでもなお、ITセキュリティ監査をより困難にする一般的な落とし穴やつまずきが存在します。適切な準備がないと、これらは監査の有効性と効率性に影響を及ぼす可能性があり、脆弱性を見逃したり、会社に貴重な時間を浪費させたりする可能性があります。
よくある障害には以下があります:
不完全な文書化: 適切な文書化がないと、監査が重要な情報やシステム全体を見逃したり、トレンドを特定できなかったり、予期せぬ障害にぶつかったりします。完全で最新の情報を維持することは、効率的な監査を確保するために重要です。
リソースの不足: 監査は無料ではありません。ITチームは、徹底的な監査を行うためのリソースを必要とします。そうでないと、監査は急がれ、不完全で、誤りが生じやすくなります。
目標の不一致: もし利害関係者が監査の範囲や目標に合意していない場合、重要な詳細や脆弱性を見逃す可能性があります。監査人や利害関係者と協力して明確な目標を設定することが重要です。
重要な評価の欠落: 監査は、ハードウェア、ソフトウェア、クラウドアプリケーションなどの資産の徹底的な評価である必要があります。これらを無視することは、大きな脆弱性を露出させることになります。
サードパーティリスクを無視すること: 監査にはサードパーティベンダー、物理資産、クラウドソリューションなども含める必要があります。これにより、より包括的で完全な監査が提供され、サードパーテ�ィソリューションを無視すると大きな盲点が生じる可能性があります。
Splashtopがリアルタイムの監視と資産追跡でITセキュリティ監査を改善する方法
監査の準備をする最善の方法は、IT環境を完全に理解し、リアルタイムの監視と詳細な報告を含めることです。幸いにも、Splashtop AEMのようなソリューションを利用すれば、すべてのリモートデバイスとエンドポイントにわたって可視性、コントロール、報告を得ることができ、監査がより簡単で効率的になります。
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)は、すべての管理されたエンドポイントにわたり、ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ報告を含む包括的な監視、可視性、および制御を提供します。これにより、ITチームはIT環境の全体を把握し、積極的な監視と詳細な記録を提供することで、セキュリティ、説明責任、および業界規制への準拠を確保するのに役立ちます。
結果として、Splashtop AEMを使用するITチームは、監査目的のための詳細な記録を簡単に提供できます。Splashtop AEMは、リアルタイムアラートをAI搭載のCVEインサイトと共に提供し、チームがセキュリティリスクを特定し、優先順位付けし、すばやく修正するのを助けます。Splashtop AEMは、OS、サードパーティ、およびカスタムアプリケーションに対するリアルタイムのパッチ適用も提供し、Intuneのようなツールに共通する遅延なしにシステムを準拠させます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題をプロアクティブに解決し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AIの力を活用したCVE基づく脆弱性の洞察。
ネットワーク全体で強制できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリデータは、自動的に監査目的で維持され、チームが必要に応じて完全な資産記録を作成するのを助けます。
問題が発生する前に自動的に解決するアラートと対策。
ユーザーを中断せずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMを自分で体験し、ITセキュリティ監査を簡単にしたいですか？今日から無料トライアルを始めましょう: