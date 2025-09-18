Autonomous Endpoint Management
IT 運用を合理化し、日常的なタスクを自動化し、エンドポイントの安全性、最新性、コンプライアンスをすべて Splashtop コンソール内から行います。
Intuneやその他のMDMを補完するリアルタイムのパッチ管理
ゼロデイ脆弱性やその他の重大な問題が出現したらすぐに対処し、システムを安全に保ちながら貴重な時間を節約します。実際の問題にはリアルタイムの解決策が必要であり、システムをさらしたままにしないでください。
可視性と制御の向上
単一ペインのダッシュボードを通じてすべてのエンドポイントを監視し、資産の追跡、セキュリティの健全性の監視、SOC 2、ISO/IEC 27001、およびその他の規制への準拠の維持を容易にします。
リモート・アクセス、サポート、管理の統合
自動化されたITタスクにより、エンドポイントポリシー、プロアクティブなアラート、リアルタイムのパッチ適用、修復ツールを使用して、分散環境を迅速かつ簡単に管理できます。
Splashtop Autonomous Endpoint Management 機能
OS とサードパーティのパッチ
オペレーティングシステムとサードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化し、デプロイされたバージョンをより詳細に制御することで、脆弱性から保護します。
AIを活用したCVEインサイト
AI を活用した CVE (一般的な脆弱性と露出) の概要と推奨される修復アクションを使用して、リスクを迅速に特定し、影響を評価し、脆弱性に優先順位を付けます。
ポリシーの枠組み
エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして適用し、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。
プロアクティブなアラートと修復
スマートアクションによるリアルタイムのアラートと自動修正により、問題を迅速に特定して解決します。
ダッシュボードの洞察
エンドポイントの健全性、パッチのステータス、コンプライアンスを、実用的な洞察と詳細��なログを備えた一元化されたダッシュボードを通じて監視します。
スクリプトとタスク
複数のエンドポイントで、大量展開、リモートコマンドなど、タスクを同時に実行またはスケジュールします。
バックグラウンドアクション
エンドユーザーを中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。
在庫レポート
システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポートにアクセスして、可視性、監査、コンプライアンスを向上させます。
エンドポイントセキュリティダッシュボード
リアルタイムの脅威検出、自動応答、Splashtop AVなどのウイルス対策管理により、エンドポイント保護を一元化します。
ニーズに合ったプランをお選びください
Autonomous Endpoint Management SOS バンドル
開始価格
¥9,469/ 月
同時ユーザーごとに ¥113,625 または ¥140,025 で毎年請求されます
エンドポイント管理、パッチ管理、リモートサポートツールが含まれています。
- リアルタ�イムのパッチ適用、AIを活用したCVEインサイト、監視、修復など
- ライセンスごとに最大 10 台 (¥113,625 プラン) または 300 台 (¥140,025 プラン) の無人コンピュータをサポートします。(2 つのライセンスを使用すると、チームは最大 20 台または 600 台のコンピューターをサポートおよび管理できます)
- 無制限のコンピューターとデバイスへの有人サポート
エンドポイント管理、パッチ管理、リモートサポートツールが含まれています。
- リアルタイムのパッチ適用、AIを活用したCVEインサイト、監視、修復など
- ライセンスごとに最大 10 台 (¥113,625 プラン) または 300 台 (¥140,025 プラン) の無人コンピュータをサポートします。(2 つのライセンスを使用すると、チームは最大 20 台または 600 台のコンピューターをサポートおよび管理できます)
- 無制限のコンピューターとデバイスへの有人サポート
SOSバンドルのすべての機能に加えて、次の機能が含まれています。
- SSO、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud 記録などによるセキュリティの強化
- サービスデスク、無人Androidアクセス、APIなどでITサポートをレベルアップ
SOSバンドルのすべての機能に加えて、次の機能が含まれています。
- SSO、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud 記録などによるセキュリティの強化
- サービスデスク、無人Androidアクセス、APIなどでITサポートをレベルアップ
現在のRemote SupportサブスクリプションにAEMを追加する
¥6,069/ 月/同時ユーザー
同時ユーザーごとに ¥72,825 で毎年請求されます
エンドポイント管理とパッチ管理を既存の Splashtop Remote Support プランに、わずか ¥20/月/エンドポイントで追加できます。
- パッチ管理とソフトウェアアップデートを自動化して、IT運用を合理化します。
- AI を活用した CVE 脅威の洞察を使用して、脆弱性を検出し、優先順位を付けます。
- デバイスの健全性をリアルタイムで監視し、プロアクティブな問題解決を可能にします
- すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリを追跡および管理し、完全な可視性を実現します。
エンドポイント管理とパッチ管理を既存の Splashtop Remote Support プランに、わずか ¥20/月/エンドポイントで追加できます。
- パッチ管理とソフトウェアアップデートを自動化して、IT運用を合理化します。
- AI を活用した CVE 脅威の洞察を使用して、脆弱性を検出し、優先順位を付けます。
- デバイスの健全性をリアルタイムで監視し、プロアクティブな問題解決を可能にします
- すべてのエンドポイントにわたるハードウェ�アとソフトウェアのインベントリを追跡および管理し、完全な可視性を実現します。
幸せなお客様から
Splashtopは、私のIT MSPビジネスの中核となるユーティリティです
「Splashtop Autonomous Endpoint Management を使用して、クライアント ワークステーションのエンドポイントに更新とパッチを自動的にインストールしています。Splashtop を使用してコンピューターにリモート接続しない日はありません。エンドポイントの更新の管理、必要な更新の確認、ハードウェアとソフトウェアのインベントリの表示など、さまざまな操作を簡単に実行できます。実際にコンピューターにリモート接続してユーザーを中断することなく、コマンド プロンプトにリモート接続してコマンドを実行することもできます。更新スケジュールとポリシーの作成は非常に簡単です。Splashtop Endpoint Security とも素晴らしい連携を実現します。Splashtop Autonomous Endpoint Management を使用すると、ワークステーションとサーバーのパッチ適用を簡単にスケジュールできます。サーバーとワークステーションの両方に個別のポリシーを作成しました。」
タビス・C.
システム管理者
幸せなお客様から
Splashtop AEMが小規模なITスタッフで大きな問題を解決するのにどのように役立つか
「Splashtop のおかげで、IT 部門は貴重な時間をデスク間を移動して無駄にする必要がなくなり、エンドユー�ザーへのサポート提供をより効率的に行えるようになりました。これにより、オペレーティング システムの基本的なパッチ適用のほとんどを自動化できるようになりました。また、エンドポイントへのソフトウェアの展開を自動化することも可能になります。」
ジョナ・F.
IT管理者
幸せなお客様から
Splashtop Endpoint Security は他に類を見ない優れたものです。
「私たちが一番気に入っているのは、使いやすさです。当社はセキュリティと実装の改善に頻繁に取り組んでいます。エンドポイント セキュリティ ダッシュボードは非常に直感的で正確です。すべてのデバイス、既知の脅威、ウイルス定義の更新、およびインストールされている AV ソフトウェアを一覧表示します。視覚的に楽しいグラフもあります。ネットワーク内での統合はシームレスで簡単です。このレビューを提出する前に、300 台のエンドポイントすべてをスキャンし、保護されていない PC を複数発見しました。この新しい機能は素晴らしいですね。」
確認済みユーザー
法執行機関
幸せなお客様から
Splashtopユーザーにとって必須のアップグレード
Splashtop Autonomous Endpoint Managementで私が最も気に入っているのは、優れたリモートアクセスソリューションを、非常に使いやすく実装しやすい本格的なプロアクティブなIT管理プラットフォームに変える機能の強力な組み合わせです。Splashtop Remote Supportとのシームレスな統合と、自動パッチ管理、ウイルス対策設定、リアルタイム監視を組み合わせることで、チームは時間と労力を大幅に節約できます。これにより、事後対応型サポートモデルから予防型サポートモデルに移行し、エンドポイントの安全性と運用の効率性を確保することができます。
イラン・S.
CTO、CIO
幸せなお客様から
機能の強力な組み合わせ
「Splashtop Autonomous Endpoint Management は、分散エンドポイント環境の管理とセキュリティ保護に関する大きな課題を解決します。これにより、事後対応型の「故障対応型」サポート モデルから、事前対応型の自動化されたサポート モデルに移行することができました。これにより、パッチ管理やセキュリティ更新などの重要なタスクが自動化され、IT チームの手作業の作業負荷が大幅に軽減されました。主なメリットは、運用効率の向上、セキュリティ体制の強化、そしてコストを管理可能な範囲に抑えながら、問題がユーザーに影響を与える前に防止できることです。」
イラン・S.
CTO、CIO
幸せなお客様から
Autonomous Endpoint Managementは、Splashtop Enterpriseの非常に優れたアドオンです
「私はすでにSplashtop Enterpriseの顧客です。私が最も気に入っているのは、Autonomous Endpoint Management が現在のバージョンの Splashtop に統合されているため、同じコンソールから OS とサードパーティ ソフトウェアのパッチ適用を行えることです。また、リスクのあるエンドポイント (無効なエンドポイント保護、エンドポイントごとに検出された脅威など) を簡単な方法で表示するエンドポイント セキュリティ概要レポートも気に入っています。」
確認済みユーザー
情報技術とサービス
幸せなお客様から
Splashtop Autonomous Endpoint Management
「技術リーダーとして私たちが直面している最大の課題の 1 つは、分散したチーム間で増え続けるエンドポイントの可視性と制御を維持することです。Splashtop Autonomous Endpoint Management は、集中化されたリアルタイムの監視および自動化機能を提供することで、手作業によるオーバーヘッドを大幅に削減し、この問題を解決します。これにより、問題がユーザーに影響を与える前に積極的に検出して修正することができ、稼働時間とサービス品質が向上します。パッチ適用、ソフトウェア設定、システムの健全性チェックなどの日常的なタスクを自動化すること�で、チームはより価値の高い取り組みに集中できるようになります。 また、エンドポイントが常に更新され、準拠していることを保証することで、セキュリティ体制も強化されます。」
ジョセフ・K.
テクニカルリード
幸せなお客様から
Splashtop AEMは素晴らしい
「ダッシュボードが提供する情報や、どのデバイスが特定のカテゴリに該当するかをすぐに確認して対処できる点が気に入っています。これまで最も活用してきた機能の 1 つは、OS パッチです。この設定は役立ち、Windows 11 の更新プログラムをプッシュする機能も備わっています。これは、Microsoft の Windows 10 のサポート終了が近づいているため、非常に役立つでしょう。」
確認済みユーザー
情報技術とサービス
幸せなお客様から
Splashtopはまさに私が必要としていたものでした
「Splashtop Autonomous Endpoint Management の一番気に入っている点は、何も考えなくてもすべてが自動的に処理される点です。セットアップは驚くほど簡単で、今では手動で作業することなく、すべてのデバイスの更新とパッチが処理されます。すべてのステータスを一目で確認できるわかりやすいダッシュボードにとても感謝しています。これまで試した他のツールのように雑然としたり混乱したりすることはありません。自動監視により、問題が実際に発生する前にそれを検出できるため、いくつかの潜在的な問題を回避することができました。また、使い始めてからずっと信頼性が高く、検討した他のエンタープライズ ソリューションと比較してコストも手頃です。全体的に、バックグラウンドで静かに動作し、デバイスの更新やセキュリティ パッチを常に管理する代わりに、他のことに集中できます。」
確認済みユーザー
建設
幸せなお客様から
Splashtop の自動化が私の正気を救ってくれました
「エンドポイント管理を通じて、ようやく更新と脅威を常に把握できるようになりました。当社では、環境にパッチが適用され、準備が整っていることを確認するために、これを毎日使用しています。それがなければ私たちは迷子になってしまうでしょう。」
確認済みユーザー
高等教育
幸せなお客様から
信頼性が高く効率的なエンドポイント管理ソリューション
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、常に現場に訪問することなく、複数の場所にまたがるエンドポイントを管理および維持するのに役立ちます。自動パッチ適用と更新により、最小限の手動作業でシステムの安全性とコンプライアンスが維持されます。中央のダッシュボードにより、デバイスの健全性とアクティビティを明確に可表示できるため、プロアクティブなメンテナンスがはるかに簡単になります。全体として、時間を節約し、出張費を削減し、IT スタッフとエンドユーザーの両方の生産性を向上させます。」
ライナスE.
IT 技術者 Biotechnology
幸せなお客様から
チームのサイバーセキュリティとアップデートをリモートで管理する楽しい方法
「これは、セキュリティ上のリスクとなる可能性のある、古いバージョンの Windows やその他のソフトウェアを使用している人々の問題を解決するものです。また、チームのメンバーの一部がリモー��トワークをしているため、保険に関するコンプライアンスの遵守にも役立ちます。」
カイル・W.
ITディレクター
今すぐ始める
Splashtopは初めてですか?
無料トライアルから始めましょう。
無料トライアル - Autonomous Endpoint Management with Remote Support
クレジットカードは必要ありません。または、詳細やパーソナライズされたデモについては、当社のチームにお問い合わせください。
現在のSplashtopのお客様ですか?
my.splashtopサイトの[サブスクリプション]タブに移動し、Autonomous Endpoint Managementの横にある無料トライアルボタンをクリックします。または、Splashtop アカウントマネージャーまたは カスタマーサクセスチームに 連絡して、AEM アドオンの使用を開始してください。