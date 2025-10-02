サイバー脅威からビジネスを守るには、エンドポイントから始めることが重要です。ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなど、ネットワークに接続されたすべてのデバイスが攻撃者の潜在的な侵入ポイントとなり得ます。そのため、多くの組織がEDR（Endpoint Detection and Response）を導入してセキュリティを強化しています。
この記事では、EDRとは何か、どのように機能するのか、そしてなぜ現代のITセキュリティ戦略に不可欠なのかを探ります。
EDRとは何ですか？
EDR（エンドポイント検出と応答）は、ラップトップ、デスクトップ、サーバーなどのエンドポイントデバイス上の脅威を監視、検出、対応するために設計されたサイバーセキュリティソリューションです。EDRツールは、エンドポイントの活動をリアルタイムで可視化し、高度な分析を利用して、完全なセキュリティインシデントに発展する前に疑わしい行動を特定します。
エンドポイント検出と応答の核心は、脅威を早期に検出し、根本原因を調査し、迅速で自動化された応答を可能にすることです。EDRが何に使われるのか疑問に思ったことがあるなら、その答えは簡単です：ITチームにサイバー脅威の拡散を防ぐためのツールを提供することです。
ITセキュリティにおいてEDRが重要な理由は？
今日では、サイバー脅威はどこにでもあり、大��企業だけを狙っているわけではありません。中小企業も同様に脆弱です。残念ながら、従来のウイルス対策ソリューションは、今日のより高度な攻撃に対処するための装備が整っていないことが多いです。そのため、多くの企業がEDRをよりスマートで効果的な保護手段として採用しています。
エンドポイント検出と応答は、ITチームにネットワーク内の各デバイスで何が起こっているのかを深く理解させることで重要な役割を果たします。EDRツールを導入することで、組織は次のことができます:
リアルタイムで異常な活動を検出
インシデントに迅速に対応し、封じ込める
詳細なフォレンジックデータを使用して脅威を調査
業務への影響を最小限に抑える
このプロアクティブなアプローチは、即時の脅威に対処するだけでなく、組織全体のセキュリティ体制を強化します。サイバーセキュリティにおけるEDRとは何か、なぜ重要なのかを理解することで、企業は機密データをよりよく保護し、コストのかかるダウンタイムを回避し、規制要件を遵守することができます。
エンドポイント検出と応答はどのように機能しますか
EDRツールは、エンドポイントデバイスを継続的に監視し、リアルタイムで脅威を検出し、攻撃が被害を与える前に自動的に停止するアクションを取ります。こちらがEDRプロセスのステップバイステップの説明です：
1. エンドポイントのリアルタイム監視
EDRは、アプリケーションの使用からシステムプロセスまで、エンドポイント��の活動を24時間365日監視することから始まります。これにより、異常な行動をすぐに特定することができます。
2. 行動分析を用いた脅威検出
既知のマルウェアシグネチャにのみ依存するのではなく、EDRツールは行動分析と機械学習を使用して、通常触れない機密ファイルにアクセスするユーザーや、予期せずシステム設定を変更しようとするプロセスなどの疑わしい動作を検出します。
3. 自動脅威対応と封じ込め
脅威が検出されると、EDRは自動的に対応できます。例えば、脅威の拡散を防ぐために影響を受けたデバイスをネットワークの他の部分から隔離したり、悪意のあるプロセスを即座に停止したりすることがあります。
4. 脅威調査と根本原因分析
封じ込め後、EDRプラットフォームは詳細な法医学データを収集し、ITチームが何が起こったかを理解するのを助けます。これには、エンドポイント活動のログ、攻撃のタイムラインビュー、妥協の指標（IOC）が含まれます。
5. データ収集を通じた継続的な改善
エンドポイントから収集されたすべてのデータは保存され、時間とともに防御を強化するために分析されます。この継続的な学習は、将来の検出精度を向上させ、新たな脅威に対して組織をより良く準備させます。
以下のインフォグラフィックは、エンドポイント検出と応答（EDR）がどのように機能するかを分解し、リアルタイムモニタリングから継続的な改善までの5つの重要なステップを強調し、EDRがどのように組織を保護するかをより明確に理解できるようにしています。
EDRの主な利点：集中管理と迅速なインシデント対応
エンドポイント検出と応答（EDR）ツールを採用することで、組織がセキュリティを強化し、脅威により効果的に対応するのに役立ついくつかの重要な利点があります：
集中型エンドポイント管理
EDRソリューションは、すべてのエンドポイントを監視、管理、保護するための単一のダッシュボードを提供し、ITチームが制御を維持しやすくします。
より迅速なインシデント対応
リアルタイムの脅威検出と自動応答により、チームはインシデントを迅速に封じ込め、解決することができ、しばしば拡散する前に対処できます。
デバイス全体の可視性の向上
エンドポイントの活動に関する詳細な洞察を得ることで、組織は異常な行動や潜在的な脆弱性を簡単に特定できます。
ダウンタイムの削減
脅威を早期に検出して停止することで、EDRは運用の中断を最小限に抑え、ビジネスの継続性を維持します。
全体的なセキュリティ体制の強化
EDRツールはデータを継続的に収集し、脅威から学び、チームが時間とともに防御を適応させ改善するのを助けます。
企業がEDRの提供内容を完全に理解し、それをIT戦略に統合することで、機密データを保護し、コストのかかる侵害を防ぐための準備が整います。
エンドポイント検出と応答の主要な機能と特徴
現代のEDRツールは、マルウェアを検出するだけでなく、ITチームが脅威に先んじてエンドポイント環境を管��理するための包括的な機能を提供します。ここにいくつかの主要な機能があります:
リアルタイムモニタリング
エンドポイントの活動を常に可視化することで、異常な行動や不正なアクセス試行が即座にフラグされます。
高度な脅威検出
EDRソリューションは、行動分析と機械学習を使用して、従来のアンチウイルスプログラムが見逃す可能性のある高度な脅威を検出します。
自動修復
脅威が特定されると、EDRはデバイスの隔離、悪意のあるプロセスの終了、変更のロールバックなどの即時のアクションを手動の介入なしで実行できます。
詳細なフォレンジックレポート
EDRツールは、根本原因分析、コンプライアンス監査、報告要件をサポートするために、インシデント中およびインシデント後に広範なデータをキャプチャします。
脅威ハンティング機能
一部のEDRプラットフォームは、ITチームがネットワーク全体で隠れた脅威を積極的に検索するために、履歴データと高度な検索ツールを使用することを可能にします。
スケーラビリティと統合
EDRシステムは、組織と共にスケールし、SIEM、ファイアウォール、脅威インテリジェンスプラットフォームなどの他のサイバーセキュリティツールと統合できます。
これらの機能は協力して強力なセキュリティ層を提供し、ITチームが脅威に対応するだけでなく、将来の攻撃を防ぐことを可能にします。サイバーセキュリティにおけるEDRとは何かを理解することは、それが最前線の防御であり、強力な調査ツールであることを認識することを意味します。
Splashtop AEM & Bitdefender EDRでエンドポイントセキュリティを強化し、高度な脅威検出と対応を実現
複雑さを増すことなくエンドポイントセキュリティを強化したい組織にとって、Splashtop Advanced Endpoint Management (AEM)とBitdefender Antivirusの統合は、合理化され非常に効果的なソリューションを提供します。
この強力な組み合わせにより、ITチームはすべてのエンドポイントを単一のプラットフォームから監視、管理、保護することができます。Bitdefenderの受賞歴のあるAntivirus技術によるリアルタイムの脅威検出とSplashtop AEMを通じた自動エンドポイント管理により、企業はサイバー脅威に先んじるために必要なツールを手に入れます。
統合がどのように違いを生むかはこちら：
高度な脅威検出
Bitdefenderは、行動分析と機械学習を使用して、ランサムウェア、ゼロデイ攻撃、ファイルレス攻撃などの複雑な脅威を検出し、積極的な保護の重要な層を提供します。
自動パッチ管理
Splashtop AEMは、ITチームがオペレーティングシステムやサードパーティアプリの更新を自動的に設定し、脆弱性が悪用される前に排除するのを助けます。
エンドポイントの可視性と制御
統一されたダッシュボードから、チームはエンドポイントの健康状態を追跡し、セキュリティポリシーを適用し、疑わしい活�動に関する即時の警告を受け取ることができます。
より迅速な対応、ダウンタイムの削減
リアルタイムのアラートと自動修復アクションにより、脅威は迅速に封じ込められ、無力化され、運用の中断を最小限に抑えます。
エンドポイントセキュリティと管理を一つのシームレスなソリューションに統合することで、Splashtop AEMとBitdefenderは、あらゆる規模の企業がリスクを軽減し、効率を向上させ、全体的なサイバーセキュリティ体制を改善するのを助けます—最も重要なものを保護するのがこれまで以上に簡単になります。
エンドポイントセキュリティを強化し、IT管理を簡素化する準備はできていますか？無料トライアルを開始して、Splashtop リモートサポートまたはSplashtop Enterpriseの利点を体験し、SplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)アドオンとSplashtopのAntivirusアドオンをお試しください。チームによりスマートな保護、迅速な対応、すべてのエンドポイントに対する完全な制御を提供し、どこにいても安心です。