今日のデジタル世界では、サイバー脅威がますます高度化しており、組織が機密データやシステムを保護することがより困難になっています。これらの脅威に対抗するために、「ゼロトラストセキュリティ」と呼ばれる新しいセキュリティモデルが登場しました。
Zero Trustセキュリティは、組織がどこからのアクセスであっても確認を要求するサイバーセキュリティへのアプローチです。すべてのデバイス、ユーザー、アプリケーションが信頼されていないと仮定し、機密リソースへのアクセスを継続的に認証および承認します。
この記事では、データ侵害に対する保護の向上、可視性と制御の強化、機密データやシステムへのより安全なアクセスなど、ゼロトラストセキュリティの導入の利点を探ります。記事の終わりまでに、ゼロトラストセキュリティがなぜ組織のサイバーセキュリティ戦略の重要な要素となっているのかをよりよく理解できるようになります。
ゼロトラストとは何ですか？
ゼロトラストは、すべてのデバイス、ユーザー、アプリケーションが信頼されていないと仮定し、機密リソースへのアクセスを継続的に認証および許可するサイバーセキュリティへのアプローチです。従来のセキュリティモデルが通常、境界ベースの防御に依存しているのに対し、ゼロト�ラストは、どこから発信されるかに関係なく、すべてのアクセス試行を確認することを要求します。
このアプローチは、データとシステムへのアクセスを管理するためのより包括的で効果的な方法を提供し、データ漏洩やその他のセキュリティインシデントのリスクを軽減します。
ゼロトラストはどのように機能しますか？
Zero Trustは「信頼せず、常に確認する」という原則に基づいて運用されます。ネットワークの場所に基づいて自動的にアクセスを許可するのではなく、ユーザーの身元、デバイスのセキュリティ、アクセス要求を継続的に確認します。これは、多要素認証（MFA）、最小権限アクセス、継続的な監視、セキュリティポリシーの厳格な施行を通じて達成されます。すべてのアクセスポイントで認証を要求することで、ゼロトラストは不正アクセスやデータ漏洩のリスクを最小限に抑えます。
ゼロトラストセキュリティモデルの基本原則
Zero Trustセキュリティモデルは、ネットワークの内外を問わず、ユーザーやデバイスを既定で信頼しないという考えに基づいて構築されています。これを実施するために、組織は次の基本原則に従います:
すべてのアクセス要求を確認: ユーザーとデバイスは、多要素認証（MFA）、身元確認、リスクベースのアクセス制御を使用して継続的に認証されなければなりません。
最小権限アクセス: ユーザーには、タスクを実行するために必要最低限のアクセスのみが付与され、無許可のデータ露出のリスクが��軽減されます。
マイクロセグメンテーション: ネットワークは小さなゾーンに分割され、侵害が発生した場合の移動を制限し、攻撃者が広範囲にアクセスするのを防ぎます。
継続的な監視と分析: セキュリティチームは、ユーザーの行動とアクセスパターンを追跡し、異常を検出し、リアルタイムで脅威を防ぎます。
データをどこでも暗号化: データはサイバー脅威や不正な傍受から保護するために、転送中および保存中の両方で暗号化されるべきです。
これらの原則を実施することで、組織はサイバーセキュリティ体制を強化し、複雑なIT環境でも侵害のリスクを軽減できます。
ゼロトラストセキュリティモデルを採用する主な利点 (H2)
1. データ侵害に対する保護の向上
ゼロトラストセキュリティを実施する主な利点の1つは、データ漏洩に対する保護の向上です。すべてのアクセス試行に対して認証と承認を要求することで、ゼロトラストセキュリティは無許可のユーザーが機密データやシステムにアクセスするのを防ぐことができます。このアプローチは、しばしば境界ベースのアプローチに依存し、境界内のすべてのトラフィックが信頼されていると仮定する従来のセキュリティモデルとは対照的です。
ゼロトラストセキュリティを使用することで、組織は外部および内部の脅威から保護することができます。外部の脅威には組織外からのサイバー攻撃が含まれ、内部の脅威には内部者の脅威やアカウントの侵害が含まれます。アクセス試行を継続的に確認し、認�可することで、ゼロトラストセキュリティはこれらの脅威が機密データやシステムにアクセスするのを防ぐことができます。
データ侵害を防ぐという点でゼロトラストセキュリティの恩恵を受けた組織の実例には、GoogleとMicrosoftがあります。両社はゼロトラストセキュリティモデルを実装し、セキュリティ体制の大幅な改善を報告しています。例えば、Microsoftのゼロトラストセキュリティの実装は、侵害されたアカウントによって引き起こされるはずだった多くのデータ侵害を防ぐのに役立ちました。
全体として、ゼロトラストセキュリティを実施することで、組織はデータ漏洩に対する保護を向上させることができ、これは評判や財政の安定に大きな影響を与える可能性があります。すべてのアクセス試行に対して認証と承認を要求することで、ゼロトラストセキュリティは外部および内部の脅威の両方が機密データやシステムにアクセスするのを防ぐことができます。
2. 可視性と制御の向上
ゼロトラストセキュリティを実装するもう一つの利点は、データとシステムへのアクセスに対する可視性とコントロールが強化されることです。ゼロトラストセキュリティにより、組織はアクセス試行に対してより詳細な制御を得ることができ、すべての活動をリアルタイムで監視できます。
従来のセキュリティモデルは、アクセス試行の可視性が限られており、潜在的な脅威を検出し対応するのが難しいことがあります。しかし、ゼロトラストセキュリティを使用することで、組織は信頼されていないデバイスや場所からのアクセス試行を含むすべてのアクセス試行を監視できます。これにより�、IT専門家がリアルタイムで潜在的な脅威を特定し対応するのに役立ちます。
ゼロトラストセキュリティは、組織がアクセス制御をより詳細に強制することも可能にします。これには、特定のリソースへのアクセスを制限したり、特定の種類のアクセスに対して多要素認証を強制したりすることが含まれます。これらのコントロールを実装することで、組織は機密データやシステムへのアクセスをより良く管理し、制御できます。
ゼロトラストセキュリティは、データとシステムへのアクセスを管理するためのより包括的で効果的なアプローチを提供します。リアルタイムの可視性とアクセス試行の制御を提供することで、組織は潜在的な脅威をよりよく検出し、対応できるようになり、より詳細なレベルでアクセス制御を強化することができます。
3.機密データとシステムへのより安全なアクセス
ゼロトラストセキュリティは、機密データやシステムへのより安全なアクセスを確保するのにも役立ちます。その方法の一つは、特権アクセスを狙った攻撃から保護することです。管理者などの特権アカウントは、攻撃者によってしばしば標的にされ、機密データやシステムへのアクセスを得ようとします。ゼロトラストセキュリティは、特権アクセスに対して追加の認証と承認チェックを要求することで、これらの攻撃を防ぐことができます。
特権アカウントへの攻撃から保護することに加えて、ゼロトラストセキュリティはセキュアリモートアクセス、持ち込みデバイス（BYOD）ポリシー、クラウドベースの環境を保護するためにも使用できます。これらのタイプのアクセスはセキュリティを確保するのが難しいことが多いですが、ゼロトラストセキュリティはより包括的で効果的なアプローチを提供できます。すべてのアクセス試行に対して認証と承認を要求することで、組織は許可されたユーザーとデバイスのみが機密データとシステムにアクセスできるようにすることができます。
さらに、ゼロトラストセキュリティは、信頼されていない場所やデバイスから機密データやシステムにアクセスする可能性のあるリモートワーカーに追加のセキュリティ対策を提供できます。ゼロトラストセキュリティを使用することで、組織はアクセスコントロールを強制し、リアルタイムで活動を監視し、データ漏洩やその他のセキュリティインシデントのリスクを軽減できます。
全体として、ゼロトラストセキュリティは、機密データとシステムへのアクセスを管理するためのより安全なアプローチを提供できます。特権アカウントへの攻撃を防ぎ、リモートアクセス、BYODポリシー、クラウドベースの環境を保護することで、組織はデータとシステムを潜在的な脅威から守ることができます。
ゼロトラストのユースケース
ゼロトラストセキュリティは、サイバーセキュリティフレームワークを強化しようとする組織にとって不可欠です。ゼロトラストが適用できる主なユースケースをいくつか紹介します：
リモートワークのセキュリティ: 従業員がどこからでも会社のリソースに安全にアクセスできるようにし、継続的に彼らの身元とデバイスのセキュリティを確認します。
クラウド環境の保護: 厳格な認証とアクセス制御を施すことで、クラウドアプリケーションやサービスへの不正アクセスを防ぎます。
内部脅威の防止: ユーザーの権限を必要なリソースのみに制限し、妥協または悪意のある内部者からのデータ漏洩のリスクを減らします。
サードパーティアクセスの保護: ベンダーや契約者には、外部ユーザーに関連するセキュリティリスクを最小限に抑えるために、制限された監視付きアクセスが与えられます。
エンドポイントセキュリティの強化: ネットワークにアクセスする前にすべてのデバイスがセキュリティコンプライアンスを満たすことを要求し、管理されていないまたは侵害されたエンドポイントからの脆弱性を減少させます。
これらの領域にゼロトラストの原則を適用することで、組織はセキュリティ脅威を最小限に抑え、機密データとシステムの保護を強化できます。
最大のセキュリティを確保するためのトップゼロトラストのベストプラクティス
ゼロトラストを効果的に実装するには、重要なリソースへのアクセスを継続的に確認し保護するための戦略的アプローチが必要です。最大限のセキュリティを達成するためのベストプラクティスは次のとおりです：
Adopt Multi-Factor 認証 (MFA): ユーザーに複数の認証要素を使用して身元を確認するよう求め、無許可のアクセスを防ぎます。
最小特権アクセスの強制: ユ��ーザーの権限をその役割に必要なリソースのみに制限し、潜在的な脅威への露出を減らします。
アクセス行動の継続的な監視と分析: リアルタイムの分析とAI駆動のインサイトを使用して異常な活動を検出し、リスクを軽減します。
マイクロセグメンテーションの実装: ネットワークを安全なゾーンに分割し、横方向の移動を制限し、潜在的な侵害を封じ込めます。
エンドポイントとデバイスのセキュリティを確保する: アクセスを許可する前に、すべてのデバイスがセキュリティポリシーに準拠していることを確認し、脅威をもたらす可能性のあるエンドポイントの侵害を防ぎます。
すべての段階でデータを暗号化: データの転送中および保存中に暗号化を強制して機密情報を保護します。
リモートアクセスソリューションとゼロトラストを統合する： Splashtopのようなセキュアリモートデスクトップソリューションを使用して、シームレスなリモートワークを実現しつつゼロトラストポリシーを適用しましょう。
これらのベストプラクティスに従うことで、組織はセキュリティ体制を強化し、サイバー脅威を防ぎ、すべての環境での安全なリソースアクセスを確保できます。
Splashtopはリモートワークのためのゼロトラストセキュリティをどのように強化するのか？
初日から、セキュリティはSplashtopの最優先事項です。Splashtopは、リモートアクセスおよびリモートサポートツールとして、多くの人々、企業、学校、大学に信頼されており、ユーザーがSplashtopの機能を信頼して機密情報、データ、プライバシーを保護できることが重要です。
だからこそ、私たちSplashtopはセキュリティを非常に重視し、インフラストラクチャとセキュリティ対策を継続的に強化するために大規模な投資を行うことにコミットしています。さらに、私たちはサイバーセキュリティとコンプライアンスの世界的な専門家を集め、プラットフォームのさらなるセキュリティ強化を支援しています。
(詳細はこちら about Splashtop security and セキュアリモートデスクトップソフトウェア)
より高度なリモートアクセスソリューションが利用可能であるにもかかわらず、多くの企業は依然としてVPNのような古い技術に依存しています。しかし、VPNは現代のリモートアクセスプラットフォームほど安全ではありません。彼らはリモートデバイスを会社のネットワークに接続し、サイバー脅威にさらす可能性があります。
さらに、VPNは設定、スケール、維持が難しく、多くのVPNはセキュリティアップデートやパッチを自動的にインストールしないため、組織が攻撃に対して脆弱になります。
幸いなことに、VPNの代わりにゼロトラストネットワークアクセスプラットフォームというより良い選択肢があります。Splashtopのリモートアクセスプラットフォームは、VPNに関連する脆弱性なしに管理されたデバイスへのセキュアリモートアクセスを可能にします。��このアプローチは、強力なセキュリティ対策を維持しながら、ユーザーに作業用マシンへのアクセスを提供します。
Splashtopでは、すべてのデバイス、ユーザー、アプリケーションが信頼されていないと仮定するゼロトラストセキュリティアプローチを採用しているため、セキュリティを重視しています。このアプローチは、機密リソースへのアクセスを継続的に認証および許可し、不正なアクセス試行を防ぎ、データ漏洩のリスクを軽減します。
私たちのゼロトラストセキュリティモデルには、多要素認証、デバイス認証、詳細なアクセス制御などの高度な機能が含まれています。これらの対策は、許可されたユーザーとデバイスのみが機密データとシステムにアクセスできるようにし、潜在的な脅威のリスクを大幅に低減します。
ゼロトラストセキュリティを実装することで、ユーザーに安全で信頼性の高いリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。私たちのセキュリティへの取り組みにより、ユーザーは潜在的なサイバー脅威を心配することなくデータとシステムにアクセスできます。
Splashtop Secure Workspace (SSW)を使ってビジネスを保護するために始めましょう
ゼロトラストセキュリティモデルを採用することは、機密データを保護し、サイバー脅威を防ぎ、ビジネスリソースへの安全なアクセスを確保するために不可欠です。進化するサイバーセキュリティのリスクに対処するために、組織は厳格な認証、最小限の権限アクセス、そして継続的な監視を強化するソリューションが必要です。
Splashtop Secure Workspaceは、企業がゼロトラストの原則をシームレスに実装するのを支援するために設計されています。それは、セキュアリモートアクセス、アイデンティティ確認、詳細アクセス制御、暗号化データ保護を提供し、承認されたユーザーのみが重要なシステムやアプリケーションにアクセスできるようにします。
Splashtop Secure Workspaceを統合することで、企業は不正アクセスから保護し、コンプライアンスを強化し、生産性を犠牲にすることなくITセキュリティを合理化できます。
セキュアでゼロトラストな環境への次のステップを踏み出しましょう—今日からSplashtop Secure Workspaceを始めて、企業グレードのセキュリティで組織を保護しましょう。