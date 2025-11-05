ビジネスや従業員がリモートやハイブリッド勤務に移行する中、ITチームは常に抱える懸念があります。それはどこからでも従業員が働けるようにしつつ、セキュリティをどのように維持するかということです。
幸いなことに、リモートワークはセキュリティを犠牲にする必要はありません。正しいツール、戦術、技術があれば、Bring Your Own Device (BYOD)ポリシーを持つリモートチームや企業は、どこからでもどのデバイスからでも作業しながら、セキュリティとITコンプライアンスを維持できます。
それを支援するために、私たちはあらゆる規模の企業向けに在宅勤務用のセキュリティチェックリストを作成しました。これらの10の簡単な手順を遵守することで、デバイス間のセキュアなリモートワークを確保できます。
リモートワーク環境のサイバーリスク：主要トレンドと洞察
まず、リモートおよび分散チームが直面する脅威を理解することが重要です。多くのサイバー脅威は、従業員がオフィスにいるかリモートで働いているかに関係なく影響を及ぼす可能性がありますが、一部の脅威はリモートワーカーに特有であるか、より大きな脅威をもたらすことがあります。
リモートチームに共通するサイバーリスクには以下があります：
個人デバイスの脆弱性: BYODポリシーは、従業員が好みのデバイスを使用できる自由を提供しますが、それには独自のリスクが伴います。個人デバイスには必要なサイバーセキュリティツールやプロテクションがない場合や、重要なパッチ更新をスキップしている場合があり、これによりデバイスの攻撃を受けやすくなり、機密データが危険にさらされます。
保護されていないネットワーク：企業はファイアウォールやデバイス認証などで保護されたセキュアなWi-Fiネットワークを使用しています。一方、リモート勤務の従業員はしばしば、セキュリティリスクをはらむ保護されていない公共Wi-Fiネットワークに接続します。適切なセキュリティ対策とツールが整っていなければ、これらのネットワークへの接続はセキュリティリスクを生む可能性があります。
暗号化の欠如: エンドツーエンドの暗号化はデータやファイルの送信に不可欠ですが、すべての個人デバイスや通信アプリが暗号化を使用しているわけではありません。企業は、従業員が安全で暗号化された通信ツールを使用してデータを送信していることを確認しなければなりません。
フィッシング攻撃：フィッシング攻撃はすべての企業において一般的ですが、リモートワーカーにとってはリスクが高まる可能性があります。リモートの従業員がフィッシング攻撃に引っかかると、個人および仕事のアカウントが危険にさらされる可能性があり、デバイスの修復がさらに困難になることがあります。そのため、従業員にフィッシングの防止方法とターゲットにされた場合の対応策を訓練することが不可欠です。
在宅勤務のセキュリティ10ステップチェックリスト
幸いにも、これらのリスクにもかかわらず、リモートワーク環境を安全に保ち、どこからでも安全に作業できるようにすることが可能です。この在宅勤務セキュリティチェックリストに従うことで、安全なリモートワークをサポートできます：
1. データを安全に保持する：リスクを減らすためにローカルストレージを排除する
データがどこに保存されているかを考慮してください。従業員がすべての作業データを個人のデバイスに保存している場合、データは盗難や損傷のリスクが高まります。しかし、データが会社のサーバーに保存され、リモート従業員がデバイスから安全にアクセスできる場合、デバイスが侵害されてもデータは安全に保たれます。
2. リモートセッションを暗号化
エンドツーエンドの暗号化は、安全なデータ通信と転送を確保するために重要です。リモート接続はリモートアクセスとサポートの中核を担っており、オフィス内とリモートデバイスの間で画面や操作を共有しますが、そのデータは安全を確保するために暗号化されなければなりません。暗号化されたリモートセッションは、データが転送中に安全であることを助けますので、リモートワークの重要な部分です。
3. 安全なBYODを有効にする
BYODポリシ��ーはリモート従業員にとって非常に有益です。なぜなら、彼らが自分の好むデバイスで働けるからです（「MacとPCのどちらが良いか」に関して意見を持つ人なら、この違いが大きいことを教えてくれるでしょう）。しかし、適切なセキュリティ対策がなければ、BYODは新たなリスクと脆弱性を生む可能性があります。企業は、強力なセキュリティ対策とツールを含むBYODポリシーを策定し、データとデバイスを安全に保つ必要があります。
4. 詳細にわたるポリシーの適用
権限とアクセスの管理は、セキュアなリモートワークにおいて重要な要素です。詳細なポリシーコントロールにより、企業はどのシステム、ツール、ネットワークセグメント、またはデータに誰がアクセスできるかを注意深く管理することができます。これにより、重要な情報が侵入者や不正アクセスされたアカウントから保護されます。
5. 完全なエンドポイント可視性を確保する
従業員がリモートで作業する場合、ITチームとマネージャーはリモートエンドポイントに対して完全な可視性とコントロールを持っているべきです。完全なエンドポイントの可視性は、ITチームがデータ侵害やその他のサイバー攻撃の兆候や警告を特定し、問題が発生したらすぐに対処し、他のデバイスやネットワークが感染する前に解決するのに役立ちます。
6. 管理の集中化
エンドポイントが分散されていても、管理は分散されるべきではありません。中央管理により、ITチームとマネージャーは単一の場所からすべてのエンドポイントを監視しサポートすることができ、管理を容易にします。
7. コンプライアンスの自動化
ITのコンプライアンスは必須であり、特にGDPRやHIPAAコンプライアンスのような厳しい規制要件がある業界では重要です。規制遵守は、リモートアクセスやリモート管理ツールに組み込まれるべきであり、すべての要件を満たし、リモートワーク中もセキュリティを維持するようにします。
8. すべてのアクセスに多要素認証 (MFA) の強制
多要素認証 (MFA) はサイバーセキュリティを向上させ、ユーザーを確認する最も簡単な方法の一つです。MFAを使用すると、ログインを試みるユーザーは、認証アプリやメールなどの二次ソースで本人確認を行ってログインします。これにより、ユーザーのログイン資格情報が盗まれた場合でも、別の保護層があり、本人しかアカウントにログインできないことが保証されます。
9. すべてのシステムを定期的にパッチ適用して更新する
エンドポイントを最新の状態に保つことはセキュリティにとって重要です。新しい脆弱性が発見されるたびに、迅速なパッチ適用は、サイバーセキュリティおよびITコンプライアンスに必要な迅速な修理を確保するのに役立ちます。定期的に更新とパッチを確認したり、自動パッチ管理を持つソリューションを使用したりすることで、新しい更新がリリースされるたびにデバイスを最新かつ安全に保つことができます。
10. 定期的なセキュリティ意識トレーニングを実施する
サイバーセキュリティは共有の責任です。従業員は、会社のセキ��ュリティポリシー、ベストプラクティス、セキュリティインシデントへの対応について訓練されるべきです。これには、フィッシングメールを識別して回避する方法を従業員が理解していることを確認するためのテストを含むことがよくあります。これにより、彼らの意識と準備状況が示されます。
スケーラブルで安全なリモートワーク環境を構築するための戦略
スケーラブルでセキュアなリモートワーク環境を構築したい場合には、採用できるいくつかの重要な戦略があります。これらには以下が含まれる:
多様なリモートワークのニーズを満たすことができる柔軟で適応性のあるソリューションを利用してください。
セキュリティ、スケーラビリティ、およびユーザーフレンドリーさをバランスよく保つプラットフォームを見つける。
強力なセキュリティ機能とツールで安全なワークスペースを維持する。
データは暗号化され、個々のデバイスではなく会社のサーバーに保存するようにしましょう。
幅広いデバイスとオペレーティングシステムに対応し、作業できるソリューションを使用する。
これらが具体的にどのように行われるかは企業やその個々のニーズによって異なりますが、どんな組織でも安全で効率的なリモートワーク環境を構築するために欠かせないものです。
Splashtopの安全なリモートワークソリューションでセキュアなリモートワークフローを実現
リモートアクセスとサポートは安全なリモートワ�ークに不可欠であり、高度なセキュリティを備えた強力でスケーラブルなソリューションを求めるなら、Splashtopはあなたが必要とするものを提供します。
Splashtop Remote Accessは、従業員が個人のデバイスに何も保存することなく、作業デバイス（ファイル、プロジェクト、専門的なツールを含む）にアクセスできるようにすることで、リモートワークを容易にします。これにより、ユーザーはどこからでも、どのデバイスからでも、いつでも、デスクにいるのと同じように簡単に作業できます。
さらに、Splashtopはセキュリティを考慮して構築されています。その高度なセキュリティ機能には、多要素認証、多段階のパスワードセキュリティ、リモート接続通知、セッションログなどが含まれます。Splashtopは情報をアクセスまたは保存せず、エンドツーエンドの暗号化を使用してデバイス間で画面をストリーミングします。
リアルタイムでのパッチ適用、自動コンプライアンスの可視性、および完全なエンドポイントの監視を望むITチームには、Splashtop AEM（オートノマスエンドポイント管理）が、すべてのデバイスに同じセキュリティ原則を拡張し、リモートフリートのすべてのエンドポイントを常に更新し、保護します。
そのセキュリティ機能のおかげで、SplashtopはISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、PCI、HIPAAなど、幅広い業界および政府の基準を満たしています。これによりSplashtopは多くの業界のビジネスにとって安心できる選択肢となっています。
サイバーセキュリティを妥協せず��に、どこからでも、どのデバイスからでも作業する準備はできていますか？Splashtopの無料トライアルを試してみて、企業が安全なリモートワークのために信頼している理由を確認してください。