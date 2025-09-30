現代のビジネス環境では、ITセキュリティは戦略的な必要性であり、後回しにしてはいけません。毎日さまざまなデバイスやインターネットを使用していると思いますが、データを安全に保つことがこれまで以上に重要です。
悪意のある人物は常に新しい方法で個人情報やシステムにアクセスしようとしており、その影響は甚大です。Statistaは、2024年から2029年の間に世界のサイバー犯罪コストが6.4兆ドルに急増すると予測しています。
良いニュースは、自己防衛には複雑な技術的知識が必要ないことです。多くの効果的なセキュリティ対策は簡単に実施できます。デジタルセキュリティは、これらのITセキュリティのベストプラクティスを理解し、実施することから始まります。
一般的なITセキュリティ脅威の理解
ベストプラクティスに入る前に、今日のビジネスが直面している主な脅威を見てみましょう：
ランサムウェア攻撃: サイバー犯罪者がビジネスデータを暗号化し、それを解除するために支払いを要求すること。これらの攻撃は2023年に大幅に増加し、医療機関は攻撃ごとに平均18.71日のダウンタイムに直面しています。
サプライチェーンの脆弱性：ハッカーが最初にベンダーやサプライヤーのシステムに侵入してからビジネスを攻撃するタイプの攻撃です。2023年だけで245,000件以上のソフトウェアサプライチェーン攻撃が検出されました。
ソーシャルエンジニアリング：攻撃者が従業員を騙して機密情報やアクセス資格情報を明かさせる心理的操作戦術です。Verizonのデータ侵害調査報告書によると、74%の侵害が人間の要素を含んでいます。
クラウドセキュリティリスク：データやアプリケーションがローカルコンピュータではなくクラウドプラットフォームに保存されるときに生じるセキュリティの課題です。2025年までに51%以上の企業のIT支出がクラウドに移行するため、クラウドインフラのセキュリティが重要になっています。
なぜITセキュリティが重要なのか？
現代のビジネスは前例のないサイバーセキュリティの課題に直面しています。ITセキュリティを優先する理由は次のとおりです：
データ保護: 顧客の機密情報や企業の専有データを保護します。
財務の安全性：高額な侵害を防ぎます（2024年の1件あたりの��平均コスト：$4.88百万）。
ビジネスの継続性：中断のない運用とサービス提供を保証します。
評判管理：顧客の信頼とブランドの整合性を維持します。
コンプライアンス：GDPR、HIPAA、SOC2などの規制要件を満たします。
ITセキュリティを強化する上でのサイバーセキュリティの重要な役割
サイバーセキュリティのベストプラクティスは、現代のITセキュリティ戦略の基盤を形成します。
最近の研究では、ITセキュリティが業界全体で最優先事項になっていることがわかり、組織は包括的なアプローチを採用しています：
攻撃者が悪用する前に潜在的な脆弱性を特定し、軽減します。
セキュリティインシデントをリアルタイムで検出し対応し、侵害の影響を最小限に抑えます。
業界の規制やデータ保護基準に準拠した強力なITセキュリティを確保します。
データセキュリティへの取り組みを示すことで、顧客や利害関係者との信頼を築きます。
2025年に注目すべきサイバーセキュリティトレンド
サイバーセキュリティのトレンドと予測の詳細な分析に基づき、次のような重要な進展がこの分野を形作っています：
トレンド
影響
ゼロトラストアーキテクチャ
組織は従来のVPNのみのアプローチを超えています。米国政府は2024会計年度末までにゼロトラストの採用を義務付けています。このフレームワークは、アクセス要求がその出所に関係なく完全に検証されることを保証します。
AI駆動のセキュリティ
AIは脅威の検出と対応能力を強化しますが、新たな課題ももたらします。Gartnerは警告していますが、生成AIやサードパーティのAIツールはデータの機密性に重大なリスクをもたらし、組織はより強力なデータ保護対策を実施する必要があります。
クラウドセキュリティ
Gartnerは、2024年末までに世界のパブリッククラウド支出が6790億ドルに達し、クラウドコンピューティングが2028年までにビジネスの必需品になると予測しています。したがって、組織は分散環境のセキュリティにますます注力しています。
サプライチェーンの保護
2025年までに、45%の組織がソフトウェアサプライチェーン攻撃に直面し、2021年の3倍になります。この劇的な増加は、ベンダーリスク管理の強化を促進しています。
リモートワークセキュリティ
セキュリティの境界は、今や従来のファイアウォールやDMZをはるかに超えています。IoT市場の成長が2029年までに1377億ドルに達すると予測され、リモートワークの普及が続く中、組織はますます分散する労働力を保護するためにセキュリティ戦略を適応させる必要があります。
セキュリティファーストの文化を築く
サイバーセキュリティの意味を理解することが、セキュリティ意識の高い組織を構築するための第一歩です。
この文化を作るには：
定期的なトレーニング: 継続的なサイバーセキュリティ意識向上プログラムを実施します。
明確なポリシー：セキュリティガイドラインを確立し、伝達します。
模範を示す：管理者はセキュリティへのコミットメントを示さなければなりません。
コンプライアンスを奨励する: セキュリティの実践を守る従業員を認識する。
オープンなコミュニケーション：セキュリティの懸念を報告することを奨励します。
ビジネスのための10の必須ITセキュリティ（サイバーセキュリティ）ベストプラクティス
これらの実証済みのセキュリティプラクティスを今すぐビジネスに導入しましょう：
1. 強力なアクセスコントロールを実施する
アクセスコントロールをデジタルセキュリティガードと考えてください。それは誰がシステムに入ることができ、入った後に何ができるかを決定します。
このアプローチの基盤は多要素認証（MFA）です。
始めるには、次のことが必要です：
すべてのユーザーアカウントにMFAを設定する
従業員に必要なアクセスだけを与える
アクセス許可を定期的に見直し、更新する
覚えておいてください：昨年システムへのアクセスが必要だったからといって、今日も必要とは限りません。定期的な見直しはセキュリティを強化します。
2. 強力なパスワードポリシーを作成し、施行する
研究によると、81%のデータ侵害はパスワードセキュリティの不備が原因で発生している。
パスワードポリシーは次のようにするべきです：
パスワードを長く複雑にする - 単語ではなくフレーズを考えましょう。例えば、「I love pizza on Fridays!」は「Pizza123」よりもはるかに強力です。
ポリシーには次の要件が必要です：
少なくとも12文字
数字、記号、文字の組み合わせ
90日ごとの定期的なパスワード変更
プロのヒント：パスワードマネージャーを使用して、チームが複雑なパスワードをメモせずに管理できるようにします。
3. システムを最新の状態に保つ
システムの更新は新機能だけでなく、既知のセキュリティ脅威に対する盾です。ソフトウェア会社がセキュリティホールを発見すると、それを修正するパッチをリリースします。
ここに簡単なアプローチがあります：
可能な限り自動更新をオンにする
毎月手動更新の時間を確保する
すべてのソフトウェアのインベントリを保持し、何も見逃さないようにする
作業時間を妨げないように、オフ時間に更新をスケジュールすることを検討してください。
4. データを暗号化で保護する
暗号化は、機密データを許可された人だけが解除できるコードに変換します。
暗号化が必要な主な領域は2つあります：
データの保存（コンピュータやサーバーに保存されている）
転送中のデータ（ネットワークを介して送信されるデータ）
現代の暗号化は複雑な数学を使用してデータを保護します。数学を理解する必要はありませんが、AES-256暗号化のような最新の標準を使用していることを確認する必要があります。
5. データを定期的にバックアップする
データバックアップはあなたの安全ネットです。何かがうまくいかない場合 - ハードウェアの故障、ランサムウェア攻撃、または人的エラーであっても - バックアップは迅速に復旧するのに役立ちます。
確実なバックアップのために3-2-1ルールに従う：
データのコピーを3つ保持する
2種類の異なるストレージに保存する
1つのコピーをオフサイトに保管する
定期的なテストが重要です。必要なときにバックアップが機能しないことほど悪いことはありません。
6. ネットワークを保護する
安全なネットワークの構築は、これらの基本的なステップから始まります：
強力なファイアウォールを設定してトラフィックをフィルタリングする
ネットワークをセグメント化して潜在的な侵害を封じ込める
疑わしい行動のためにネットワーク活動を監視する
7. チームを訓練する
従業員は最大の資産であると同時に、潜在的に最大のセキュリティリスクでもある。定期的なトレーニングは、彼らを脆弱性から最初の防衛線に変える。
訓練を効果的にするために：
チームが共感できる実際のシナリオを作成する
みんなを警戒させるためのフィッシングテストのシミュレーションを実施する
セキュリティの成功を祝うとともに、失敗から学ぶ
良いセキュリティ習慣は時間をかけて育まれる。トレーニングを一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスにする。
8. セキュリティインシデントに備える
完璧なセキュリティでも、インシデントは発生する可能性があります。
あなたのインシデント対応計画は次のようにするべきです:
セキュリティインシデントの定義を明確にする
明確な役割と責任を確立する
ステップバイステップの対応手順を含める
コミュニケーションチャネルを設定する
テーブルトップ演習を通じて定期的に計画をテストし、学んだ教訓に基づいて更新する。
9. サードパーティのリスクを管理する
セキュリティは最も弱いリンクと同じくらい強いものであり、それにはしばしばベンダーやパートナーが含まれます。
ターゲットの侵害を覚えていますか？それはHVACベンダーのアクセスを通じて起こりました。
サードパーティのリスクを管理するには：
契約を結ぶ前にベンダーのセキュリティを評価する
ベンダーのシステムアクセスを監視する
ベンダーのセキュリティプラクティスを定期的に見直す
パートナーがどのようにデータを保護しているかについて、厳しい質問をすることを恐れないでください。
10. セキュリティ基準に準拠する
コンプライアンスは単にチェックボックスを埋めることではなく、一貫したセキュリティアプローチを維持することです。
異なる業界には異なる要件があります。医療ではHIPAA、支払い処理ではPCI DSSなど。
ITコンプライアンスを維持するために：
適用される規制を理解する
定期的な自己監査
セキュリティプラクティスの文書化
変化する要件に対応する
プロのヒント: コンプライアンス要件を最低限の基準として使用し、最終目標としないでください。多くの場合、基本を超えてビジネスを真に保護したいと思うでしょう。
組織のサイバーセキュリティを強化する主な利点
サイバーセキュリティのベストプラクティスを実施することで多くの利点が得られます：
リスクの軽減: 潜在的なセキュリティインシデントやコンプライアンスリスク��を最小限に抑えます。
コスト削減: 高価な侵害やダウンタイムを防ぎます。
効率の向上：セキュリティプロセスの合理化。
信頼の向上：ステークホルダーの信頼性向上。
競争優位性：際立ったセキュリティ姿勢。
SplashtopでITセキュリティインフラを強化する
今日のハイブリッドワーク環境では、リモートアクセスを保護することがITセキュリティを維持するために不可欠です。
Splashtop Enterpriseは、セキュアリモートアクセスと高度なセキュリティ機能を組み合わせた包括的なソリューションを提供します。
エンタープライズグレードのセキュリティ：TLSと256ビットAES暗号化、必須のデバイス認証、オプションの2段階認証でデータを保護します。
包括的なアクセス管理：詳細なアクセスコントロールと予定されたアクセスウィンドウでユーザーの権限を管理します。
マルチプラットフォームサポート：Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスでの安全なアクセスを可能にします。
コンプライアンス対応: SOC2、GDPR、HIPAAのコンプライアンスサポートで業界基準を満たす。
高度な監視：詳細な監査ログとオプションのセッション録画で、すべてのリモートセッションを追跡します。
ITチーム向けに、Splashtopはエンドポイント管理、サービスデスク統合、包括的な監視ツールなどの追加のセキ�ュリティ機能を提供します。
Splashtopがビジネスニーズに合った安全でスケーラブルなリモートアクセスソリューションをどのように実装できるかを確認するために始めてください。
さらに、Splashtop Secure Workspace（SSW）は、統一された摩擦のないシンプルなゼロトラストセキュリティソリューションを提供します。特権アカウントを保護し、サードパーティのアクセスを確保することで、現代のセキュリティの課題に対処しながら運用効率を維持します。
SSWの機能を探索し、ビジネスをどのように保護できるかを確認するために今すぐサインアップしてください。