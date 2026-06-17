Liste des logiciels de bureau à distance - Pourquoi Splashtop est le meilleur choix

Les études sur le télétravail révèlent que plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) ont l’impression de travailler davantage lorsqu’elles ne sont pas au bureau. Pour permettre à vos employés de donner le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils travaillent depuis leur domicile ou d’autres lieux, vous avez besoin d’une solution de télétravail efficace, rapide, facile à utiliser, sécurisée et dotée d’un ensemble de fonctionnalités solides. Alors, quel est le meilleur logiciel de bureau à distance pour vous ?
Pourquoi une solution de bureau à distance Chrome est-elle essentielle pour votre entreprise ?
Les entreprises modernes dépendent de la flexibilité et de la connectivité sécurisée pour garantir le bon fonctionnement des opérations. Une solution de bureau à distance Chrome permet aux employés, aux équipes TI, et aux contractants d'accéder à des ordinateurs de travail, à des serveurs et à des applications depuis n'importe où. Cela garantit que la productivité n'est pas liée à un emplacement unique et que le travail critique peut se poursuivre sans interruption.
Au-delà de la commodité, la technologie de bureau à distance joue un rôle central dans :
Continuité des affaires – Maintenez les opérations pendant les urgences ou les fermetures de bureaux.
Efficacité TI – Supportez et dépannez les appareils à distance sans visites coûteuses sur site.
Sécurité et conformité – Protégez les données grâce à des connexions chiffrées, des contrôles d'accès et des pistes d'audit.
Économies de coûts – Éliminez l'infrastructure VPN coûteuse et réduisez les temps d'arrêt en activant l'Accès à distance rapide.
Évolutivité – Soutenez une main-d'œuvre hybride croissante avec une solution qui s'adapte aux besoins de votre organisation.
Parmi les applications de bureau à distance les plus populaires figurent :
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GoToMyPC
ConnectWise ScreenConnect
PC distant
Chrome Remote Desktop
Teradici
Nous présentons ci-dessous chacun de ces logiciels et énumérons quelques-unes des raisons pour lesquelles Splashtop est le meilleur choix.
Critères clés pour choisir le bon logiciel de bureau à distance
Performance et fiabilité : Votre outil de bureau à distance doit offrir des sessions fluides et réactives avec une latence minimale. Cherchez la prise en charge des taux de rafraîchissement élevés, l'optimisation pour les faibles bandes passantes, et la stabilité dans des conditions de réseau variées.
Fonctions de sécurité : un chiffrement puissant, l’authentification des appareils et la prise en charge de l’authentification multifactorielle sont essentiels. Le logiciel doit également être conforme aux normes du secteur et offrir des fonctionnalités telles que la journalisation et l’accès basé sur les rôles.
Compatibilité multiplateforme : choisissez une solution qui fonctionne sur tous les principaux systèmes d’exploitation, notamment Windows, macOS, Linux, Android, iOS et Chrome OS. Cela garantit la flexibilité pour les équipes et les individus qui utilisent des appareils différents.
Facilité d’utilisation : l’interface doit être intuitive, tant pour les utilisateurs finaux que pour les administrateurs informatiques. Des fonctionnalités telles que l’accès en un clic, les codes de session et le déploiement rationalisé peuvent grandement améliorer l’adoption et soutenir les flux de travail.
Prise en charge de l’accès avec et sans surveillance : la possibilité de fournir une assistance en temps réel et d’accéder à des appareils sans surveillance est cruciale pour les équipes informatiques, les MSP et les entreprises qui gèrent des infrastructures à distance.
Tarification et évolutivité : tenez compte du coût total de possession, y compris les taux de renouvellement, la tarification par utilisateur ou par appareil, et l’évolutivité à mesure que votre équipe ou votre infrastructure se développe. Une tarification transparente est essentielle pour éviter les coûts cachés.
Fonctionnalités avancées : recherchez des fonctionnalités supplémentaires telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, la redirection USB, la prise en charge de plusieurs moniteurs et l’enregistrement des sessions pour optimiser la valeur de votre solution.
Liste des meilleures apps de bureau à distance Chrome
Splashtop
Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance. Il permet une connexion entre de nombreux appareils différents et est compatible avec Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows, et Linux.
Splashtop offre des options de licence flexibles. L'option la plus économique prend en charge un seul utilisateur et jusqu'à deux ordinateurs. Ou, pour un peu plus, vous pouvez souscrire à un plan plus riche en fonctionnalités qui peut prendre en charge de grandes équipes et qui est accompagné d'une gamme de fonctionnalités supplémentaires. Quel que soit votre besoin, Splashtop a la meilleure solution de logiciel de bureau à distance pour vous.
Splashtop travaille constamment sur de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Avec une UX de haute qualité et des options de sécurité avancées, il est difficile de trouver un point négatif dans l'offre de Splashtop. Avec Splashtop, vous bénéficierez d'une sécurité d'accès à distance solide et d'une expérience conviviale.
TeamViewer
Avant toute chose, la sécurité doit être une priorité absolue lorsqu’il s’agit de choisir une solution de bureau à distance. Splashtop est fier d’offrir le logiciel de bureau à distance le plus sûr, tandis que TeamViewer a connu des problèmes de sécurité par le passé.
TeamViewer a une version gratuite qui offre les besoins de base pour une option de bureau à distance Chrome. Cependant, si vous êtes une entreprise, vous devrez payer pour une licence commerciale avant de pouvoir bien utiliser ce logiciel (ou TeamViewer pourrait suspecter une utilisation commerciale et bloquer vos connexions).
Un abonnement à TeamViewer peut creuser profondément dans votre budget. Et si jamais vous souhaitez annuler TeamViewer, vous devrez soumettre un ticket au moins un mois à l'avance, sinon vous serez facturé pour un renouvellement automatique.
Splashtop constitue une meilleure alternative à TeamViewer et se décline en formules pour un usage individuel, professionnel, éducatif ou d’assistance informatique. Chacun d’entre eux est proposé à des prix compétitifs qui vous permettent d’obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin sans épuiser votre budget.
LogMeIn Pro
Un outil de bureau à distance similaire à Splashtop. Cependant, LogMeIn Pro ne convient pas du tout aux particuliers ou aux petites entreprises en raison de son prix très élevé. Cette solution est donc réservée aux grandes entreprises disposant de ressources financières importantes. Vous pouvez vous tourner vers des solutions alternatives à LogMeIn Pro, comme Splashtop, qui offre les mêmes fonctionnalités et capacités, tout en vous permettant d’économiser jusqu’à 70 % ou plus sur le coût de votre abonnement.
AnyDesk
AnyDesk propose des forfaits de bureau à distance pour les particuliers, les petites équipes et les entreprises. Cependant, comme c’est le cas avec LogMeIn, il est plus cher que Splashtop. En effet, nous vous invitons à comparer les prix de AnyDesk à ceux de Splashtop. De plus, les avis des utilisateurs sur des sites Web tiers classent systématiquement Splashtop comme meilleur que AnyDesk.
GoToMyPC
Une solution de bureau à distance coûteuse pour les particuliers, et encore plus pour les équipes et les entreprises qui ont besoin de plus de fonctionnalités et de contrôles de gestion des utilisateurs. Vous pouvez obtenir toutes ces fonctionnalités en choisissant Splashtop à la place, et vous économiserez 75 % sur le coût de votre abonnement par rapport à GoToMyPC.
GoToMyPC appartient également à LogMeIn et s’accompagne du même ensemble de formules coûteuses et de hausses de prix répétées.
ConnectWise ScreenConnect
Alors que ScreenConnect revendique de nombreuses fonctionnalités avancées, Splashtop en offre beaucoup pour un prix bien inférieur, ce qui en fait une meilleure alternative à ConnectWise ScreenConnect.
De plus, les commentaires sur ScreenConnect indiquent qu’il prend parfois beaucoup de temps pour traiter les demandes. Cela contribue considérablement à la déception que l’on ressent en l’utilisant. Splashtop fonctionne constamment à une vitesse rapide avec une qualité HD lors de son usage.
PC distant
RemotePC utilise une application Web pour établir une connexion entre les ordinateurs. Cependant, comme beaucoup de solutions de bureau à distance de cette liste, elle a ses défauts. Par exemple, elle est souvent difficile à configurer et il lui manque de nombreuses fonctionnalités que vous attendriez de ses concurrents.
Splashtop est une alternative à RemotePC, avec un temps d’installation très court et une interface facile à utiliser.
Chrome Remote Desktop
Cette extension peut être utile pour les utilisateurs de Google Chrome, mais ceux qui travaillent sur un autre navigateur n’ont pas cette chance. Cela limite la portée de cette application, en particulier pour les personnes disposant de nombreux appareils différents. Splashtop, en revanche, est utilisable sur de nombreux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles différents sans avoir besoin de Chrome.
En outre, l’extension ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités avancées, même pour un logiciel gratuit. Splashtop parvient à le surpasser dans ce domaine, ce qui en fait la meilleure alternative au Bureau à distance Google Chrome.
Teradici
Conçu comme un outil d’accès à distance avancé pour les professionnels des médias et du divertissement, Teradici vise à fournir une solution à ceux qui ont besoin de connexions rapides. Cependant, Splashtop offre également un accès à distance rapide qui vous permet d’effectuer des tâches gourmandes en ressources, telles que le montage vidéo, la conception graphique, la création d’animations, la programmation, etc. avec une faible latence. D’autre part, Teradici nécessite une bande passante plus importante pour obtenir les mêmes performances.
Splashtop est aussi beaucoup plus facile à déployer et offre plus de fonctionnalités, ce qui en fait la meilleure alternative à Teradici.
Qu'est-ce qui fait de Splashtop le logiciel de bureau à distance leader ?
Lors de l'évaluation des solutions de bureau à distance, les performances, la sécurité, et la valeur sont cruciales. Splashtop se distingue en offrant des fonctionnalités de niveau entreprise à un prix compétitif, en faisant le choix préféré des équipes TI, MSPs, et entreprises partout dans le monde.
Les principales raisons pour lesquelles Splashtop domine le marché incluent :
Connexions haute performance – Diffusez en 4K jusqu'à 60 fps avec une faible latence et une fidélité des couleurs avancée, garantissant des expériences fluides pour les professionnels et les créatifs.
Sécurité et conformité robustes – Toutes les sessions sont protégées par le cryptage SSL/AES-256 et répondent aux exigences d'entreprise telles que SSO (authentification unique)/SAML, SOC 2, ISO 27001, RGPD et préparation HIPAA.
Accès multi-appareils et multiplateforme – Connectez-vous en toute sécurité à Windows, macOS, Linux, iOS, Android, et Chromebooks, sans les restrictions des outils spécifiques aux systèmes d'exploitation.
Capacités intégrées de support TI – Fournissez une Téléassistance sous surveillance et sans surveillance avec des fonctionnalités comme le regroupement de techniciens, le transfert de session, le transfert de fichiers et l'enregistrement de session.
Gestion autonome des points d'extrémité – Avec Splashtop AEM, les équipes TI obtiennent un patching en temps réel, un inventaire logiciel, des informations CVE et de l'automatisation pour maintenir la compliance et la sécurité.
Licences et tarification flexibles – Choisissez parmi des plans simples qui évoluent avec votre entreprise, avec des coûts prévisibles et sans frais cachés.
Splashtop combine performance fiable, sécurité renforcée, et outils de gestion avancés sans effort. Il est constamment classé comme l'une des meilleures solutions de bureau à distance pour les organisations à la recherche de plus qu'un simple accès à distance.
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