Les limitations de la version gratuite de TeamViewer et la meilleure solution alternative

Vous rencontrez des difficultés avec les restrictions de la version gratuite de TeamViewer ? Celle-ci peut sembler intéressante au premier abord, mais elle présente en réalité de sérieux inconvénients. Et ils ne seront pas nécessairement résolus en passant à l’une des licences onéreuses de TeamViewer. Avec Splashtop, vous n’avez pas besoin d’exploser votre budget ou de faire des compromis sur la qualité. Lisez la suite pour en savoir plus.

TeamViewer propose une version gratuite de son logiciel de bureau à distance pour un usage personnel . Bien que vous puissiez utiliser cette formule gratuite pour contrôler à distance un autre ordinateur, vous n’aurez pas accès à plusieurs fonctions essentielles (comme les mises à jour de sécurité ou l’impression à distance). Et vous ne pourrez certainement pas l’utiliser pour le travail.

TeamViewer : version gratuite ou payante ?

Si vous comparez les offres gratuites et payantes de TeamViewer, vous constaterez que la version gratuite est dépourvue des principales fonctions offertes par la version payante et commerciale (sans parler des autres solutions de bureau à distance). Nous savons qu’il est tentant d’opter pour la version gratuite de TeamViewer, mais voici quelques raisons pour lesquelles nous vous le déconseillons.

Les limitations de la version gratuite de TeamViewer

La version gratuite est réservée à un usage personnel . Si TeamViewer soupçonne que vous l’utilisez à des fins professionnelles, vos connexions seront bloquées et vous ne pourrez pas accéder à distance à vos ordinateurs.

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans la version gratuite : impression à distance, écran vide, blocage de la saisie à distance et Wake-on-LAN.

Absence de fonctions de sécurité importantes, notamment les mises à jour automatiques de sécurité ou de fonctionnalités.

Impossible d’ajouter des utilisateurs supplémentaires.

Impossible d’accéder à des appareils mobiles pour fournir une assistance.

Impossible de contacter l’assistance technique TeamViewer par téléphone.

Imaginez qu’au milieu d’un projet, vous soyez bloqué dans votre session à distance ! Non seulement c’est frustrant, mais c’est également très pénalisant. C’est malheureusement l’expérience de nombreux utilisateurs de la version gratuite de TeamViewer qui ont rapporté avoir vu leurs connexions bloquées pour une utilisation commerciale présumée.

Pire encore, certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que TeamViewer essayait de les pousser à acheter une licence commerciale.

Si vous avez besoin d’une application de bureau à distance à des fins professionnelles, vous ne devriez pas être contraint d’acheter une licence coûteuse. Et fort heureusement, il existe une meilleure alternative .

Une alternative gratuite à TeamViewer : Splashtop

Comme TeamViewer, le logiciel d’accès à distance de Splashtop vous permet de vous connecter à distance et de manière sécurisée à vos appareils où que vous soyez. Quelle est la différence ? Avec Splashtop, vous pouvez opter pour un abonnement annuel qui vous fera économiser 50 % à 70 % par an par rapport à TeamViewer, ce qui est bien plus intéressant.

Splashtop propose également des forfaits basés sur vos besoins spécifiques . Ainsi, au lieu de vous résoudre à une version gratuite limitée de TeamViewer ou d’une licence commerciale onéreuse, vous obtiendrez un produit adapté qui vous permettra de réaliser des économies.

Splashtop propose quatre alternatives à TeamViewer en fonction de vos besoins :

Splashtop Business Access – permet à des personnes ou à des équipes d’accéder à distance à des ordinateurs à partir de n’importe quel appareil. Parfait pour le télétravail.

Splashtop SOS – permet aux services informatiques et aux centres d’assistance de fournir une assistance sous surveillance et sans surveillance à n’importe quel appareil.

Splashtop Remote Support – solution de support à distance et de gestion des terminaux destinée aux MSP.

Splashtop Enterprise – une solution tout-en-un d’accès à distance et de support informatique à distance destinée à l’utilisateur final.

Si vous avez déjà essayé de résilier votre renouvellement automatique TeamViewer, vous savez qu’ils vous demandent de le faire au moins un mois à l’avance, par écrit . Chez Splashtop, nous ne forçons pas nos utilisateurs à rester. Grâce à notre système de gestion des abonnements simplifié, vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout moment en un seul clic.

Cela vous semble-t-il trop beau pour être vrai ? Jetez un coup d’œil à ce que les utilisateurs de Splashtop ont à dire sur des sites d’avis comme TrustRadius et G2.

« Lorsque j’utilisais TeamViewer, le logiciel me déconnectait souvent, mais Splashtop fonctionne toujours. Le prix est également très intéressant ! » - Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping

Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre nos produits, lisez notre explication détaillée des raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer. Accède à tes ordinateurs depuis n’importe quel appareil ou système d’exploitation, y compris iOS et Android, avec Splashtop !

Vous n’avez pas à choisir entre vous contenter de fonctionnalités limitées ou opter pour une formule bien trop chère avec TeamViewer : essayez plutôt Splashtop

Commencez un essai gratuit de Splashtop dès aujourd’hui afin de savoir pourquoi des milliers d’anciens utilisateurs de TeamViewer (des versions gratuite et payante) sont passés sans regret à Splashtop.

Essai gratuit

Articles à lire