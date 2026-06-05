Les limitations de la version gratuite de TeamViewer et la meilleure solution alternative

Vous rencontrez des difficultés avec les restrictions de la version gratuite de TeamViewer ? Celle-ci peut sembler intéressante au premier abord, mais elle présente en réalité de sérieux inconvénients. Et ils ne seront pas nécessairement résolus en passant à l’une des licences onéreuses de TeamViewer. Avec Splashtop, vous n’avez pas besoin d’exploser votre budget. Lisez la suite pour en savoir plus.
TeamViewer propose une version gratuite de son logiciel de bureau à distance pour un usage personnel. Bien que vous puissiez utiliser cette formule gratuite pour contrôler à distance un autre ordinateur, vous n’aurez pas accès à plusieurs fonctions essentielles (comme les mises à jour de sécurité ou l’impression à distance). Et vous ne pourrez certainement pas l’utiliser pour le travail.
Comparaison des versions gratuites et payantes de TeamViewer
TeamViewer propose une version gratuite pour un usage personnel et non commercial, ainsi que plusieurs niveaux payants pour les utilisateurs professionnels. L'édition gratuite est destinée à un accès occasionnel aux appareils d'amis ou de membres de la famille. Si TeamViewer détecte des schémas suggérant une utilisation commerciale, les sessions peuvent être limitées ou bloquées.
La version gratuite manque de nombreuses fonctionnalités sur lesquelles les professionnels comptent. Les durées de session sont plus courtes, les performances peuvent diminuer lors d'une utilisation prolongée, et il n'y a pas de gestion centralisée des appareils. Les options avancées comme l'accès sans surveillance, les transferts de fichiers prioritaires, et les intégrations avec des outils professionnels sont réservées aux clients payants.
Les plans payants TeamViewer débloquent des temps de session illimités, une licence commerciale et un streaming de meilleure performance. Ils ajoutent également des options de conformité en matière de sécurité, une assistance prioritaire et des fonctionnalités telles que la surveillance des appareils ou l'assistance en réalité augmentée. Cependant, ces forfaits payants sont parmi les plus élevés dans l'industrie de l'Accès à distance.
Limitations de la version gratuite de TeamViewer
La version gratuite est réservée à un usage personnel. Si TeamViewer soupçonne que vous l’utilisez à des fins professionnelles, vos connexions seront bloquées et vous ne pourrez pas accéder à distance à vos ordinateurs.
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans la version gratuite : impression à distance, écran noir, blocage de l'entrée à distance, et réveil sur LAN.
Absence de fonctions de sécurité importantes, notamment de mises à jour automatiques de la sécurité et des fonctionnalités.
Impossible d’ajouter des utilisateurs supplémentaires.
Impossible d’accéder à des appareils mobiles pour fournir une assistance.
Impossible de contacter l’assistance technique TeamViewer par téléphone.
Imaginez qu’au milieu d’un projet, vous soyez bloqué dans votre session à distance ! Non seulement c’est frustrant, mais c’est également très pénalisant. C’est malheureusement l’expérience de nombreux utilisateurs de la version gratuite de TeamViewer qui ont rapport�é avoir vu leurs connexions bloquées pour une utilisation commerciale présumée.
Pire encore, certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que TeamViewer essayait de les pousser à acheter une licence commerciale.
Si vous avez besoin d’une application de bureau à distance à des fins professionnelles, vous ne devriez pas être contraint d’acheter une licence coûteuse. Et fort heureusement, il existe une meilleure alternative.
Pourquoi Splashtop Surpasse TeamViewer Gratuit en tant que Solution d'Accès à Distance
Comme TeamViewer, le logiciel d’accès à distance de Splashtop vous permet de vous connecter à distance et de manière sécurisée à vos appareils où que vous soyez. Quelle est la différence ? Avec Splashtop, vous pouvez opter pour un abonnement annuel qui vous fera économiser 50 % à 70 % par an par rapport à TeamViewer, ce qui est bien plus intéressant.
Splashtop propose également des forfaits basés sur vos besoins spécifiques. Ainsi, au lieu de vous résoudre à une version gratuite limitée de TeamViewer ou d’une licence commerciale onéreuse, vous obtiendrez un produit adapté qui vous permettra de réaliser des économies.
Si vous avez déjà essayé de résilier votre renouvellement automatique TeamViewer, vous savez qu’ils vous demandent de le faire au moins un mois à l’avance, par écrit. Chez Splashtop, nous ne forçons pas nos utilisateurs à rester. Grâce à notre système de gestion des abonnements simplifié, vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout moment en un seul clic.
Cela vous semble-t-il trop beau pour être vrai ? Jetez un coup d’œil à ce que les utilisateurs de Splashtop ont à dire sur des sites d’avis comme TrustRadius et G2.
« Lorsque j’utilisais TeamViewer, le logiciel me déconnectait souvent, mais Splashtop fonctionne toujours. Le prix est également très intéressant ! » - Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping
Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre nos produits, lisez notre explication détaillée des raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer. Accède à tes ordinateurs depuis n’importe quel appareil ou système d’exploitation, y compris iOS et Android, avec Splashtop !
Explorez les puissantes capacités d’accès à distance de Splashtop
En ce qui concerne les solutions d’accès à distance, Splashtop se démarque par ses fonctionnalités robustes et ses performances inégalées. Voici quelques avantages clés :
Accès à distance performant
Faites l’expérience de connexions rapides et fiables avec Splashtop, garantissant des sessions à distance optimales avec une qualité haute définition et une faible latence. Que vous accédiez à votre ordinateur de travail ou que vous fournissiez une assistance informatique, Splashtop offre une expérience fluide et efficace.
Connexions sécurisées
Splashtop privilégie la sécurité avec des protocoles de chiffrement avancés, une authentification multifactorielle et des mises à jour de sécurité régulières. Vos données et vos sessions à distance sont protégées contre tout accès non autorisé, ce qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille.
Compatibilité étendue
Avec Splashtop, vous pouvez connecter à vos appareils depuis n'importe quelle plateforme. Que vous utilisiez un PC Windows, Mac, iOS, Android, ou Chromebook, Splashtop assure la compatibilité et la facilité d'utilisation sur tous les appareils.
Déploiement et gestion faciles
La configuration de Splashtop est rapide et simple. Grâce à des interfaces conviviales et à des outils de gestion centralisés, le déploiement et la gestion de l’accès à distance à l’échelle de votre organisation deviennent un jeu d’enfant.
Solution économique
Profitez de fonctionnalités d'accès à distance premium à une fraction du coût par rapport à d'autres solutions. Splashtop offre des plans tarifaires flexibles pour répondre à vos besoins, que vous soyez un utilisateur individuel, une petite entreprise, ou une grande entreprise.
Assistance complète
Splashtop fournit un support client complet pour vous aider à tout moment. Accédez à une multitude de ressources, notamment des tutoriels, des FAQ et une assistance en direct, pour tirer le meilleur parti de votre solution d’accès à distance.
Passez à Splashtop dès aujourd’hui et découvrez la différence. Profitez de puissantes fonctionnalités d’accès à distance conçues pour améliorer la productivité et la sécurité pour tous vos besoins en matière de télétravail.
Comment Commencer avec Splashtop en 6 Étapes Simples
Vous souhaitez découvrir les avantages de Splashtop ? Suivez ces quelques étapes pour commencer :
Choisir le bon forfait : visitez le site Web de Splashtop et sélectionnez un forfait qui correspond à vos besoins, que vous soyez un utilisateur individuel, une petite entreprise ou une grande société.
Démarrer un essai gratuit : créez un compte en indiquant votre e-mail et en définissant un mot de passe sécurisé.
Télécharger l’application : installez l’application Splashtop Business sur vos appareils. Il est disponible pour Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.
Installer Splashtop Streamer : sur les appareils auxquels vous souhaitez accéder à distance, téléchargez et installez Splashtop Streamer.
Se connecter : ouvrez l’application Splashtop et connectez-vous avec vos identifiants.
Démarrer une session à distance : sélectionnez l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter et lancez la session à distance. Profitez d’un accès optimal à vos fichiers, applications et bureau comme si vous étiez assis en face de la machine.
Commencer avec Splashtop est aussi simple que cela. Entrez dans le monde de l’accès à distance dès aujourd’hui !
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