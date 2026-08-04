Comparaison des prix de AnyDesk

Le prix AnyDesk est un facteur important pour les entreprises qui comparent les outils d'accès à distance, mais le tarif mensuel affiché ne raconte pas toujours toute l’histoire. Le coût réel dépend du forfait que vous choisissez, du nombre d’utilisateurs et d’appareils dont vous avez besoin, de la nécessité éventuelle de connexions simultanées supplémentaires, ainsi que des fonctionnalités d’accès à distance ou de support à distance sur lesquelles votre équipe s’appuie.
L’historique des prix compte aussi. AnyDesk a augmenté ses prix ces dernières années, ce qui peut compliquer les renouvellements et la planification budgétaire à long terme pour les équipes qui ont besoin de coûts logiciels prévisibles. Si l’accès à distance fait partie de vos opérations quotidiennes, il vaut la peine de regarder au-delà de la page tarifaire du jour avant de vous engager dans un nouvel abonnement annuel.
Ce guide détaille les prix AnyDesk par forfait, explique comment les prix AnyDesk ont évolué et compare AnyDesk à Splashtop afin que vous puissiez choisir une solution d'accès à distance offrant une forte valeur à votre entreprise sur le long terme.
Prix AnyDesk en un coup d’œil
Forfait AnyDesk
Prix mensuel affiché
Facturation
Solo
37,90 $ US /mois
Facturé annuellement
Standard
63,90 $ US /mois
Facturé annuellement
Advanced
138,90 $ US /mois
Facturé annuellement
Ultimate
Devis personnalisé
Contacter les ventes
Les offres payantes d’AnyDesk sont structurées selon différents niveaux d’accès à distance, de gestion des utilisateurs, de gestion des appareils et de besoins en support. Solo est l’option payante la moins chère pour un usage professionnel individuel, tandis que Standard et Advanced sont conçues pour les équipes qui ont besoin d’un accès plus large et de capacités de support plus étendues.
Lorsque vous comparez les offres, le coût annuel est important. AnyDesk affiche ses tarifs sous forme de montant mensuel, mais les offres payantes sont facturées annuellement. Les acheteurs doivent donc évaluer l’engagement annuel total avant de choisir une offre.
Comment le prix AnyDesk a évolué ces dernières années
Le prix actuel d’AnyDesk est important, mais l’historique récent des prix l’est tout autant pour les entreprises qui comparent les outils d’accès à distance. Au cours des dernières années, AnyDesk a augmenté les prix affichés de ses principaux forfaits payants, ce qui peut rendre les coûts à long terme plus difficiles à prévoir.
Par exemple, entre 2024 et 2026, le prix de AnyDesk Solo a augmenté d’environ 94 %. Au cours de cette même période, le prix de AnyDesk Standard a augmenté d’environ 118 %, et celui de AnyDesk Advanced d’environ 40 %.
Ces changements sont importants, car un logiciel d'accès à distance n'est généralement pas un achat ponctuel. Les entreprises s'en servent souvent pour le travail quotidien, le support IT et l'accès aux appareils sans surveillance. Lorsque les prix augmentent fortement sur une courte période, un outil qui correspondait autrefois au budget peut devenir plus difficile à justifier au moment du renouvellement.
Voir plus : Augmentation du prix d’AnyDesk
Qu’est-ce qui est inclus dans chaque offre AnyDesk ?
Les forfaits payants d’AnyDesk varient selon le nombre d’utilisateurs, d’appareils gérés, de connexions simultanées et les fonctionnalités d’administration. Ces limites sont importantes, car le forfait le moins cher n’est pas toujours le mieux adapté dès lors que plusieurs utilisateurs ou des workflows de support sont impliqués.
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo est l’offre payante la moins chère et est conçue pour un seul utilisateur. Elle inclut une connexion sortante et jusqu’à 100 appareils gérés. Pour les équipes, Solo sera probablement trop limité. Il n’offre ni la capacité utilisateur ni la flexibilité de support partagé dont la plupart des entreprises ont besoin.
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard est la première offre orientée équipe. Elle prend en charge jusqu’à 20 utilisateurs sous licence et jusqu’à 500 appareils gérés, mais commence avec une connexion simultanée.
Cela signifie que plusieurs utilisateurs peuvent être sur le forfait, mais que les sessions actives de support à distance restent limitées, sauf si des connexions supplémentaires sont ajoutées. Les petites équipes doivent vérifier si une connexion incluse suffit avant de choisir ce niveau.
AnyDesk Advanced
AnyDesk Advanced est conçu pour les équipes plus importantes qui ont besoin de plus de capacité. Il prend en charge jusqu’à 100 utilisateurs sous licence, jusqu’à 1 000 appareils gérés, et commence avec deux connexions simultanées.
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate est le forfait à tarif personnalisé pour les grandes organisations ayant des besoins plus complexes. Comme la tarification se fait sur devis, les acheteurs doivent demander une ventilation claire des utilisateurs inclus, des connexions, des appareils gérés, des modules complémentaires, des conditions contractuelles et des modalités de renouvellement avant de s'engager.
AnyDesk propose-t-il une facturation mensuelle ?
AnyDesk affiche les prix de ses offres payantes sous forme de tarifs mensuels, mais les offres sont facturées annuellement. Cela signifie qu’une offre affichée à 49,90 $ par mois n’est pas un abonnement au mois. Il s’agit de l’équivalent mensuel d’un engagement annuel.
C’est important lorsque vous comparez les prix AnyDesk avec ceux d’autres outils d’accès à distance. Un montant mensuel plus bas peut sembler plus facile à budgétiser au premier abord, mais les entreprises devraient examiner le coût annuel total, les limites du forfait et les éventuels modules complémentaires nécessaires avant de choisir un forfait.
Pour les équipes qui évaluent AnyDesk, la comparaison la plus utile est le coût annuel total du forfait qui correspond réellement à leur flux de travail, et pas seulement le prix mensuel affiché sur la page tarifaire.
AnyDesk gratuit vs payant : ce que les entreprises doivent savoir
AnyDesk propose une version gratuite pour un usage personnel, mais les entreprises doivent s'attendre à choisir une offre payante pour un accès à distance professionnel, le support IT ou l'utilisation en équipe.
Les forfaits payants deviennent nécessaires lorsque vous avez besoin de fonctionnalités telles que plusieurs utilisateurs, des appareils gérés, un accès sans surveillance, des connexions simultanées ou une administration centralisée. Pour les entreprises, la question essentielle est de savoir quel forfait payant correspond à votre flux de travail et à votre budget, et non si la version gratuite suffit.
Voir plus : AnyDesk Free vs Paid
Prix AnyDesk comparé à Splashtop
Les offres payantes d’AnyDesk sont devenues plus chères ces dernières années, ce qui rend pertinente une comparaison des coûts avec des alternatives comme Splashtop. Pour de nombreux besoins d’accès à distance et de support à distance en entreprise, Splashtop propose un prix de départ plus bas tout en offrant un accès à distance sécurisé et fiable pour les particuliers, les équipes et les organisations de support IT.
Cas d’usage
Forfait AnyDesk
Prix de départ d’AnyDesk
Option Splashtop
Prix de départ de Splashtop
Accès à distance individuel
Solo
37,90 $ US /mois
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
11 CA$ /mois
Petite équipe ou support IT
Standard
63,90 $ US /mois
Splashtop Remote Support
30 CA$ /mois
Besoins de support plus importants
Advanced
138,90 $ US /mois
Splashtop Remote Support
30 CA$ /mois
Sur la base des prix de départ, Splashtop peut vous faire économiser jusqu’à 70 % sur votre coût annuel par rapport à AnyDesk.
Cette différence de prix est importante pour les équipes qui cherchent à garder des coûts d’accès à distance prévisibles. Si les récentes augmentations de prix d’AnyDesk rendent l’outil plus difficile à justifier, Splashtop offre aux entreprises une solution plus rentable pour un accès à distance sécurisé et le support à distance.
Pourquoi Splashtop est une alternative à AnyDesk avec une tarification plus fiable
Splashtop offre aux entreprises un moyen plus rentable d’obtenir un accès à distance sécurisé et un support à distance sans les prix de départ élevés que l’on retrouve dans les offres payantes d’AnyDesk. Pour les équipes qui doivent maîtriser les coûts logiciels, cette différence peut faciliter la budgétisation dès le départ et au moment du renouvellement.
Des coûts de départ plus faibles pour les principaux cas d’usage
Splashtop commence à un prix inférieur à celui des offres AnyDesk comparables pour l'accès à distance individuel, le support de petites équipes et les besoins de support plus importants. Cela donne aux entreprises un moyen concret de réduire les coûts d'accès à distance sans renoncer aux capacités essentielles sur lesquelles elles s'appuient au quotidien.
Des forfaits simples pour l’accès et le support à distance
Les forfaits Splashtop sont organisés autour des besoins courants des entreprises, notamment le travail à distance, l'accès sans surveillance et le support IT. Il est ainsi plus facile de choisir un forfait en fonction de la façon dont votre équipe travaille réellement, plutôt que de payer pour un niveau supérieur simplement pour débloquer la capacité ou les contrôles dont vous avez besoin.
Un excellent rapport qualité-prix pour la planification budgétaire à long terme
Les récentes hausses de prix d’AnyDesk montrent pourquoi les acheteurs devraient penser au-delà de la première année. Splashtop offre une alternative plus économique aux entreprises qui souhaitent un accès à distance et un support à distance fiables, tout en maîtrisant plus facilement leurs dépenses logicielles à long terme.
Pour ces raisons, Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk.
Splashtop : une solution d'accès à distance économique
Splashtop aide les entreprises à accéder en toute sécurité aux ordinateurs et à les prendre en charge depuis n'importe où, avec des offres conçues pour les particuliers, les équipes, les services IT et les organisations de support. Que vous ayez besoin d’accès à distance pour des ordinateurs professionnels, d’accès sans surveillance pour des appareils gérés ou de support assisté pour les utilisateurs finaux, Splashtop vous offre une alternative à AnyDesk plus économique.
Avec Splashtop, les équipes bénéficient de connexions à distance sécurisées, d’un streaming haute performance, de la prise en charge de plusieurs écrans, du transfert de fichiers, de l’impression à distance, de l’enregistrement des sessions et d’options de support flexibles, selon le plan choisi. Les entreprises peuvent également choisir des solutions pour le travail à distance, le support IT, les workflows de help desk et les besoins de gestion des terminaux.
Si les hausses de prix d'AnyDesk vous ont amené à reconsidérer la valeur à long terme de votre outil d'accès à distance, Splashtop vous offre un moyen plus rentable de garder votre équipe connectée et accompagnée. Comparez les offres Splashtop et démarrez un essai gratuit dès aujourd'hui.