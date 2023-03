Comparaison des prix de AnyDesk

AnyDesk a récemment modifié ses prix et ses forfaits. Voici un aperçu de leurs tarifs et des économies que vous pouvez réaliser en choisissant Splashtop à la place.

AnyDesk vs Splashtop : quelles différences de prix ?

AnyDesk a récemment supprimé la formule AnyDesk Performance, qui coûtait €19.90 /mois, et l’a remplacée par une offre similaire, AnyDesk Standard, qui commence à €29.90 /mois, soit une augmentation du prix de départ de plus de 50 % !

Si vous recherchez une alternative économique à AnyDesk qui offre les performances, la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin, alors Splashtop est fait pour vous.

À l’instar d’AnyDesk, Splashtop propose différents forfaits en fonction de votre cas d’utilisation. Dans toutes les situations, Splashtop apparaît comme la meilleure offre, vous permettant d’économiser jusqu’à 40 % ou plus sur le coût de votre abonnement annuel.

Vous voulez savoir combien coûte AnyDesk et comment il se positionne par rapport à Splashtop ? Voici un aperçu du prix de départ de chaque formule AnyDesk ainsi que celui des solutions Splashtop équivalentes.

Comparaisons des prix de AnyDesk

Accès individuel à un ordinateur à distance

Prix de départ (mensuel)

Splashtop Business Access - €7.50

Les utilisateurs individuels et les petites équipes à la recherche d’une solution d’accès à distance pour le télétravail peuvent économiser jusqu’à 40 % ou plus en choisissant Splashtop plutôt qu’AnyDesk.

Avec Splashtop Business Access, vous pourrez accéder à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, de n’importe où. Vous bénéficierez également des fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin, telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, le démarrage et le redémarrage à distance, l’enregistrement des sessions, la prise en charge de plusieurs écrans, etc.

Accès à distance sous surveillance pour les équipes informatiques

Prix de départ (mensuel)

Splashtop SOS - €16

Économisez jusqu’à 40 % ou plus en choisissant Splashtop SOS pour vos besoins de support à distance. Comme AnyDesk Standard, Splashtop SOS vous permet d’accéder sous surveillance à n’importe quel appareil pour fournir une assistance et propose toutes les meilleures fonctionnalités.

Accès avec ou sans surveillance pour les équipes volumineuses ayant des besoins supplémentaires

Prix de départ (mensuel)

Splashtop SOS Unlimited - €31

Splashtop SOS Unlimited vous permet à la fois d’accéder à un nombre illimité d’appareils sous surveillance et d’accéder à tout moment et sans surveillance à un nombre illimité d’ordinateurs gérés (AnyDesk Advanced ne vous permet de gérer que jusqu’à 1 000 appareils).

Choisir Splashtop SOS Unlimited au lieu d’AnyDesk Advanced peut vous faire économiser jusqu’à 50 % ou plus sur le coût de votre abonnement annuel !

Pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk

Les particuliers, les entreprises et les établissements scolaires privilégient Splashtop par rapport à AnyDesk pour d’autres raisons que le prix.

Splashtop est plus performant qu’AnyDesk et possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour le télétravail, l’assistance informatique, la gestion à distance, etc. En effet, Splashtop a été nommé leader de l’accès et du support à distance 2022 par TrustRadius, qui lui a décerné les titres de meilleur rapport qualité-prix, meilleure relation, meilleur ensemble de fonctionnalités et meilleur logiciel.

En choisissant Splashtop, vous bénéficiez d’une solution hautement sécurisée, performante et d’un meilleur service client. Consultez notre comparatif complet entre Splashtop et AnyDesk.

