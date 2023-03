Meilleure alternative au bureau à distance Chrome en 2023 – Splashtop

Les outils d'accès et d'assistance à distance de Splashtop offrent de meilleures alternatives à Chrome Remote Desktop. Accédez à distance à Windows, Mac, Linux, iOS et Android avec Splashtop.

Chrome Remote Desktop est un produit Google qui permet d'accéder à distance à vos ordinateurs depuis un autre appareil. De nombreuses personnes l'utilisent à des fins personnelles pour effectuer des tâches simples tout en accédant à distance à leur propre ordinateur.

Cependant, ceux qui ont besoin de plus de leur logiciel d'accès à distance sont souvent insatisfaits de Chrome Remote Desktop. Les professionnels des entreprises qui souhaitent travailler à distance et les techniciens de l'assistance informatique qui veulent fournir une assistance à leurs clients se sont plaints du fait que Chrome Remote Desktop n'offre pas les fonctionnalités dont ils ont besoin.

Alternativement, les solutions logicielles d'accès et d'assistance à distance de Splashtop sont conçues pour répondre aux cas d'utilisation exigeants des travailleurs à distance, du support informatique, des services d'assistance et des MSP. C'est pourquoi des dizaines de milliers d'entreprises et plus de 20 millions de personnes utilisent aujourd'hui Splashtop.

Voici un aperçu des avantages et des inconvénients de Chrome Remote Desktop, et pourquoi Splashtop est la meilleure alternative pour vous.

Qu'est-ce que Chrome Remote Desktop ?

À l'origine, Chrome Remote Desktop a été lancé comme une extension de Chrome (navigateur web). Aujourd'hui, il utilise une combinaison d'une extension Chrome et d'un portail web via le navigateur Chrome.

Pour accéder à distance à un ordinateur à tout moment, vous devez avoir les bonnes applications Chrome Remote Desktop installées sur les deux appareils ET vous devez vous assurer que ces appareils sont connectés au même compte Google. Pour fournir une assistance à distance, vous devez demander à votre utilisateur final d'installer l'application nécessaire pour lui permettre d'accéder à son ordinateur.

Qu'est-ce que Splashtop ?

Par ailleurs, Splashtop est alimenté par son propre logiciel d'accès à distance, qui a été primé. Tout ce qui est nécessaire pour l'accès à distance est une connexion Internet et le logiciel Splashtop approprié, aucun compte Google partagé n'est requis.

Une fois configuré, vous pourrez voir votre liste de tous les ordinateurs auxquels vous avez accès dans l'application Splashtop. Cliquez simplement sur l'un d'entre eux pour démarrer la connexion à distance. Vous pouvez accéder aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir d'un autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Pour fournir une assistance ad hoc à l'ordinateur d'un utilisateur, il peut télécharger et exécuter une petite application pour générer un code de session qui vous donnera accès à son ordinateur - aucune installation requise!

Chrome Remote Desktop comparé à Splashtop

Alors pourquoi Splashtop est-il une meilleure alternative par rapport à Chrome Remote Desktop ? Voici un rapide aperçu des principales différences :

Comparaison de l'accès à distance

Comparaison de l'assistance à distance

Comparaison des caractéristiques

Pour ceux qui veulent être plus productifs, plus sûrs et/ou qui veulent fournir une assistance plus efficace, il ne fait aucun doute que Splashtop est la meilleure alternative à Chrome Remote Desktop.

Logiciel d'accès à distance Splashtop

Comme mentionné ci-dessus, Splashtop propose plusieurs produits d'accès à distance différents conçus pour des utilisateurs ayant des besoins différents, notamment les professionnels des entreprises, les équipes d'assistance informatique, les PSM et les professionnels des services d'assistance.

Consultez nos produits de base ci-dessous et commencez à choisir celui qui vous convient le mieux, gratuitement. Aucune carte de crédit ni aucun engagement n'est nécessaire pour commencer un essai gratuit !

Splashtop Business Access: pour les professionnels et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs ordinateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Splashtop Remote Support: pour les équipes MSPs et informatiques qui souhaitent un accès à distance sans surveillance aux ordinateurs de leurs utilisateurs afin de fournir une assistance à distance. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Splashtop SOS: pour les équipes informatiques, d’assistance et d’assistance qui ont besoin d’une solution d’assistance rapide et assistée pour fournir une assistance à distance à la demande aux appareils de leurs utilisateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Voir toutes les solutions Splashtop

En savoir plus sur le logiciel de bureau à distance Splashtop.