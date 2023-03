Here's How to Cancel TeamViewer

Vous avez peut-être entendu parler de la mauvaise presse dont TeamViewer a fait l’objet concernant sa politique d’annulation. Il s’avère que leurs problèmes sont si sérieux que des utilisateurs ont commencé à les signaler au Better Business Bureau. Si vous vous retrouvez dans la même situation et que vous ne pouvez pas annuler votre abonnement assez rapidement, que devez-vous faire ?

Tout d’abord, nous allons vous expliquer pourquoi il est si difficile de se désabonner de TeamViewer, afin que vous compreniez votre situation. Nous vous précisons ensuite les étapes à suivre pour résilier complètement votre abonnement à TeamViewer. Enfin, nous vous présentons une meilleure option, une solution qui vous fera rapidement regretter d’avoir choisi TeamViewer en premier lieu.

Comment résilier mon abonnement TeamViewer ?

TeamViewer ne vous permet pas de résilier en ligne votre abonnement à son logiciel de bureau à distance. C’est la raison principale pour laquelle ils font l’objet de tant de plaintes.

Alors que vous pensiez pouvoir cliquer sur un bouton et suspendre votre abonnement sans difficulté, vous devez en réalité leur envoyer un message écrit affirmant votre volonté d’annuler votre abonnement, et ce au plus tard 28 jours avant la date de renouvellement .

Si vous ne le faites pas, TeamViewer vous facturera le renouvellement de votre licence. Ce processus d’annulation vous complique la tâche en tant que client et diminue les chances que vous résiliez votre abonnement.

Pour ouvrir un ticket via le site Web de TeamViewer, vous devez vous connecter à votre compte (celui que vous avez utilisé pour acheter votre licence) à l’adresse www.teamviewer.com/support. De là, cliquez sur Ouvrir une demande d’assistance, puis sur Nouveau ticket d’assistance.

Vous pouvez consulter les instructions complètes sur les moyens d’envoyer un ticket à TeamViewer dans cet article d’aide.

Une fois que vous avez ouvert un ticket, vous devez indiquer que vous souhaitez annuler votre abonnement. Important : assurez-vous de ne PAS supprimer votre compte TeamViewer avant de résilier votre abonnement. Selon le site de la communauté TeamViewer :

« Concernant l’annulation, sachez que la suppression d’un compte TeamViewer ne constitue pas une résiliation de licence. L’ouverture d’un ticket avant le renouvellement est requise afin d’annuler une licence. »

Si vous supprimez votre compte TeamViewer sans annuler votre licence, vous serez quand même facturé pour les frais de renouvellement.

N’acceptez pas la politique d’annulation de TeamViewer, essayez Splashtop

Nous avons conçu Splashtop en privilégiant la satisfaction de nos clients. Nous comprenons que dans le monde moderne, les choses peuvent changer à tout moment, et que vous devez être capable de vous adapter à ces transformations. C’est pourquoi, lorsque nous avons développé notre plateforme, nous tenions à ce qu’il soit facile pour nos clients de se connecter afin de modifier leur abonnement à tout moment.

Lorsque vous vous connectez à votre compte Splashtop, vous disposez d’une section entière consacrée aux paramètres de votre abonnement. Dans cette rubrique, vous pouvez modifier ou annuler votre abonnement en toute simplicité.

En plus de pouvoir gérer votre abonnement en quelques clics, Splashtop met à votre disposition une équipe d’assistance clientèle professionnelle et rapide, facilement accessible. Vous n’aurez pas besoin d’attendre des semaines pour résoudre un problème, et l’idée de devoir vous imposer de rédiger un message pour modifier votre compte nous semble révoltante.

Le processus est d’une fluidité totale, et vous avez l’assurance que nous prendrons vos problèmes au sérieux. Chez Splashtop, notre mission est d’être là pour vous quand vous en avez besoin.

Témoignages du service client TeamViewer

Le Web regorge de témoignages concernant les difficultés rencontrées par les clients de TeamViewer. Il vous suffit d’effectuer une petite recherche et vous trouverez des pages et des pages d’utilisateurs dénonçant leurs pratiques douteuses.

Certains témoignages relatent la déception suscitée par le service (ou l’absence de service) offert par le support client de TeamViewer. Certains clients ont rapporté que leurs tentatives de communication avec l’équipe d’assistance sont restées sans réponse. D’autres ont mentionné avoir attendu plusieurs mois, et relancé le personnel par le biais de nombreux tickets en ligne et d’appels téléphoniques directs, sans que leurs problèmes soient résolus.

Passez plutôt à Splashtop !

Au lieu de subir le service client déplorable de TeamViewer, nous vous recommandons naturellement de vous tourner vers Splashtop.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cette solution constitue un meilleur choix, notamment :

Désactivation facile du renouvellement automatique : si vous décidez que vous ne voulez plus de Splashtop après un certain temps, il vous suffit de désactiver le renouvellement automatique. Ainsi, vous n’avez plus à vous soucier de choisir le bon moment pour annuler votre contrat et vous restez maître de la situation.

Meilleur service client : Splashtop répond très rapidement aux demandes adressées à son service clientèle. Communiquez avec nous afin de résoudre vos problèmes au plus vite. Nous accordons beaucoup de valeur au développement de relations fructueuses à long terme.

Valeur supérieure : Splashtop offre les mêmes outils et fonctionnalités avancées que TeamViewer, tout en permettant aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 50 % ou plus sur leur facture.

Une meilleure alternative à TeamViewer : Splashtop est de loin la meilleure alternative à TeamViewer. Splashtop obtient régulièrement les plus hauts scores de satisfaction de la part des utilisateurs et des plateformes d’avis indépendantes.

Essayez Splashtop gratuitement

On dirait que vous avez besoin de trouver une solution alternative pour vos besoins d’accès à distance. Si vous rencontrez des difficultés pour résilier votre abonnement à TeamViewer, vous devriez chercher une entreprise plus fiable et digne de confiance. C’est là que Splashtop s’impose comme le meilleur logiciel de bureau à distance.

Nous proposons une vaste gamme d’outils, des fonctions de sécurité robustes et une équipe de service clientèle exceptionnelle. Il y a fort à parier que Splashtop vous conviendra beaucoup mieux. Vous hésitez encore ? Essayez Splashtop gratuitement et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous dès aujourd’hui.

Essayez Splashtop gratuitement

Articles à lire