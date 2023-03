Réductions Splashtop

Vous souhaitez savoir si Splashtop propose des remises ou des promotions ? Nous ne proposons généralement pas de tarifs réduits ni d’offres spéciales, car nous proposons systématiquement des prix bas qui peuvent être inférieurs de 50 à 80 % par rapport aux autres solutions d’accès à distance. Cela dit, il existe plusieurs façons d’économiser sur vos abonnements Splashtop.

Remise quantitative sur Splashtop Business Access Pro jusqu’à 25 % de réduction Remises sur Splashtop Remote Support pour les forfaits comptant beaucoup de licences, jusqu’à 75 % de réduction Module complémentaire AR gratuit avec Splashtop Enterprise Jusqu’à 40 % de réduction sur les logiciels de partage d’écran Réduction pour les organisations à but non lucratif Meilleur rapport qualité-prix au quotidien

Remise quantitative sur Splashtop Business Access Pro jusqu’à 25 % de réduction

Splashtop Business Access Pro est une solution très avantageuse pour l’accès à distance aux ordinateurs pour les petites et moyennes équipes. Si vous souscrivez un abonnement Splashtop Business Access Pro pour quatre utilisateurs ou plus, vous pouvez bénéficier d’une remise quantitative. Voici le détail des réductions :

20 % de réduction pour un abonnement de 4 à 9 licences.

25 % de réduction pour un abonnement de 10 licences ou plus.

Comment obtenir la réduction ?

Souscrivez au service Splashtop Business Access en ligne et la remise sera automatiquement appliquée si vous sélectionnez 4 licences Business Access Pro ou plus. Vous pouvez également contacter notre équipe commerciale pour plus d’informations si vos besoins sont plus importants. La remise quantitative ne concerne pas le forfait Business Access Solo, qui est limité à un utilisateur et offre moins de fonctionnalités.

Si vous possédez actuellement un abonnement avec moins de 4 licences et que vous souhaitez profiter de la remise quantitative, vous pouvez accéder à l’onglet Abonnement de votre console Web my.splashtop et ajouter des licences à votre forfait à tout moment. Le prix sera ajusté au prorata du tarif normal. Par la suite, si vous avez 4 licences ou plus sur votre compte au moment du renouvellement, la remise quantitative sera automatiquement appliquée à votre forfait.

Remise sur les outils de gestion des terminaux et de support à distance Splashtop jusqu’à 75 % de réduction

Si vous êtes un fournisseur de services gérés ou une équipe de support informatique cherchant à gérer un grand nombre d’ordinateurs, nous proposons deux forfaits. Splashtop SOS est facturé en fonction du nombre de techniciens et Splashtop Remote Support en fonction du nombre d’utilisateurs.

Avec Splashtop Remote Support, le tarif est dégressif en fonction du nombre d’ordinateurs gérés.

1,60 $ par ordinateur et par mois pour le forfait Splashtop Remote Support de base avec 25 ordinateurs

1,20 $ par ordinateur et par mois pour le forfait de 50 ordinateurs - 25 % d’économie par rapport au forfait de base

0,80 $ par ordinateur et par mois pour le forfait de 100 ordinateurs - 50 % d’économie par rapport au forfait de base

Des forfaits pour 250, 500 et 750 ordinateurs sont disponibles avec des remises plus importantes.

0,40 $ par ordinateur et par mois pour le forfait de 1 000 ordinateurs - 75 % d’économie par rapport au forfait de base

Comment obtenir la réduction ?

Abonnez-vous à Splashtop Remote Support en ligne et sélectionnez l’un des forfaits ci-dessus, ou contactez notre équipe commerciale.

Offre spéciale sur l’extension AR pour Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est une excellente solution intégrée qui vous permet de configurer un ensemble de licences d’utilisateur ou de technicien en fonction de vos besoins.

Comment obtenir l’outil AR gratuit ?

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir des informations sur les tarifs des licences Splashtop Enterprise en fonction du volume d’utilisateurs et de techniciens dont vous aurez besoin, et demandez des informations sur le module complémentaire de support à distance en réalité augmentée qui est disponible à tarif préférentiel pour une durée limitée.

Ce module complémentaire permet aux utilisateurs d’ouvrir l’application Splashtop sur leur appareil mobile afin que vos techniciens puissent voir ce sur quoi ils travaillent à travers l’appareil photo de leur téléphone pour les aider à résoudre les problèmes. Il s’agit d’un cas d’utilisation courant pour les techniciens qui dépannent des machines à distance, et il existe beaucoup d’autres applications.

Partage d’écran avec Mirroring360 et Mirroring360 Pro jusqu’à 40 % de réduction

Si vous cherchez une solution de mise en miroir ou de partage d’écran pour votre salle de conférence, votre salle de classe, la réalisation de vidéos ou d’autres utilisations, nous proposons deux types de remises sur la gamme de produits Mirroring360.

Consultez notre site Web Mirroring360 pour plus de détails.

Remise pour les organisations à but non lucratif

Si votre organisation à but non lucratif, telle qu’une association caritative, a besoin d’un accès informatique à distance grâce à Splashtop, contactez notre équipe commerciale. Celle-ci vous demandera des informations pour vérifier votre éligibilité et pourra vous faire bénéficier d’une remise.

Découvrez les tarifs incomparablement avantageux de Splashtop

Vous pouvez consulter la liste des plus récents prix et forfaits des solutions d’accès à distance Splashtop sur notre page de tarification. Selon votre localisation, vous pouvez afficher les prix en USD ou dans l’une des autres devises locales que nous proposons, notamment en EUR, GPB, AUD, CAD, JPY ou BRL.

Toutes les offres mentionnées dans cet article sont susceptibles d’être modifiées.