Réductions Splashtop

Vous souhaitez savoir si Splashtop propose des remises ou des promotions ? Nous ne proposons généralement pas de tarifs réduits ni d’offres spéciales, car nous proposons systématiquement des prix bas qui peuvent être inférieurs de 50 à 80 % par rapport aux autres solutions d’accès à distance. Cela dit, il existe quelques manières d’économiser sur vos abonnements Splashtop.
Remises sur la licence en volume pour Splashtop Accès à distance Performance et Pro jusqu'à 25% de réduction
Accès à distance Splashtop est un excellent choix pour l'accès à distance aux ordinateurs pour les petites et moyennes équipes. Si vous achetez un abonnement Splashtop Remote Access Pro ou Remote Access Performance pour quatre utilisateurs ou plus, vous pouvez obtenir une remise de volume. Les remises sur volume sont :
20 % de réduction pour un abonnement de 4 à 9 licences.
25 % de réduction pour un abonnement de 10 licences ou plus.
Au Japon, cette remise s'applique exclusivement aux achats en ligne (via le portail international).
Les contrats par le biais de la filiale japonaise ne sont pas éligibles.
Comment obtenir la réduction ?
Souscrivez au service Splashtop Remote Access en ligne et la remise sera automatiquement appliquée si vous sélectionnez 4 licences Remote Access Pro ou plus. Vous pouvez également contacter notre équipe commerciale pour plus d’informations si vos besoins sont plus importants. La remise quantitative ne concerne pas le forfait Remote Access Solo, qui est limité à un utilisateur et offre moins de fonctionnalités.
Si vous possédez actuellement un abonnement avec moins de 4 licences et que vous souhaitez profiter de la remise quantitative, vous pouvez accéder à l’onglet Abonnement de votre console Web my.splashtop et ajouter des licences à votre forfait à tout moment. Le prix sera ajusté au prorata du tarif normal. Par la suite, si vous avez 4 licences ou plus sur votre compte au moment du renouvellement, la remise quantitative sera automatiquement appliquée à votre forfait.
Économies garanties et jusqu'à 3 mois gratuits en passant à Splashtop
Splashtop propose des offres spéciales qui garantissent des économies lors du passage de certaines solutions concurrentes ainsi qu'un programme Début Anticipé où vous pouvez obtenir jusqu'à 3 mois ajoutés à votre abonnement pour chevaucher la fin de votre abonnement concurrent actuel, facilitant ainsi la migration et le démarrage immédiat.
Comment obtenir un début anticipé et une garantie d'économies ?
Début Anticipé et Économies Garanties lors du passage de TeamViewer
Début Anticipé et Économies Garanties lors du passage de LogMeIn
Offre spéciale sur l’extension AR pour Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise est une excellente solution intégrée qui vous permet de configurer un ensemble de licences d’utilisateur ou de technicien en fonction de vos besoins.
Comment obtenir l’outil AR gratuit ?
Contactez notre équipe commerciale pour obtenir des informations sur les tarifs des licences Splashtop Enterprise en fonction du volume d’utilisateurs et de techniciens dont vous aurez besoin, et demandez des informations sur le module complémentaire de support à distance en réalité augmentée qui est disponible à tarif préférentiel pour une durée limitée.
Ce module complémentaire permet aux utilisateurs d’ouvrir l’application Splashtop sur leur appareil mobile afin que vos techniciens puissent voir ce sur quoi ils travaillent à travers l’appareil photo de leur téléphone pour les aider à résoudre les problèmes. Il s’agit d’un cas d’utilisation courant pour les techniciens qui dépannent des machines à distance, et il existe beaucoup d’autres applications.
Partage d’écran avec Mirroring360 et Mirroring360 Pro jusqu’à 40 % de réduction
Si vous cherchez une solution de mise en miroir ou de partage d’écran pour votre salle de conférence, votre salle de classe, la réalisation de vidéos ou d’autres utilisations, nous proposons deux types de remises sur la gamme de produits Mirroring360.
Réduction de 20 % sur Mirroring360 Receiver pour Windows ou Mac en licence perpétuelle
Réduction de 40 % sur l’abonnement annuel à Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d’écran
Consultez notre site Web Mirroring360 pour plus de détails.
Remise pour les organisations à but non lucratif
Si votre organisation à but non lucratif, telle qu’une association caritative, a besoin d’un accès informatique à distance grâce à Splashtop, contactez notre équipe commerciale. Celle-ci vous demandera des informations pour vérifier votre éligibilité et pourra vous faire bénéficier d’une remise.
Les tarifs incomparablement avantageux de Splashtop
Vous pouvez consulter la liste des plus récents prix et forfaits des solutions d’accès à distance Splashtop sur notre page de tarification. Selon votre localisation, vous pouvez afficher les prix en USD ou dans l’une des autres devises locales que nous proposons, notamment en EUR, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL, MXP et CHF.
Toutes les offres mentionnées dans cet article sont susceptibles d’être modifiées.