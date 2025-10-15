Accéder au contenu principal
Splashtop
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889Essai gratuit

Autonomous Endpoint Management

Rationalisez les opérations informatiques, automatiser les tâches de routine et de garantissez la sécurité, la mise à jour et la conformité de vos terminaux, le tout à partir de la console Splashtop.

Contactez-nousPrendre rendez-vous pour une démo

Pour IT

Autonomous Endpoint Management pour des opérations TI plus intelligentes

Passez à Splashtop

Pour les MSP

Faire plus avec moins - Autonomous Endpoint Management pour MSPs

Passez à Splashtop

Solutions multiples. Une expérience sans faille.

Vulnérabilité en temps réel & Gestion des correctifs

Détectez, hiérarchisez et éliminez les menaces avant qu'elles n'aient un impact sur votre entreprise.

  • Analyse continue des Windows et MacOS pour les KEV CISA, les CVE et les mises à jour logicielles.

  • Capacité à identifier rapidement les vulnérabilités de type "zero-day" et autres présentes dans votre environnement, à les classer par ordre de priorité et à y répondre rapidement.

  • Déploiement automatisé de correctifs à la demande ou en fonction de règles établies

Sécurité simplifiée & Conformité

Bénéficiez d'une protection continue et d'une preuve de conformité sans effort aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI et autres réglementations.

  • Mise en œuvre des configurations des points d'accès basée sur des règles

  • Détection et remédiation des points d'extrémité non conformes

  • Des tableaux de bord et des rapports d'inventaire prêts à l'emploi à votre disposition

Du manuel à l'automatisé

Éliminez les tâches répétitives et libérez les ressources de TI.

  • Stratégies de correctifs personnalisables basées sur des règles, avec approbation des versions, anneaux de mise à jour et héritage des règles.

  • Déclencheurs basés sur des événements pour résoudre automatiquement les problèmes courants.

  • Planifiez des tâches sur des milliers de points d'extrémité à la fois.

  • Facilitez les audits en mettant les informations d'inventaire à portée de main.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un seul

Remplacez les multiples produits ponctuels par une solution unifiée.

  • Un seul tableau de bord pour les correctifs, la surveillance et la conformité

  • Réduction des coûts de licence et de maintenance

  • Opérations TI simplifiées avec une seule vitre

Prêt à commencer ?

Contactez-nousPrendre rendez-vous pour une démo
Recevez les dernières nouvelles de Splashtop
AICPA SOC icon
Copyright ©2025 Splashtop Inc. Tous droits réservés.