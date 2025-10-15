Autonomous Endpoint Management
Rationalisez les opérations informatiques, automatiser les tâches de routine et de garantissez la sécurité, la mise à jour et la conformité de vos terminaux, le tout à partir de la console Splashtop.
Pour IT
Autonomous Endpoint Management pour des opérations TI plus intelligentes
Pour les MSP
Faire plus avec moins - Autonomous Endpoint Management pour MSPs
Solutions multiples. Une expérience sans faille.
Vulnérabilité en temps réel & Gestion des correctifs
Détectez, hiérarchisez et éliminez les menaces avant qu'elles n'aient un impact sur votre entreprise.
Analyse continue des Windows et MacOS pour les KEV CISA, les CVE et les mises à jour logicielles.
Capacité à identifier rapidement les vulnérabilités de type "zero-day" et autres présentes dans votre environnement, à les classer par ordre de priorité et à y répondre rapidement.
Déploiement automatisé de correctifs à la demande ou en fonction de règles établies
Sécurité simplifiée & Conformité
Bénéficiez d'une protection continue et d'une preuve de conformité sans effort aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI et autres réglementations.
Mise en œuvre des configurations des points d'accès basée sur des règles
Détection et remédiation des points d'extrémité non conformes
Des tableaux de bord et des rapports d'inventaire prêts à l'emploi à votre disposition
Du manuel à l'automatisé
Éliminez les tâches répétitives et libérez les ressources de TI.
Stratégies de correctifs personnalisables basées sur des règles, avec approbation des versions, anneaux de mise à jour et héritage des règles.
Déclencheurs basés sur des événements pour résoudre automatiquement les problèmes courants.
Planifiez des tâches sur des milliers de points d'extrémité à la fois.
Facilitez les audits en mettant les informations d'inventaire à portée de main.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un seul
Remplacez les multiples produits ponctuels par une solution unifiée.
Un seul tableau de bord pour les correctifs, la surveillance et la conformité
Réduction des coûts de licence et de maintenance
Opérations TI simplifiées avec une seule vitre