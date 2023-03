Devriez-vous utiliser le courrier électronique pour le transfert de fichiers ?

Vous ne devriez pas utiliser le courrier électronique pour le transfert de fichiers en 2020 ⬇

1 milliard - C’est le nombre de comptes de messagerie piratés en 2016. La situation s’est-elle améliorée en 2019 ? Pas vraiment.

Qu’en sera-t-il en 2020 ? Selon le magazine Security, il y a une attaque de pirates toutes les 39 secondes.

Et comme la cybersécurité est plus rentable que le trafic de drogue, le piratage des courriels ne disparaîtra pas. Il faut que cela s'installe.

Vous êtes toujours d'accord ? Cela pourrait vous convaincre :

4 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas utiliser le courrier électronique pour le transfert de fichiers en 2020 ⬇

Vous perdez la confidentialité parce qu'une fois le fichier disparu, vous n'avez aucune garantie qu'il ne sera pas partagé avec d'autres. Vous pensez peut-être qu'un simple accord de confidentialité peut vous protéger, mais pas vraiment. Un accord de confidentialité vous permet uniquement d'intenter des actions en justice contre le partage non autorisé d'informations, et non de l'empêcher. Le risque de sécurité est plus élevé car l'envoi d'un fichier par courrier électronique signifie qu'il est stocké sur plusieurs ordinateurs, ce qui peut le rendre plus vulnérable aux cyberattaques. En résumé, si vous envoyez un fichier que vous n'avez jamais souhaité envoyer, c'est trop tard mon pote. Vous avez des limitations de fichiers restrictives. Cela signifie que si vous voulez partager des fichiers volumineux, vous ne pourrez probablement pas le faire via la plupart des plateformes de courrier électronique.

Malgré les risques et les limites évidents en matière de sécurité, des millions de personnes partagent des fichiers par courrier électronique chaque jour.

S'il est normal qu'une personne partage une photo de son bébé avec sa grand-mère par e-mail, il n'est pas normal qu'une entreprise partage des fichiers sensibles par e-mail. C'est ce qu'on appelle le standard des entreprises.

Certaines entreprises ajoutent une couche de sécurité supplémentaire aux pièces jointes aux courriels en protégeant par mot de passe tous les documents sensibles. Cela pose également des problèmes. Ce qui serait encore mieux, c'est d'envoyer des fichiers via un transfert de fichiers par accès à distance et, le moyen le plus simple de transférer des fichiers en toute sécurité entre le serveur et n'importe quel ordinateur est une solution de bureau à distance.

Heureusement pour vous, nous ne connaissons que celui > Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access

Avec Splashtop Business Access, vous pouvez glisser-déposer des fichiers entre « vos » ordinateurs, où qu’ils se trouvent dans le monde. Vous pouvez également contrôler entièrement qui partage des fichiers et quand mettre fin aux privilèges de partage.

Vous vous demandez peut-être > En quoi est-ce différent du partage de pièces jointes à un courriel ?

Le transfert de fichiers Splashtop s'effectue aussi facilement que le déplacement de fichiers sur votre propre ordinateur. Mais surtout, les fichiers se déplacent via le port 443, le port utilisé par les principales agences gouvernementales comme le FBI. Ainsi, si le FBI est en sécurité, vous pouvez être sûr que, avec Splashtop Business Access, vos fichiers le sont également.

Essayez gratuitement Splashtop Business Access

Prêt à acheter ? Découvrez nos plans d'abonnement. Ils commencent à €4.58 par mois.