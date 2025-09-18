Secure Remote Desktop Software

Logiciel de bureau à distance sécurisé
Les solutions de bureau à distance sécurisées permettent d’accéder en toute sécurité à des appareils distants depuis n’importe où, garantissant la protection des données grâce à un chiffrement et une authentification avanc�és.
Accès à distance sûr et sécurisé
Dans un monde axé sur le télétravail, la sécurité doit passer avant tout. Connectez-vous à vos ordinateurs sans risquer de compromettre votre appareil, votre vie privée ou vos données. Splashtop vous donne l’accès dont vous avez besoin avec la sécurité qui vous apportera la tranquillité d’esprit.
Les utilisateurs individuels, les équipes et les entreprises dans leur ensemble peuvent s’appuyer sur le logiciel de bureau à distance Splashtop pour accéder à leurs ordinateurs de manière hautement sécurisée.
Principales fonctions de sécurité du logiciel de bureau à distance Splashtop
Les administrateurs de comptes peuvent exploiter les fonctions de sécurité de Splashtop pour s’assurer que les utilisateurs, les appareils et l’ensemble de l’entreprise respectent les politiques de sécurité.
Les grandes entreprises peuvent utiliser Splashtop Enterprise pour obtenir les fonctions de sécurité supplémentaires dont le service informatique a besoin pour sécuriser les utilisateurs, les appareils et les données à l’échelle. Les fonctions exclusives de Splashtop Enterprise comprennent le provisionnement automatique des utilisateurs, les autorisations granulaires, l’authentification unique (SSO), les autorisations d’accès basées sur les groupes et l’accès à distance planifié.
Les fonctions de bureau à distance sécurisé de Splashtop comprennent :
Authentification des dispositifs
Temps mort de la session
Configuration des serrures
Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux
Notification de connexion à distance
Authentification du serveur mandataire
Vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs
Le contrôle du copier/coller
Demandes signées numériquement
Écran vierge
Verrouillage automatique de l'écran
Contrôle d'impression à distance
... et plus encore !
Logiciel de bureau à distance Splashtop : conformité et certifications
Splashtop est conçu avec une sécurité de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des organisations qui exigent une conformité stricte. Notre logiciel de bureau à distance répond aux normes et réglementations du secteur afin que votre entreprise puisse rester sécurisée et prête pour les audits.
Les principales certifications et cadres de conformité comprennent :
ISO 27001 – Certification en matière de gestion de la sécurité de l’information qui démontre l’engagement de Splashtop à protéger les données de ses clients.
SOC 2 Type 2 – Audit indépendant confirmant les contrôles de Splashtop en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.
Conformité au RGPD et au CCPA – Garantit la protection des données et la confidentialité des utilisateurs dans l’Union européenne et en Californie.
Conformité HIPAA et HITECH – Accès à distance sécurisé pour les organismes de santé traitant des informations médicales protégées (PHI).
Conformité FERPA – Protège la confidentialité des données des élèves et des étudiants pour les écoles et les universités.
Conformité PCI DSS – Protège les informations relatives aux cartes de paiement pour les organisations traitant des données financières.
FedRAMP Ready – Disponible pour les agences fédérales américaines qui ont besoin d’une solution d’accès à distance sécurisée et basée sur le cloud.
En choisissant Splashtop, vous pouvez fournir un accès à distance à vos employés, sous-traitants et équipes informatiques tout en respectant les exigences les plus strictes en matière de sécurité et de conformité.
Pourquoi Splashtop est-il plus sûr que le RDP ?
Le RDP (remote desktop protocol) constitue une menace pour les entreprises et les organisations qui l’utilisent. Les connexions RDP en dehors d’un pare-feu exposent le trafic à des risques de sécurité et peuvent rendre les ordinateurs hôtes vulnérables à des cyberattaques, telles que les ransomwares. L’ajout de couches de sécurité à l’accès RDP, comme les pare-feu ou les passerelles VPN, est difficile à mettre en place, à gérer et à étendre.
Splashtop fonctionne avec une technologie propriétaire qui utilise des protocoles de sécurité standard tels que HTTPS et TLS. Tous les périphériques sont authentifiés et les connexions sont chiffrées. Contrairement au RDP, Splashtop est mis à jour automatiquement, ce qui signifie que vous disposez toujours des dernières fonctionnalités de sécurité. Cela rend également Splashtop beaucoup plus facile et plus sûr à gérer à l’échelle. Consultez notre comparaison complète entre le bureau à distance Splashtop et le RDP.