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A mobile device and computer using secure remote desktop software by Splashtop

Logiciel de bureau à distance sécurisé

Les solutions de bureau à distance sécurisées permettent d’accéder en toute sécurité à des appareils distants depuis n’importe où, garantissant la protection des données grâce à un chiffrement et une authentification avancés.

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A man in a coffee shop working remotely by using Splashtop's secure remote desktop software on his laptop

Accès à distance sûr et sécurisé

Dans un monde axé sur le télétravail, la sécurité doit passer avant tout. Connectez-vous à vos ordinateurs sans risquer de compromettre votre appareil, votre vie privée ou vos données. Splashtop vous donne l’accès dont vous avez besoin avec la sécurité qui vous apportera la tranquillité d’esprit.

Les utilisateurs individuels, les équipes et les entreprises dans leur ensemble peuvent s’appuyer sur le logiciel de bureau à distance Splashtop pour accéder à leurs ordinateurs de manière hautement sécurisée.

Principales fonctions de sécurité du logiciel de bureau à distance Splashtop

Les administrateurs de comptes peuvent exploiter les fonctions de sécurité de Splashtop pour s’assurer que les utilisateurs, les appareils et l’ensemble de l’entreprise respectent les politiques de sécurité.

Les grandes entreprises peuvent utiliser Splashtop Enterprise pour obtenir les fonctions de sécurité supplémentaires dont le service informatique a besoin pour sécuriser les utilisateurs, les appareils et les données à l’échelle. Les fonctions exclusives de Splashtop Enterprise comprennent le provisionnement automatique des utilisateurs, les autorisations granulaires, l’authentification unique (SSO), les autorisations d’accès basées sur les groupes et l’accès à distance planifié.

Les fonctions de bureau à distance sécurisé de Splashtop comprennent :

  • Authentification des dispositifs

  • Temps mort de la session

  • Configuration des serrures

  • Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux

  • Notification de connexion à distance

  • Authentification du serveur mandataire

  • Vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs

  • Le contrôle du copier/coller

  • Demandes signées numériquement

  • Écran vierge

  • Verrouillage automatique de l'écran

  • Contrôle d'impression à distance

  • ... et plus encore !


Logiciel de bureau à distance Splashtop : conformité et certifications

Splashtop est conçu avec une sécurité de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des organisations qui exigent une conformité stricte. Notre logiciel de bureau à distance répond aux normes et réglementations du secteur afin que votre entreprise puisse rester sécurisée et prête pour les audits.

Les principales certifications et cadres de conformité comprennent :

  • ISO 27001 – Certification en matière de gestion de la sécurité de l’information qui démontre l’engagement de Splashtop à protéger les données de ses clients.

  • SOC 2 Type 2 – Audit indépendant confirmant les contrôles de Splashtop en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.

  • Conformité au RGPD et au CCPA – Garantit la protection des données et la confidentialité des utilisateurs dans l’Union européenne et en Californie.

  • Conformité HIPAA et HITECH – Accès à distance sécurisé pour les organismes de santé traitant des informations médicales protégées (PHI).

  • Conformité FERPA – Protège la confidentialité des données des élèves et des étudiants pour les écoles et les universités.

  • Conformité PCI DSS – Protège les informations relatives aux cartes de paiement pour les organisations traitant des données financières.

  • FedRAMP Ready – Disponible pour les agences fédérales américaines qui ont besoin d’une solution d’accès à distance sécurisée et basée sur le cloud.

En choisissant Splashtop, vous pouvez fournir un accès à distance à vos employés, sous-traitants et équipes informatiques tout en respectant les exigences les plus strictes en matière de sécurité et de conformité.

Pourquoi Splashtop est-il plus sûr que le RDP ?

Le RDP (remote desktop protocol) constitue une menace pour les entreprises et les organisations qui l’utilisent. Les connexions RDP en dehors d’un pare-feu exposent le trafic à des risques de sécurité et peuvent rendre les ordinateurs hôtes vulnérables à des cyberattaques, telles que les ransomwares. L’ajout de couches de sécurité à l’accès RDP, comme les pare-feu ou les passerelles VPN, est difficile à mettre en place, à gérer et à étendre.

Splashtop fonctionne avec une technologie propriétaire qui utilise des protocoles de sécurité standard tels que HTTPS et TLS. Tous les périphériques sont authentifiés et les connexions sont chiffrées. Contrairement au RDP, Splashtop est mis à jour automatiquement, ce qui signifie que vous disposez toujours des dernières fonctionnalités de sécurité. Cela rend également Splashtop beaucoup plus facile et plus sûr à gérer à l’échelle. Consultez notre comparaison complète entre le bureau à distance Splashtop et le RDP.

Ce que les clients disent des solutions de bureau à distance sécurisées de Splashtop


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FAQ

Quelles méthodes de chiffrement Splashtop utilise-t-il pour les sessions de bureau à distance ?
Le logiciel de bureau à distance Splashtop peut-il être utilisé en toute sécurité sur des réseaux publics ou non sécurisés ?
Comment Splashtop sécurise-t-il les sessions d’accès à distance sans surveillance ?
Comment Splashtop garantit-il la sécurité des données des utilisateurs ?