Meilleure alternative VNC – Accès et contrôle à distance Splashtop

Vous avez besoin d'une solution d'accès ou d'assistance à distance ? Vous pouvez obtenir un accès à distance plus rapide, plus sûr et plus facile à utiliser en choisissant Splashtop plutôt que VNC.

Qu'est-ce que VNC ?

Le Virtual Network Computing (VNC) est une technologie de partage de bureau à distance utilisée pour accéder à des ordinateurs et les contrôler à distance depuis n'importe où dans le monde. VNC fonctionne essentiellement en partageant l'écran, le clavier et la souris de l'ordinateur distant avec votre ordinateur local.

Le VNC est alimenté par un protocole spécialisé appelé "remote frame buffer" (RFB). Ce dernier fonctionne en transmettant l'écran de l'ordinateur distant (ou serveur VNC) à votre ordinateur local tout en transmettant simultanément vos entrées à l'ordinateur distant. En voyant l'écran de l'ordinateur distant par le biais de la visionneuse VNC sur votre ordinateur local, vous pouvez le contrôler à distance et voir vos entrées.

Depuis des années, la VNC est utilisée par les professions libérales qui souhaitent travailler à distance depuis leur ordinateur personnel et par l'informatique pour apporter un soutien à leurs clients.

Pourquoi devriez-vous passer de VNC ?

VNC a maintenant plus de 20 ans. Alors que la VNC était la principale méthode d'accès à distance dans le passé, elle est aujourd'hui dépassée, lente et moins sûre que les solutions logicielles d'accès à distance actuelles.

Le protocole VNC nécessite de grandes quantités de données lors des sessions à distance. Cette forte utilisation de la bande passante ralentit les vitesses de connexion, en particulier sur les connexions Internet les plus lentes. Cela peut rendre difficile le contrôle à distance d'un ordinateur, car les entrées et ce que vous voyez sur la visionneuse VNC ne sont pas synchronisées ou enregistrées en temps réel.

En ce qui concerne la sécurité, de nombreux produits VNC Viewer ne disposent pas de fonctions de sécurité intégrées, laissant vos données sans protection contre les menaces. Par exemple, si l'un de vos clients est porteur d'un virus, l'ensemble de votre réseau pourrait être compromis.

Enfin, la mise en place de VNC demande plus d'efforts que l'outil de bureau à distance actuel. Pour le mettre en place, vous devez installer les logiciels client et serveur VNC nécessaires sur vos ordinateurs. Ensuite, des ports supplémentaires doivent être disponibles sur les ordinateurs client et serveur pour permettre les connexions. Vous devez également vous assurer que le pare-feu du côté serveur permet les connexions à n'importe quel port que vous utilisez pour les connexions à distance. Tout ce processus peut être difficile, en particulier pour les professionnels de l'assistance qui doivent accéder à l'ordinateur pour obtenir une aide immédiate.

Cela dit, si vous utilisez RealVNC, TightVNC, UltraVNC, VNC Connect, Apple Remote Desktop ou tout autre visionneur VNC, voici la meilleure solution alternative pour vous.

Meilleure alternative VNC – Splashtop

Les solutions de bureau à distance et d'assistance à distance Splashtop sont les meilleures alternatives aux VNC. Splashtop utilise un protocole propriétaire capable d'établir des connexions rapides à distance qui permettent d'obtenir de la vidéo haute définition et de l'audio en temps réel.

Splashtop est également plus facile à mettre en place. Plus besoin de se soucier des ports. Le logiciel Splashtop permet un accès à distance facile via l’application Splashtop. De plus, toutes les connexions sont cryptées avec TLS et AES 256 bits. Des fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que l’authentification à deux facteurs des options de mot de passe de 2e niveau permettent de garantir la sécurité de vos données.

Toutes les solutions Splashtop ci-dessous sont multi-plateformes et prennent en charge les systèmes d'exploitation les plus utilisés, notamment Windows, Mac, iOS et Android. Toutes vous donnent un accès rapide au contrôle à distance et sont faciles à configurer et à utiliser.

Voici les meilleures solutions Splashtop en fonction des cas d'utilisation :

Splashtop Business Access

Il convient parfaitement aux personnes et aux petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leur propre ordinateur.

Accédez à vos ordinateurs Windows et Mac à partir d'un nombre illimité d'appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Contrôlez l'ordinateur que vous souhaitez utiliser comme si vous étiez assis devant lui. Accomplissez vos tâches avec facilité, ouvrez n'importe quel fichier ou application, transférez des fichiers, et plus encore.

Splashtop Remote Support

Cette solution est idéale pour les MSP et les services informatiques qui doivent surveiller, gérer et avoir un accès à distance sans surveillance à leurs ordinateurs administrés pour fournir une assistance.

Gérez vos ordinateurs Windows et Mac avec Splashtop Remote Support. Connectez-vous à distance à tout moment, même sans la présence d'un utilisateur final. Gérez et regroupez plusieurs utilisateurs et ordinateurs pour une meilleure organisation.

Splashtop SOS

Le meilleur pour le support et le service d'assistance qui doivent fournir une assistance rapide, à la demande, aux appareils de leurs clients au moment où l'aide est nécessaire.

Accédez à distance et prenez en charge un nombre illimité d'ordinateurs, de tablettes et d'appareils mobiles grâce à Splashtop SOS. Connectez-vous à l'appareil de vos clients avec un simple code de session. Voir et contrôler leur appareil en temps réel.

