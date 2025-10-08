Rendez Intune plus puissant avec Splashtop
Splashtop surcharge Intune avec une visibilité complète et de qualité professionnelle des points d'extrémité & contrôle avec des correctifs en temps réel, une téléassistance fiable et une authentification des appareils basée sur des certificats.
Patching en temps réel
Maintenez chaque point d'extrémité patché et protégé - instantanément.
Déploiement immédiat des correctifs pour le système d'exploitation et les applications tierces sur Windows et MacOS.
Contrôle total des programmes d'analyse, de mise à jour et de redémarrage.
Rapports approfondis sur les correctifs et informations sur les CVE alimentées par l'IA pour une remédiation plus rapide.
Inventaire et état de santé de tous les appareils.
En savoir plus sur Splashtop Autonomous Endpoint Management (gestion autonome des points de terminaison)
Accès et soutien à distance
Soutenez n'importe qui, n'importe où, sans friction.
Accès à distance sous surveillance et sans surveillance de haute performance pour tout appareil. Contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android, et offrez une prise en charge en vue seule pour iOS et les anciennes versions d'Android.
Des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers, les appels vocaux, la journalisation, l'enregistrement de sessions et bien d'autres encore.
Personnalisation de la marque et intégration avec les outils de billetterie et d'ITSM pour une expérience transparente.
Authentification des appareils par certificat
Renforcez la confiance zéro et empêchez les intrus d'entrer.
Gérez facilement l'ensemble du cycle de vie des certificats - approvisionnement, renouvellement et révocation - en veillant à ce que les certificats soient toujours valides et dignes de confiance.
Renforcer l'authentification. Chaque connexion est vérifiée avant d'accorder l'accès.
Garantissez une conformité prête à l'audit grâce à des journaux détaillés de chaque tentative d'accès au réseau.
Étend l'authentification sécurisée aux appareils au-delà d'Intune.
Pourquoi Splashtop + Intune ?
Combinez la force de la politique d'Intune avec la réponse en temps réel, le contrôle et la couverture étendue de Splashtop pour :
Combler rapidement les lacunes en matière de sécurité
Soutenir et responsabiliser les travailleurs hybrides
Simplifiez les opérations de TI et réduisez les coûts
