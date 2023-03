Meilleure alternative à ConnectWise Control en 2023 – Splashtop

Le travail hybride et le télétravail sont devenus la nouvelle norme. Tout temps d’arrêt subi par votre personnel peut réduire considérablement votre productivité. Splashtop vous offre un moyen simple et rapide d’assurer l’assistance de vos ordinateurs gérés, de vos utilisateurs et même de leurs appareils personnels.

La nature « prêt à l’emploi » de Splashtop facilite sa mise en œuvre par le service informatique et son installation par les utilisateurs. Utilisez votre compte SSO existant avec Splashtop Enterprise pour une authentification simple et sécurisée. Intégrez Splashtop dans votre système de ticketing actuel. Gérez les utilisateurs et les ordinateurs dans la console d’administration Web centralisée.