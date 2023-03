Qu’est-ce que l’accès à distance ? Connectez-vous à votre ordinateur depuis n’importe où

L’accès à distance (ou bureau à distance) est la possibilité d’accéder à un ordinateur ou à un appareil depuis un autre appareil, à tout moment et de n’importe où. En installant un logiciel d’accès à distance sur votre ordinateur, vous vous offrez la liberté d’accéder à cet ordinateur, et à tous ses fichiers et applications, depuis un autre appareil et de le contrôler comme si vous étiez assis devant lui.