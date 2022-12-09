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Two computer users utilizing Splashtop for remote access and support features

Más información sobre nuestras funciones

Funciones de acceso remoto y asistencia altamente valoradas para cualquier necesidad

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Características del Splashtop

Acceso supervisado

El acceso supervisado de Splashtop te permite controlar a distancia dispositivos Windows, Mac y Android. También puedes ver a distancia las pantallas de dispositivos iOS y Chromebook en tiempo real.

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Chat

Envía y recibe mensajes a un ordenador remoto antes, durante o después de las sesiones de acceso remoto.

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Acceso remoto multiplataforma

No importa a qué dispositivo estés accediendo de forma remota ni desde qué dispositivo te estés conectando, tendrás una experiencia perfecta con conexiones de alto rendimiento, streaming y sonido de calidad HD.

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Transferencia de archivos

La función de transferencia de archivos de escritorio remoto de Splashtop hace que sea sencillo y fácil transferir archivos entre ordenadores, a través de una conexión remota. Además, es más seguro que enviar archivos por correo electrónico.  

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Alto rendimiento

Con las funciones de alto rendimiento de Splashtop, los profesionales pueden acceder a distancia a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran sentados frente a ellas.

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Registro de eventos

Comprueba los registros de conexiones de escritorio remoto, transferencias de archivos, sesiones de chat y otros historiales.

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Escritorio remoto multimonitor

La función de escritorio remoto multimonitor de Splashtop te permite ver varios monitores en una pantalla mientras controlas un ordenador remoto. 

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Audio de escritorio remoto

Escucha el sonido de un ordenador remoto en tiempo real en tu ordenador local, tableta o dispositivo móvil con Splashtop. 

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Impresión remota

Imprime en tu impresora local cualquier cosa del ordenador remoto al que estés accediendo.

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Reinicio remoto

Reinicia tu ordenador remoto desde la consola web de Splashtop o desde la app Splashtop Business

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Despertar a distancia

Con la función de activación remota en red de Splashtop, puedes activar a distancia tu ordenador Windows o Mac siempre que otro ordenador de la misma red esté activado.

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Acceso remoto programado

Utiliza una consola de administración centralizada para configurar, gestionar y supervisar un horario que permita el acceso a los ordenadores in situ permitidos a horas predeterminadas.

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Compartir mi pantalla

Comparte la pantalla de tu escritorio con espectadores remotos mientras accedes a distancia a otro dispositivo. Esta función es estupenda para hacer demostraciones, dar instrucciones y compartir información.

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Inicio de sesión único

Splashtop SSO utiliza el estándar SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad.

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Varios usuarios en un solo ordenador

Permite que tres usuarios accedan remotamente a un ordenador al mismo tiempo.

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Acceso remoto a Android no supervisado

Acceda y controle remotamente los dispositivos Android desde su PC (Windows o Mac), iOS o dispositivo Android, incluso sin la presencia de un usuario final. Puede controlar remotamente los teléfonos y tabletas Android desde su computadora para completar sus tareas de TI y de soporte con facilidad.

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Gestión de ordenadores de usuario

Splashtop te da las herramientas para invitar a usuarios, establecer permisos, ajustar la configuración de seguridad, programar el acceso y organizar tus usuarios y ordenadores en grupos.

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Grabación de la sesión en vídeo

Graba tus sesiones de asistencia remota para mostrar a los usuarios finales cómo realizar una tarea o enseñar a otros técnicos informáticos cómo solucionar determinados problemas.

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Whiteboard

Resalta, dibuja o escribe fácilmente sobre tus presentaciones utilizando tu tableta. Con Whiteboard, puedes aumentar la interactividad mientras presentas, formas o enseñas.

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