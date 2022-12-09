Más información sobre nuestras funciones
Funciones de acceso remoto y asistencia altamente valoradas para cualquier necesidad
Características del Splashtop
Acceso supervisado
El acceso supervisado de Splashtop te permite controlar a distancia dispositivos Windows, Mac y Android. También puedes ver a distancia las pantallas de dispositivos iOS y Chromebook en tiempo real.
Chat
Envía y recibe mensajes a un ordenador remoto antes, durante o después de las sesiones de acceso remoto.
Acceso remoto multiplataforma
No importa a qué dispositivo estés accediendo de forma remota ni desde qué dispositivo te estés conectando, tendrás una experiencia perfecta con conexiones de alto rendimiento, streaming y sonido de calidad HD.
Transferencia de archivos
La función de transferencia de archivos de escritorio remoto de Splashtop hace que sea sencillo y fácil transferir archivos entre ordenadores, a través de una conexión remota. Además, es más seguro que enviar archivos por correo electrónico.
Alto rendimiento
Con las funciones de alto rendimiento de Splashtop, los profesionales pueden acceder a distancia a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran sentados frente a ellas.
Registro de eventos
Comprueba los registros de conexiones de escritorio remoto, transferencias de archivos, sesiones de chat y otros historiales.
Escritorio remoto multimonitor
La función de escritorio remoto multimonitor de Splashtop te permite ver varios monitores en una pantalla mientras controlas un ordenador remoto.
Audio de escritorio remoto
Escucha el sonido de un ordenador remoto en tiempo real en tu ordenador local, tableta o dispositivo móvil con Splashtop.
Impresión remota
Imprime en tu impresora local cualquier cosa del ordenador remoto al que estés accediendo.
Reinicio remoto
Reinicia tu ordenador remoto desde la consola web de Splashtop o desde la app Splashtop Business
Despertar a distancia
Con la función de activación remota en red de Splashtop, puedes activar a distancia tu ordenador Windows o Mac siempre que otro ordenador de la misma red esté activado.
Acceso remoto programado
Utiliza una consola de administración centralizada para configurar, gestionar y supervisar un horario que permita el acceso a los ordenadores in situ permitidos a horas predeterminadas.
Compartir mi pantalla
Comparte la pantalla de tu escritorio con espectadores remotos mientras accedes a distancia a otro dispositivo. Esta función es estupenda para hacer demostraciones, dar instrucciones y compartir información.
Inicio de sesión único
Splashtop SSO utiliza el estándar SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad.
Varios usuarios en un solo ordenador
Permite que tres usuarios accedan remotamente a un ordenador al mismo tiempo.
Acceso remoto a Android no supervisado
Acceda y controle remotamente los dispositivos Android desde su PC (Windows o Mac), iOS o dispositivo Android, incluso sin la presencia de un usuario final. Puede controlar remotamente los teléfonos y tabletas Android desde su computadora para completar sus tareas de TI y de soporte con facilidad.
Gestión de ordenadores de usuario
Splashtop te da las herramientas para invitar a usuarios, establecer permisos, ajustar la configuración de seguridad, programar el acceso y organizar tus usuarios y ordenadores en grupos.
Grabación de la sesión en vídeo
Graba tus sesiones de asistencia remota para mostrar a los usuarios finales cómo realizar una tarea o enseñar a otros técnicos informáticos cómo solucionar determinados problemas.
Whiteboard
Resalta, dibuja o escribe fácilmente sobre tus presentaciones utilizando tu tableta. Con Whiteboard, puedes aumentar la interactividad mientras presentas, formas o enseñas.