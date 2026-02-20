Múltiples usuarios en un solo ordenador – Splashtop
Permitir que hasta tres usuarios accedan remotamente a un ordenador al mismo tiempo
Para el acceso desatendido
Hasta tres usuarios distintos (con la misma cuenta) podrán conectarse al ordenador remoto deseado como normalmente lo harían desde la app Splashtop. A partir de ahí, los usuarios podrán ver la pantalla del ordenador remoto en tiempo real y controlarlo como si estuvieran sentados frente a él.
Para acceso supervisado (asistencia bajo demanda)
Hasta tres usuarios pueden usar el mismo código de sesión de 9 dígitos para conectarse al ordenador remoto.
