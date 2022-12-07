Compartir mi pantalla con Splashtop Remote Access
Comparte tu pantalla con el dispositivo remoto mientras estás en una sesión de acceso remoto
Comparte la pantalla de tu escritorio con espectadores remotos mientras accedes a distancia a otro dispositivo. Esta función es estupenda para hacer demostraciones, dar instrucciones y compartir información.
Puedes seguir compartiendo tu pantalla, aunque no estés accediendo remotamente a otro dispositivo. Los espectadores remotos tampoco tienen que descargarse ningún programa para ver tu pantalla. Solo tienes que compartir la pantalla de tu escritorio de Windows con un enlace (solo disponible en Windows).
Enseñar o realizar demostraciones a distancia
Comparte tu pantalla con un simple enlace y los espectadores remotos podrán seguirte durante una sesión de acceso remoto como si estuvieran viendo tu pantalla en persona.
No se lo digas, enséñaselo
Intentar guiar a alguien en una tarea puede ser difícil por teléfono o a través del chat. Comparte tu pantalla para mostrarles exactamente lo que quieres que vean.
Disponible enExplorar todos los productos
Para Individuos y Equipos
Remote Access Pro
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas