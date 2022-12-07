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Devices being used for remotely accessing Adobe Premiere

Compartir mi pantalla con Splashtop Remote Access

Comparte tu pantalla con el dispositivo remoto mientras estás en una sesión de acceso remoto

Comparte la pantalla de tu escritorio con espectadores remotos mientras accedes a distancia a otro dispositivo. Esta función es estupenda para hacer demostraciones, dar instrucciones y compartir información.

Puedes seguir compartiendo tu pantalla, aunque no estés accediendo remotamente a otro dispositivo. Los espectadores remotos tampoco tienen que descargarse ningún programa para ver tu pantalla. Solo tienes que compartir la pantalla de tu escritorio de Windows con un enlace (solo disponible en Windows).

Man reading about the benefits of remote software for companies

Enseñar o realizar demostraciones a distancia

Comparte tu pantalla con un simple enlace y los espectadores remotos podrán seguirte durante una sesión de acceso remoto como si estuvieran viendo tu pantalla en persona.

Woman using two screens to review giant spreadsheet

No se lo digas, enséñaselo

Intentar guiar a alguien en una tarea puede ser difícil por teléfono o a través del chat. Comparte tu pantalla para mostrarles exactamente lo que quieres que vean.

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