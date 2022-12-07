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Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Transferencia de Archivos de Escritorio Remoto en Splashtop

Transfiere archivos de forma segura entre tu dispositivo local y un ordenador remoto con facilidad

Estás a solo unos clics de acceder a cualquier archivo de tu ordenador remoto. 

La función de transferencia de archivos de escritorio remoto de Splashtop hace que sea sencillo y fácil transferir archivos entre ordenadores, a través de una conexión remota. Además, es más seguro que enviar archivos por correo electrónico.

Transfiere archivos a través de los siguientes métodos:

  • Transferencia de Archivos Mediante Arrastrar y Soltar

    Simplemente haz clic y mantén pulsado el archivo o archivos que quieras transferir, arrástralo desde la ventana del escritorio original a la pantalla del otro ordenador y suéltalo para completar la transferencia de archivos. Incluso puedes transferir entre ordenadores Windows y Mac.

  • Ventana del Administrador de Archivos

    La ventana del gestor de archivos te permite navegar fácilmente por las carpetas de cada ordenador y transferir archivos entre ellos. 

  • Copiar y pegar transferencia de archivos

    Copia el archivo en el portapapeles, dirígete a la carpeta del ordenador a la que quieras transferirlo y pégalo para completar la transferencia. (Solo para Windows) 

  • Transferencia de Archivos Fuera de la Sesión

    Transfiere archivos entre ordenadores sin necesidad de iniciar una conexión remota. 

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Recursos

Artículo de asistencia de Splashtop: Transferencia de archivos →

Transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar en Splashtop →