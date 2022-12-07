Transferencia de Archivos de Escritorio Remoto en Splashtop
Transfiere archivos de forma segura entre tu dispositivo local y un ordenador remoto con facilidad
Estás a solo unos clics de acceder a cualquier archivo de tu ordenador remoto.
La función de transferencia de archivos de escritorio remoto de Splashtop hace que sea sencillo y fácil transferir archivos entre ordenadores, a través de una conexión remota. Además, es más seguro que enviar archivos por correo electrónico.
Transfiere archivos a través de los siguientes métodos:
Transferencia de Archivos Mediante Arrastrar y Soltar
Simplemente haz clic y mantén pulsado el archivo o archivos que quieras transferir, arrástralo desde la ventana del escritorio original a la pantalla del otro ordenador y suéltalo para completar la transferencia de archivos. Incluso puedes transferir entre ordenadores Windows y Mac.
Ventana del Administrador de Archivos
La ventana del gestor de archivos te permite navegar fácilmente por las carpetas de cada ordenador y transferir archivos entre ellos.
Copiar y pegar transferencia de archivos
Copia el archivo en el portapapeles, dirígete a la carpeta del ordenador a la que quieras transferirlo y pégalo para completar la transferencia. (Solo para Windows)
Transferencia de Archivos Fuera de la Sesión
Transfiere archivos entre ordenadores sin necesidad de iniciar una conexión remota.
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Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
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Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
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Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
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