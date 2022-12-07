Acceso remoto multiplataforma con Splashtop
Utiliza cualquier dispositivo para el acceso remoto
Flexibilidad ilimitada
Accede de forma remota a tu ordenador de escritorio del trabajo desde tu Chromebook, tableta o teléfono inteligente en casa con Splashtop.
Consigue acceso de escritorio remoto a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Consigue acceso remoto desatendido a dispositivos Android desde cualquier otro dispositivo.
Consigue acceso remoto atendido a cualquier dispositivo Windows, Mac o Android (o visualiza remotamente pantallas de iOS y Chrome OS) desde cualquier dispositivo.
No importa a qué dispositivo estés accediendo de forma remota ni desde qué dispositivo te estés conectando, tendrás una experiencia perfecta con las conexiones de alto rendimiento, streaming y sonido de calidad HD.
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad