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Acceso remoto multiplataforma con Splashtop

Utiliza cualquier dispositivo para el acceso remoto

Flexibilidad ilimitada

Accede de forma remota a tu ordenador de escritorio del trabajo desde tu Chromebook, tableta o teléfono inteligente en casa con Splashtop.

  • Consigue acceso de escritorio remoto a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

  • Consigue acceso remoto desatendido a dispositivos Android desde cualquier otro dispositivo.

  • Consigue acceso remoto atendido a cualquier dispositivo Windows, Mac o Android (o visualiza remotamente pantallas de iOS y Chrome OS) desde cualquier dispositivo.

No importa a qué dispositivo estés accediendo de forma remota ni desde qué dispositivo te estés conectando, tendrás una experiencia perfecta con las conexiones de alto rendimiento, streaming y sonido de calidad HD.

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Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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