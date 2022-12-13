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Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Gestión de usuarios y ordenadores en Splashtop

Gestiona y organiza fácilmente tus usuarios y dispositivos

Gestionar tu cuenta de Splashtop con múltiples usuarios, dispositivos y ordenadores remotos es muy fácil con la consola web de Splashtop

Splashtop te da las herramientas para invitar a usuarios, establecer permisos, ajustar la configuración de seguridad, programar el acceso y organizar tus usuarios y ordenadores en grupos.

La función de agrupación es especialmente útil para los administradores, que pueden ajustar la configuración de usuarios y ordenadores para grupos enteros, en lugar de para cada usuario u ordenador individual.

Funciones de gestión

  • Invitar a los usuarios y establecer sus funciones
  • Asignar un método de autenticación para los usuarios
  • Establecer los permisos de acceso
  • Programar el acceso remoto con franjas horarias predeterminadas
  • Gestionar los dispositivos que tú y tus usuarios utilizáis para acceder remotamente a los ordenadores de tu cuenta
  • Ver el historial de sesiones y la actividad en tu cuenta
  • Alternar entre herramientas de seguridad y funciones disponibles
  • Gestionar controles granulares de funciones (solo para empresas)

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Recursos

Artículos de asistencia de gestión de dispositivos y usuarios de Splashtop Business →

Artículos de asistencia de gestión de Splashtop On-Prem →