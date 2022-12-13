Gestión de usuarios y ordenadores en Splashtop
Gestiona y organiza fácilmente tus usuarios y dispositivos
Gestionar tu cuenta de Splashtop con múltiples usuarios, dispositivos y ordenadores remotos es muy fácil con la consola web de Splashtop
Splashtop te da las herramientas para invitar a usuarios, establecer permisos, ajustar la configuración de seguridad, programar el acceso y organizar tus usuarios y ordenadores en grupos.
La función de agrupación es especialmente útil para los administradores, que pueden ajustar la configuración de usuarios y ordenadores para grupos enteros, en lugar de para cada usuario u ordenador individual.
Funciones de gestión
- Invitar a los usuarios y establecer sus funciones
- Asignar un método de autenticación para los usuarios
- Establecer los permisos de acceso
- Programar el acceso remoto con franjas horarias predeterminadas
- Gestionar los dispositivos que tú y tus usuarios utilizáis para acceder remotamente a los ordenadores de tu cuenta
- Ver el historial de sesiones y la actividad en tu cuenta
- Alternar entre herramientas de seguridad y funciones disponibles
- Gestionar controles granulares de funciones (solo para empresas)
Disponible enExplorar todos los productos
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad