Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Remote desktop printing with Splashtop

Impresión de escritorio remoto con Splashtop

Imprime archivos de tu ordenador remoto en tu impresora local

Imprime desde tu sesión remota

Trabaja en un ordenador remoto, ¡e imprime en una impresora local! Imprime desde tu sesión remota y selecciona el controlador de la impresora remota Splashtop para enviar el trabajo de impresión a una impresora local. No es necesario transferir archivos o enviarse un documento por correo electrónico.

Con la impresión a distancia puedes:

  • Acceder remotamente a los archivos almacenados en tu ordenador de trabajo e imprimirlos estés donde estés

  • Acceder a los ordenadores de la sala de informática del campus para imprimir documentos en tu impresora local

  • Imprimir archivos directamente sin compartir información sensible a través de cloud o por correo electrónico



Disponible en

Explorar todos los productos

Para Individuos y Equipos

Splashtop Remote Access

Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

Conozca másPrueba gratuita

Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

Conozca másPrueba gratuita

Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

Conozca másContáctenos

Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

Conozca más

Recursos

Impresión remota con Splashtop →

Artículo de asistencia de impresión remota →

Cómo configurar la impresión remota en Splashtop On-Prem →

¿Ya quieres empezar?

Prueba gratuita