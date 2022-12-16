Impresión de escritorio remoto con Splashtop
Imprime archivos de tu ordenador remoto en tu impresora local
Imprime desde tu sesión remota
Trabaja en un ordenador remoto, ¡e imprime en una impresora local! Imprime desde tu sesión remota y selecciona el controlador de la impresora remota Splashtop para enviar el trabajo de impresión a una impresora local. No es necesario transferir archivos o enviarse un documento por correo electrónico.
Con la impresión a distancia puedes:
Acceder remotamente a los archivos almacenados en tu ordenador de trabajo e imprimirlos estés donde estés
Acceder a los ordenadores de la sala de informática del campus para imprimir documentos en tu impresora local
Imprimir archivos directamente sin compartir información sensible a través de cloud o por correo electrónico
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad