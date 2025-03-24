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An IT technician using a single sign-on security system

Ingresa a Splashtop con tus Credenciales de Inicio de Sesión Único

Autentica tu cuenta Splashtop con la integración Single Sign-on (SSO) utilizando tu ID de usuario y contraseña SSO centralizados. La compatibilidad con SSO está disponible en una amplia gama de dispositivos, como Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.

Empieza

Splashtop SSO utiliza el estándar SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad:

Microsoft Active Directory Logo
Onelogin Logo
VMware logo
Jumpcloud Logo
Okta Logo
Shibboleth Logo
Trustlogin Logo
Azure Active Directory Logo
Pass Logic Logo
IT tech using single sign on security

Seguridad de clase empresarial

Splashtop ofrece seguridad de clase empresarial integrando la autenticación de dispositivos y la autenticación de dos factores en el SSO.

Recursos

Solicitud de un nuevo método SSO →

Iniciar sesión utilizando una cuenta SSO →

Invitar al equipo a una cuenta SSO →

Asociar SSO a administrador/miembro de equipo existente →

Utilizar el SSO y sus limitaciones →

Configurar SSO con ADFS (SAML 2.0) →

Configurar SSO con Azure AD (SAML 2.0) →

Configurar SSO con Okta (SAML 2.0) →

Configurar el SSO con JumpCloud (SAML 2.0) →

Disponible exclusivamente en Splashtop Enterprise

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