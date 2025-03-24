Ingresa a Splashtop con tus Credenciales de Inicio de Sesión Único
Autentica tu cuenta Splashtop con la integración Single Sign-on (SSO) utilizando tu ID de usuario y contraseña SSO centralizados. La compatibilidad con SSO está disponible en una amplia gama de dispositivos, como Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
Splashtop SSO utiliza el estándar SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad:
Seguridad de clase empresarial
Splashtop ofrece seguridad de clase empresarial integrando la autenticación de dispositivos y la autenticación de dos factores en el SSO.