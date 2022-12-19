Conexiones remotas de alto rendimiento
Acceso remoto rápido y seguro a estaciones de trabajo de gama alta
Accede remotamente a estaciones de trabajo con muchos recursos
Con las funciones de alto rendimiento de Splashtop, los profesionales pueden acceder a distancia a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran sentados frente a ellas.
Las funciones incluyen...
La compatibilidad multimonitor te permite transmitir varios monitores conectados a tu estación de trabajo
Streaming 4K a 40 fotogramas por segundo (fps) y streaming iMac Pro Retina 5K con baja latencia
Reducción del uso de la CPU, lo que proporciona un mayor margen de maniobra para procesar las aplicaciones.
Posibilidad de ajustar la configuración de Splashtop para un rendimiento óptimo
Motor de codificación y decodificación optimizado para aprovechar la última aceleración de hardware de Intel, NVIDIA y AMD.
Color 4:4:4 y audio de alta fidelidad que te ofrecen la mejor precisión de color y el audio de la más alta calidad
Pruebas de rendimiento de Splashtop
Windows resolución 1080, 60 fps
Mac resolución 1080, 60 fps
Windows resolución 4K, 60 fps
Mac resolución 4K, 41 fps
Disponible en todos los productosExplorar todos los productos
Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad