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Person using video editing software on a laptop and monitor

Conexiones remotas de alto rendimiento

Acceso remoto rápido y seguro a estaciones de trabajo de gama alta

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Accede remotamente a estaciones de trabajo con muchos recursos

Con las funciones de alto rendimiento de Splashtop, los profesionales pueden acceder a distancia a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran sentados frente a ellas.

Las funciones incluyen...

  • La compatibilidad multimonitor te permite transmitir varios monitores conectados a tu estación de trabajo

  • Streaming 4K a 40 fotogramas por segundo (fps) y streaming iMac Pro Retina 5K con baja latencia 

  • Reducción del uso de la CPU, lo que proporciona un mayor margen de maniobra para procesar las aplicaciones.

  • Posibilidad de ajustar la configuración de Splashtop para un rendimiento óptimo

  • Motor de codificación y decodificación optimizado para aprovechar la última aceleración de hardware de Intel, NVIDIA y AMD.

  • Color 4:4:4 y audio de alta fidelidad que te ofrecen la mejor precisión de color y el audio de la más alta calidad

Close-up of video editing software on a computer screen

Pruebas de rendimiento de Splashtop

  • Windows resolución 1080, 60 fps 

  • Mac resolución 1080, 60 fps 

  • Windows resolución 4K, 60 fps  

  • Mac resolución 4K, 41 fps 


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Para Individuos y Equipos

Splashtop Remote Access

Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Recursos

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