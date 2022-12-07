Registros de escritorio remoto en Splashtop
Comprueba los registros de conexiones de escritorio remoto, transferencias de archivos, sesiones de chat y otros historiales
La función de registro para Splashtop Remote Access te permite encontrar registros de sesiones de acceso remoto, chats, transferencias de archivos y otros antecedentes.
El registro facilita las cosas:
Alcanzar la conformidad al realizar auditorías
Facturar a los clientes en función del tiempo empleado en las sesiones de trabajo
Los administradores y propietarios de equipos tendrán acceso a los registros de todos los miembros del equipo. Los miembros del equipo solo podrán ver sus propios registros. Los registros se pueden ver y exportar en la consola web de Splashtop.
Registros de sesión
Los registros de sesión te permiten ver todas las conexiones remotas. Verás las direcciones IP de los dos dispositivos implicados, las horas de inicio y fin, la duración de la sesión, los dispositivos utilizados y el usuario implicado. También verás si la conexión remota era local o remota (los dispositivos estaban en la misma red o en redes diferentes). Si se ha transferido algún archivo durante la sesión, podrás ver el nombre del archivo.
Registros de transferencia de archivos
Los registros de transferencia de archivos te dan más información sobre las transferencias de archivos. Además, podrás ver los registros de las transferencias de archivos tanto dentro de la sesión como fuera de ella. Los registros de transferencias de archivos mostrarán las direcciones IP y los nombres de los dispositivos implicados, la hora a la que tuvo lugar la transferencia, qué usuario participó y el nombre y tamaño del archivo. Los registros también mostrarán si el archivo se transfirió del dispositivo local al remoto (subida) o si se transfirió del dispositivo remoto al local (descarga). Estos registros no incluyen ningún contenido de los archivos transferidos.
Registros de sesiones de chat
Todas las sesiones de chat, tanto si se produjeron dentro como fuera de la sesión, se registrarán en los registros de sesiones de chat. El contenido de la sesión de chat no se incluye en el registro.
Registros de historiales
Los registros de historiales muestran cualquier acción administrativa, como la adición o eliminación de un ordenador, y los cambios en la configuración o permisos de grupo. Al igual que con los demás registros, el registro histórico informará de la hora, la cuenta y la dirección IP del usuario que realizó la acción.
Registros de eventos
SRS Premium les ofrece a los MSPs más con registros de eventos. Para obtener más detalles, consulta las funciones de supervisión y gestión en SRS Premium.
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