Schedule Remote Computer Access using Splashtop

Programe el Acceso Remoto a la Computadora Usando Splashtop
Para que los estudiantes accedan a las computadoras del campus de forma remota durante los horarios programados
Programa horas de sala de informática abierta y sesiones de sala de informática especializadas donde diferentes grupos de estudiantes pueden acceder de forma remota a la misma sala de ordenadores con Splashtop.
Usa una consola de gestión centralizada para configurar, gestionar y supervisar un cronograma que permita el acceso a los ordenadores permitidos de las instalaciones en momentos predeterminados.
Otorga acceso temporal o restringido a los empleados y gestiona los turnos de los empleados.
Utiliza configuraciones flexibles, como la capacidad de obligar a los usuarios a desconectarse de los ordenadores remotos cuando se acabe el tiempo programado. O el "modo exclusivo", que evita que los usuarios remotos se conecten cuando alguien está usando físicamente el ordenador.
De nuestros clientes satisfechos
Poder programar el acceso a salas de informática remotas ha supuesto un antes y un después. Estamos entusiasmados de que con Splashtop ahora tengamos las herramientas para manejar lo que la educación superior y K-12 necesitarían para un semestre de enseñanza remota exitosa. Ya tenemos todos los horarios preparados y estamos listos para empezar.
Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones, Facultad de Bellas, Artes Escénicas y de la Comunicación, Wayne State University