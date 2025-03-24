Schedule Remote Computer Access using Splashtop

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Student using laptop to remotely access a computer

Programe el Acceso Remoto a la Computadora Usando Splashtop

Para que los estudiantes accedan a las computadoras del campus de forma remota durante los horarios programados

Programa horas de sala de informática abierta y sesiones de sala de informática especializadas donde diferentes grupos de estudiantes pueden acceder de forma remota a la misma sala de ordenadores con Splashtop.

Usa una consola de gestión centralizada para configurar, gestionar y supervisar un cronograma que permita el acceso a los ordenadores permitidos de las instalaciones en momentos predeterminados.

Otorga acceso temporal o restringido a los empleados y gestiona los turnos de los empleados.

Utiliza configuraciones flexibles, como la capacidad de obligar a los usuarios a desconectarse de los ordenadores remotos cuando se acabe el tiempo programado. O el "modo exclusivo", que evita que los usuarios remotos se conecten cuando alguien está usando físicamente el ordenador.

De nuestros clientes satisfechos

Poder programar el acceso a salas de informática remotas ha supuesto un antes y un después. Estamos entusiasmados de que con Splashtop ahora tengamos las herramientas para manejar lo que la educación superior y K-12 necesitarían para un semestre de enseñanza remota exitosa. Ya tenemos todos los horarios preparados y estamos listos para empezar.

Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones, Facultad de Bellas, Artes Escénicas y de la Comunicación, Wayne State University

Recursos

Guía de acceso programado: cómo configurar y gestionar el acceso programado →

Disponible exclusivamente en Splashtop Enterprise

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