Audio de escritorio remoto con Splashtop
Escucha el audio del ordenador remoto durante una sesión de acceso remoto
Escucha el sonido de un ordenador remoto en tiempo real en tu ordenador local, tableta o dispositivo móvil con Splashtop.
Realiza trabajos creativos en cualquier lugar accediendo de forma remota a audio de alta calidad desde Adobe Creative cloud u otras herramientas que utilicen sonido.
Splashtop también es compatible con audio de escritorio remoto de Mac.
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad