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Remote desktop used in an audio studio

Audio de escritorio remoto con Splashtop

Escucha el audio del ordenador remoto durante una sesión de acceso remoto

Escucha el sonido de un ordenador remoto en tiempo real en tu ordenador local, tableta o dispositivo móvil con Splashtop. 

Realiza trabajos creativos en cualquier lugar accediendo de forma remota a audio de alta calidad desde Adobe Creative cloud u otras herramientas que utilicen sonido. 

Splashtop también es compatible con audio de escritorio remoto de Mac.

Disponible en todos los productos

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Para Individuos y Equipos

Splashtop Remote Access

Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Recursos

Cómo configurar el sonido en el dispositivo remoto o local →

Artículo de solución de problemas de sonido →

Splashtop para profesionales de la comunicación y el ocio →

Mejor escritorio remoto para software de Adobe →

Splashtop permite el acceso remoto a las aplicaciones de vídeo de Adobe Creative Cloud →