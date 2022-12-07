Wake-on-LAN remoto con Splashtop
Activa tu ordenador a distancia para acceder a él
¿Necesitas acceder de forma remota a un ordenador en modo de reposo?
Con la función de activación remota en red de Splashtop, puedes activar a distancia tu ordenador Windows o Mac siempre que otro ordenador de la misma red esté activado.
Puedes activar ordenadores Windows desde estados de apagado, suspensión e hibernación, y ordenadores Mac desde un estado de suspensión. Solo tienes que enviar una orden de activación al PC remoto, iniciar la conexión y empezar a controlar a distancia tu ordenador de trabajo en un santiamén.
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad