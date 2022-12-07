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Wake-on-LAN remoto con Splashtop

Activa tu ordenador a distancia para acceder a él

¿Necesitas acceder de forma remota a un ordenador en modo de reposo?

Con la función de activación remota en red de Splashtop, puedes activar a distancia tu ordenador Windows o Mac siempre que otro ordenador de la misma red esté activado.

Puedes activar ordenadores Windows desde estados de apagado, suspensión e hibernación, y ordenadores Mac desde un estado de suspensión. Solo tienes que enviar una orden de activación al PC remoto, iniciar la conexión y empezar a controlar a distancia tu ordenador de trabajo en un santiamén.

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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