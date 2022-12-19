Acceso remoto no supervisado a dispositivos Android

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PC-based remote access and control of Android devices

Asistencia informática y acceso remotos de Android no supervisados

Accede y controla de forma remota dispositivos Android desde Windows o Mac, iOS o Android, incluso sin supervisión. Puedes controlar a distancia teléfonos y tabletas Android desde tu ordenador para completar tus tareas informáticas y de asistencia.

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Splashtop ofrece varias soluciones para el acceso no supervisado a los dispositivos Android

Para el acceso remoto desatendido a los teléfonos y tabletas Android

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem


Para el acceso remoto desatendido a dispositivos Android robustos y de IOT

  • Splashtop Robusto y Soporte remoto de IOT


Acceso no supervisado a teléfonos y tabletas Android

Instala Splashtop en tus dispositivos Android gestionados y accede remotamente a ellos en cualquier momento para proporcionarles mantenimiento y asistencia. Splashtop ofrece acceso remoto desatendido y asistencia completa de control remoto a todos los dispositivos con Android 8.0 y posterior.

Una vez que hayas instalado Splashtop Streamer en tus dispositivos Android, podrás iniciar una sesión de acceso remoto desde cualquier ordenador con un simple clic.

Disponible en

Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Acceso remoto desatendido a dispositivos Android robustos y de IoT

Splashtop Remote Support robusto y IoT es la mejor solución si necesitas acceder, ofrecer asistencia informática y gestionar remotamente dispositivos IoT desde cualquier lugar. No vuelvas a sentirte desconectado de tus potentes dispositivos IoT.

Puedes ofrecer asistencia informática y acceder remotamente a tus potentes dispositivos Android desde tu ordenador Windows o Mac. Entre los potentes dispositivos Android se incluyen, entre otros, teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos de punto de venta, quioscos y decodificadores.

Fabricantes de dispositivos que admiten el acceso y control remotos para dispositivos Android con complementos hechos a medida para Splashtop robusto e IoT

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • Sonim
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
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Obtén más información sobre el acceso remoto a dispositivos IoT y robustos

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Recursos

Para obtener un acceso supervisado a la hora de prestar soporte ad hoc a cualquier dispositivo Android, consulta cómo puedes proporcionar soporte bajo demanda a Android con Splashtop →

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