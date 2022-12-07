Utilizar varios monitores en una sesión de escritorio remoto
Visualiza pantallas multimonitor mientras accedes a ordenadores Mac y Windows
Accede a distancia a tus ordenadores y visualiza varios monitores como lo harías en persona.
La función de escritorio remoto multimonitor de Splashtop te permite ver varios monitores en una pantalla mientras controlas un ordenador remoto.
Compatible con Windows, Mac y Chromebook.
Opciones de visualización multimonitor
Vista de multimonitor a multimonitor
La verdadera experiencia multimonitor. Visualiza las múltiples pantallas de tu estación de trabajo remota en tu propia pantalla multimonitor.
Vista de un solo monitor
Selecciona qué monitor de la pantalla remota quieres ver en tu pantalla local. Cambia fácilmente entre monitores con un solo clic.
Vista de todos los monitores (una ventana)
Visualiza cada monitor de tu pantalla remota en una ventana de tu ordenador local.
Disponible en todos los productosExplorar todos los productos
Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad