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Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

Utilizar varios monitores en una sesión de escritorio remoto

Visualiza pantallas multimonitor mientras accedes a ordenadores Mac y Windows

Accede a distancia a tus ordenadores y visualiza varios monitores como lo harías en persona.  

La función de escritorio remoto multimonitor de Splashtop te permite ver varios monitores en una pantalla mientras controlas un ordenador remoto. 

Compatible con Windows, Mac y Chromebook. 

Opciones de visualización multimonitor

Vista de multimonitor a multimonitor

La verdadera experiencia multimonitor. Visualiza las múltiples pantallas de tu estación de trabajo remota en tu propia pantalla multimonitor.

Vista de un solo monitor

Selecciona qué monitor de la pantalla remota quieres ver en tu pantalla local. Cambia fácilmente entre monitores con un solo clic.

Vista de todos los monitores (una ventana)

Visualiza cada monitor de tu pantalla remota en una ventana de tu ordenador local.

Disponible en todos los productos

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Para Individuos y Equipos

Splashtop Remote Access

Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Recursos

Entrada del blog sobre acceso remoto multimonitor →

Artículo de compatibilidad multimonitor →

Vídeo: Ver varios monitores con Splashtop →