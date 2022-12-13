Grabación de sesiones en vídeo con Splashtop Remote Desktop
Graba tu sesión de escritorio remoto con un clic
Crea vídeos para demostraciones, formación y auditoría con facilidad
Splashtop hace que sea fácil grabar y guardar tu sesión de escritorio remoto directamente en tu ordenador local. No necesitas lidiar con programas de grabación de pantalla.
Puedes grabar tus sesiones de asistencia remota para mostrar a los usuarios finales cómo realizar una tarea o enseñar a otros técnicos informáticos cómo solucionar determinados problemas. Las grabaciones también son útiles a efectos de registro y auditoría.
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Para Individuos y Equipos
Remote Access Pro
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad