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Woman on video call, with a computer screen displaying Splashtop's video recording session feature

Grabación de sesiones en vídeo con Splashtop Remote Desktop

Graba tu sesión de escritorio remoto con un clic

Crea vídeos para demostraciones, formación y auditoría con facilidad

Splashtop hace que sea fácil grabar y guardar tu sesión de escritorio remoto directamente en tu ordenador local. No necesitas lidiar con programas de grabación de pantalla.

Puedes grabar tus sesiones de asistencia remota para mostrar a los usuarios finales cómo realizar una tarea o enseñar a otros técnicos informáticos cómo solucionar determinados problemas. Las grabaciones también son útiles a efectos de registro y auditoría.

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Para Individuos y Equipos

Remote Access Pro

Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Recursos

Artículo de asistencia para la grabación de sesiones →

Artículo de asistencia para la grabación de sesión para On-Prem →