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Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

Una solución de anotación de alto rendimiento que permite a docentes, profesionales de ventas, formadores y otros convertir las tabletas en pizarras interactivas

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Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

Convertir Cualquier Tabla en una Pizarra Interactiva

Resalta, dibuja o escribe fácilmente sobre tus presentaciones utilizando tu tableta. Con Whiteboard, puedes aumentar la interactividad mientras presentas, formas o enseñas.

  • Anotar sobre CUALQUIER COSA – Usa gestos para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier contenido.

  • Llama la atención utilizando la herramienta puntero láser

  • Haz capturas de la pantalla y guárdalas en la galería, luego compártelas.

  • Graba y comparte las clases


A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

Tu clase mejorada

Utiliza Whiteboard en Splashtop Classroom para aumentar la participación de tus alumnos. Comparte tu Mac/PC con los dispositivos de los alumnos y pásales el control durante las clases sin que tengan que levantarse de sus asientos.

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Solución de pantalla compartida y anotación para profesores y docentes que quieran interactuar con toda el aula

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Características

  • Colabora con los alumnos en los contenidos
  • Anota sobre cualquier cosa utilizando gestos para dibujar, subrayar o escribir sobre cualquier contenido
  • Haz capturas de la pantalla y guárdalas en la galería, luego compártelas
  • Reproducir contenido de Adobe Flash, música de iTunes, DVDs, CDs, etcétera, sin latencia
  • Deja tu PC encendido y conéctate a él a distancia desde la comodidad de tu casa
  • Disfruta de una reproducción realista: todo el vídeo y el audio se reproducen en alta definición en tu tableta

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