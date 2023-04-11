Splashtop Whiteboard
Una solución de anotación de alto rendimiento que permite a docentes, profesionales de ventas, formadores y otros convertir las tabletas en pizarras interactivas
Convertir Cualquier Tabla en una Pizarra Interactiva
Resalta, dibuja o escribe fácilmente sobre tus presentaciones utilizando tu tableta. Con Whiteboard, puedes aumentar la interactividad mientras presentas, formas o enseñas.
Anotar sobre CUALQUIER COSA – Usa gestos para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier contenido.
Llama la atención utilizando la herramienta puntero láser
Haz capturas de la pantalla y guárdalas en la galería, luego compártelas.
Graba y comparte las clases
Tu clase mejorada
Utiliza Whiteboard en Splashtop Classroom para aumentar la participación de tus alumnos. Comparte tu Mac/PC con los dispositivos de los alumnos y pásales el control durante las clases sin que tengan que levantarse de sus asientos.
Disponible enExplorar todos los productos
Para profesores y docentes
Classroom
Solución de pantalla compartida y anotación para profesores y docentes que quieran interactuar con toda el aula
Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para particulares
Splashtop Personal
Acceso remoto a la computadora para uso doméstico y personal
Características
- Colabora con los alumnos en los contenidos
- Anota sobre cualquier cosa utilizando gestos para dibujar, subrayar o escribir sobre cualquier contenido
- Haz capturas de la pantalla y guárdalas en la galería, luego compártelas
- Reproducir contenido de Adobe Flash, música de iTunes, DVDs, CDs, etcétera, sin latencia
- Deja tu PC encendido y conéctate a él a distancia desde la comodidad de tu casa
- Disfruta de una reproducción realista: todo el vídeo y el audio se reproducen en alta definición en tu tableta