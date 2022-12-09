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Reinicio remoto en Splashtop Remote Access

Reinicia y vuelve a conectar tu ordenador remoto

La función de reinicio remoto es estupenda tanto para el trabajo a distancia como para la asistencia informática.

Puedes reiniciar tu ordenador remoto desde la consola web de Splashtop o desde la app Splashtop Business. Tendrás varias opciones entre las que elegir, como reiniciar en modo seguro, reiniciar normalmente y reiniciar el Splashtop Streamer (que no reinicia el ordenador).

Si utilizas la función Splashtop Remote Support para prestar soporte remoto bajo demanda (supervisado), puedes reiniciar el ordenador remoto al que estás dando soporte de forma activa y, a continuación, volver a conectarte automáticamente una vez que el ordenador termine el proceso de reinicio.

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Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

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Splashtop On-Prem

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Artículo de compatibilidad con reinicio remoto →

¿Puedo reiniciar y volver a conectarme al ordenador con Remote Support? →