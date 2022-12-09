Reinicio remoto en Splashtop Remote Access
Reinicia y vuelve a conectar tu ordenador remoto
La función de reinicio remoto es estupenda tanto para el trabajo a distancia como para la asistencia informática.
Puedes reiniciar tu ordenador remoto desde la consola web de Splashtop o desde la app Splashtop Business. Tendrás varias opciones entre las que elegir, como reiniciar en modo seguro, reiniciar normalmente y reiniciar el Splashtop Streamer (que no reinicia el ordenador).
Si utilizas la función Splashtop Remote Support para prestar soporte remoto bajo demanda (supervisado), puedes reiniciar el ordenador remoto al que estás dando soporte de forma activa y, a continuación, volver a conectarte automáticamente una vez que el ordenador termine el proceso de reinicio.
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad