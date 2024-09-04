Acceso remoto supervisado con Splashtop

Acceso remoto atendido con Splashtop
Presta asistencia remota ad hoc
Accede a cualquier dispositivo del usuario final en el momento en que necesite ayuda
Con un simple código de sesión de 9 dígitos, los técnicos pueden acceder remotamente a los dispositivos de sus usuarios finales y proporcionar asistencia remota para resolver problemas rápidamente.
El acceso supervisado de Splashtop te permite controlar a distancia dispositivos Windows, Mac y Android. También puedes ver a distancia las pantallas de dispositivos iOS y Chromebook en tiempo real.
Características
Servicio de asistencia
Experiencia avanzada de soporte bajo demanda: agrupación de técnicos, administración de canales de servicio técnico y enlaces de invitación, solicitudes de soporte a través de SOS Call y widgets de formularios web, enrutamiento de sesiones y más.
Integraciones
Splashtop tiene integraciones con varios sistemas PSA y de ticketing, como ServiceNow, FreshDesk, FreshService y otros. Con estas integraciones, los usuarios pueden iniciar fácilmente sesiones de acceso supervisado desde la plataforma/consola.
Marca personalizada
Genera una aplicación SOS personalizada con tu propio logotipo e identidad corporativa para que tus clientes la descarguen. Más información.
Disponible enExplorar todos los productos
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad