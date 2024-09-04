Acceso remoto supervisado con Splashtop

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Researching remote access options for businesses

Acceso remoto atendido con Splashtop

Presta asistencia remota ad hoc

Acceso remoto atendido con Splashtop
Acceso remoto atendido con Splashtop


Accede a cualquier dispositivo del usuario final en el momento en que necesite ayuda

Con un simple código de sesión de 9 dígitos, los técnicos pueden acceder remotamente a los dispositivos de sus usuarios finales y proporcionar asistencia remota para resolver problemas rápidamente.

El acceso supervisado de Splashtop te permite controlar a distancia dispositivos Windows, Mac y Android. También puedes ver a distancia las pantallas de dispositivos iOS y Chromebook en tiempo real.

Características

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Servicio de asistencia

Experiencia avanzada de soporte bajo demanda: agrupación de técnicos, administración de canales de servicio técnico y enlaces de invitación, solicitudes de soporte a través de SOS Call y widgets de formularios web, enrutamiento de sesiones y más.

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Integraciones

Splashtop tiene integraciones con varios sistemas PSA y de ticketing, como ServiceNow, FreshDesk, FreshService y otros. Con estas integraciones, los usuarios pueden iniciar fácilmente sesiones de acceso supervisado desde la plataforma/consola. 

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Marca personalizada

Genera una aplicación SOS personalizada con tu propio logotipo e identidad corporativa para que tus clientes la descarguen. Más información.

Disponible en

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Recursos

Tutorial de asistencia presencial bajo demanda →

Asistencia remota de iPhone y iPad →

Asistencia remota a dispositivos Android →

Ofrecer asistencia informática remota a los Chromebooks →