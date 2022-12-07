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Using the chat feature in Splashtop

Chat en el software de acceso remoto Splashtop

Envía y recibe mensajes de chat entre tú y el usuario del ordenador remoto

Antes. Durante. Después.

Envía y recibe mensajes a un ordenador remoto antes, durante o después de las sesiones de acceso remoto.

Los MSPs, los equipos de TI y los servicios de asistencia pueden utilizar la función de chat para facilitar una comunicación rápida y sencilla con el usuario final, a la vez que proporcionan soporte remoto bajo demanda.

Si trabajas desde casa o en desplazamientos, la función de chat te ofrece una forma cómoda de comunicarte con los usuarios finales de ordenadores remotos.

Todas las sesiones de chat se registran en la consola web de Splashtop.

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Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

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Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.

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Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

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Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

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Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

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Recursos

Artículo de asistencia de chat de Splashtop Business →

Artículo de asistencia de chat de Splashtop On-Prem →