Chat en el software de acceso remoto Splashtop
Envía y recibe mensajes de chat entre tú y el usuario del ordenador remoto
Antes. Durante. Después.
Envía y recibe mensajes a un ordenador remoto antes, durante o después de las sesiones de acceso remoto.
Los MSPs, los equipos de TI y los servicios de asistencia pueden utilizar la función de chat para facilitar una comunicación rápida y sencilla con el usuario final, a la vez que proporcionan soporte remoto bajo demanda.
Si trabajas desde casa o en desplazamientos, la función de chat te ofrece una forma cómoda de comunicarte con los usuarios finales de ordenadores remotos.
Todas las sesiones de chat se registran en la consola web de Splashtop.
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Para Individuos y Equipos
Remote Access Pro
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad