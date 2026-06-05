El trabajo remoto está causando gran revuelo en todas las industrias desde la política del teletrabajo obligatorio durante la pandemia del COVID-19. Si bien algunas empresas comenzaron a trabajar de forma remota mucho antes de la obligatoriedad, muchas empresas están viendo los beneficios de adoptar un modelo híbrido para adaptarse a los crecientes cambios en las necesidades de los empleados y los cambios culturales.
Dado que las preferencias de los empleados se inclinan hacia estilos de trabajo más remotos, existe un aumento importante en la adopción de software hacia herramientas específicas como el software de escritorio remoto.
¿Qué es el software de escritorio remoto?
El software de escritorio remoto es un tipo de software que te permite controlar un ordenador de escritorio remoto desde un dispositivo local.
El software de escritorio remoto a menudo se usa indistintamente con el software de acceso remoto. Sin embargo, existen matices entre los dos tipos de software. El software de escritorio remoto a menudo se refiere a un dispositivo remoto que se utiliza para acceder a un ordenador de escritorio, mientras que el software de acceso remoto ofrece la posibilidad de acceder a cualquier tipo de dispositivo de forma remota.
Usos del software de escritorio remoto
El software de escritorio remoto es una forma extremadamente conveniente de proporcionar acceso a muchas computadoras diferentes a la vez. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo las principales soluciones de escritorio remoto pueden acelerar los procesos y mejorar la eficiencia de diferentes equipos.
Equipos de soporte de TI
Uno de los casos de uso más comunes del software de escritorio remoto es que los equipos de soporte de TI gestionen una gran flota de ordenadores de escritorio diferentes. Esto garantiza que cada sistema se mantenga y actualice periódicamente, al tiempo que brinda a los técnicos la capacidad de acceder a cada sistema sin tener que estar donde se encuentra físicamente el dispositivo.
El software de escritorio remoto también permite a los técnicos ayudar a los usuarios finales cuando tienen problemas técnicos. Los usuarios pueden utilizar el software de escritorio remoto para solicitar soporte a un técnico, y los técnicos pueden responder a las llamadas y controlar de forma remota el escritorio con un usuario final presente. Esto se conoce como asistencia supervisada.
Salas de informática de centros educativos
Muchos institutos o universidades utilizan el software de escritorio remoto para ofrecer a los estudiantes remotos acceso a las salas de informática en persona. Esto permite a los estudiantes acceder a recursos que a menudo solo están disponibles en persona, como el uso de software especializado o dispositivos con más recursos.
El software de escritorio remoto también puede ayudar a los profesores a utilizar capacidades de duplicación de pantalla para los estudiantes que toman cursos en línea. Si los estudiantes están aprendiendo a usar cierto software, esta es una buena manera de enseñarles transmitiendo la pantalla del profesor al dispositivo del estudiante.
Trabajo remoto
El software de escritorio remoto ayuda a ofrecer al trabajador cotidiano la capacidad de trabajar de forma remota y al mismo tiempo mantener políticas de espacio de trabajo seguro. El software de escritorio remoto ayuda a garantizar que la información clasificada permanezca en una red segura.
Con el software de escritorio remoto, los empleados pueden acceder a un escritorio seguro utilizando un dispositivo personal en una red separada. Cuando acceden a la red segura a través del software de escritorio remoto, los datos permanecen dentro de la estación de trabajo de la oficina y nunca salen físicamente del dispositivo. Esta seguridad es una de las razones por las que muchas empresas eligen el software de escritorio remoto como una forma de ofrecerles a sus trabajadores opciones de trabajo remoto.
¿Cómo funciona el software de escritorio remoto?
Las tecnicidades sobre cómo funciona el software de Escritorio Remoto varían dependiendo de la herramienta que utilices. En su mayoría, el software de escritorio remoto requiere que instales dos partes diferentes del software en los dispositivos que vas a usar: una parte para el dispositivo local que estás utilizando para acceder al escritorio remoto, y otra parte en el propio escritorio remoto.
Tomemos Splashtop Acceso remoto como ejemplo:
Primero descarga la aplicación Splashtop Business en el dispositivo desde el que deseas realizar la conexión remota.
Luego descarga la aplicación Splashtop Streamer en el dispositivo al que deseas acceder de forma remota. Inicia sesión en ambas aplicaciones utilizando tus credenciales de Splashtop.
Cuando las dos aplicaciones estén instaladas, ahora deberías poder acceder a tu ordenador remoto a través de Splashtop.
Herramientas como Splashtop te permiten usar tu dispositivo local como control remoto, haciendo que acceder al escritorio remoto sea tan simple como iniciar sesión. Splashtop también proporciona compatibilidad adicional para que esta experiencia sea tan fluida como imposible.
Herramientas como la redirección de dispositivos USB y la compatibilidad con varios monitores permiten a los usuarios del dispositivo local la posibilidad de conectarse al dispositivo remoto y utilizar esos dispositivos USB normalmente. Herramientas como cámaras web y tabletas de dibujo funcionan tal como lo harían con un ordenador en persona como lo hacen a través del software de escritorio remoto.
Industrias que utilizan el software de escritorio remoto
A medida que el trabajo remoto se vuelve más común, más industrias están adoptando el software de escritorio remoto como parte de su flujo de trabajo diario. A continuación se muestran ejemplos de cómo diferentes industrias utilizan el software de escritorio remoto en su día a día.
Tecnología
La empresa de dispositivos digitales Beyond Digital Solutions necesitaba una forma de gestionar una variedad de dispositivos de señalización digital en muchos continentes diferentes. Después de adoptar Splashtop Enterprise, el equipo pudo minimizar el tiempo de inactividad de sus campañas de señalización digital, prestar soporte tanto a clientes como a empleados con una herramienta de escritorio remoto no invasiva, permitir que el personal de TI acceda a los dispositivos simultáneamente y permitir a los empleados trabajar de forma remota desde sus propios dispositivos.
Educación
Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) utiliza Splashtop Enterprise para dar soporte remoto a más de 2200 dispositivos en 140 sitios. El equipo pudo implementar Splashtop Streamer en los diferentes dispositivos que administró el equipo para que TI pueda acceder de forma remota al dispositivo a través de la aplicación Splashtop.
Además, al equipo le sedujeron las funciones de seguridad de Splashtop Enterprise, principalmente la autenticación de dos factores. Con miles de dispositivos bajo el control del equipo, querían garantizar la seguridad de todos esos dispositivos, en caso de que una persona no identificada obtuviera acceso a las credenciales de un técnico.
Medios y entretenimiento
El equipo de Warner Bros. International Television Production (WBITVP) en Nueva Zelanda estaba buscando una manera de mantener sus procesos de posproducción funcionando sin problemas durante la pandemia de COVID-19. El equipo necesitaba un software de escritorio remoto que pudiera ejecutar software especializado como Avid Media Composer y DaVinci Resolve, y al mismo tiempo ofrecer la misma seguridad que reciben de sus escritorios de oficina.
El equipo eligió Splashtop Enterprise como su solución preferida debido al alto rendimiento y usabilidad para proporcionar hasta 60 fps para sesiones remotas. Además, las funciones de seguridad como la integración del inicio de sesión único y la autenticación multifactor les ofrecieron a los dirigentes tranquilidad en lo que respecta a la seguridad.
Atención médica
El equipo de la Clínica Sensing del Hospital Slingeland necesitaba desarrollar un proceso para supervisar continuamente los signos vitales del paciente y al mismo tiempo prevenir la propagación de COVID-19 al personal y a otros pacientes. El equipo necesitaba una forma de recopilar datos continuamente y al mismo tiempo minimizar las interacciones entre pacientes y el equipo médico.
El equipo optó por adoptar Splashtop On-Prem para supervisar continuamente a los pacientes mientras mantiene la seguridad de los datos necesaria para proteger los datos de los pacientes. Los médicos pudieron conseguir visitas más eficientes con sus pacientes, ya que pudieron saber qué necesitaban los pacientes basándose en datos supervisados periódicamente.
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El software de escritorio remoto de Splashtop es compatible con dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux y Chromebook, lo que garantiza que puedas disfrutar de una experiencia de escritorio remoto perfecta en tu ordenador remoto sin importar el dispositivo que estés usando. Te sentirás como si estuvieras de forma presencial frente a un escritorio remoto.
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