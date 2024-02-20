Software de escritorio remoto para Linux
Accede de forma remota a ordenadores Linux desde cualquier lugar
Las 4 principales ventajas de usar una herramienta de escritorio remoto de Linux
Acceso desde cualquier lugar
Trabaja desde cualquier lugar accediendo a tus ordenadores Linux sin importar dónde estés.
Flexibilidad ilimitada
Disfruta de una flexibilidad ilimitada utilizando cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil para acceder a tu ordenador con Linux.
Productividad mejorada
Aumenta tu productividad mientras trabajas de forma remota. Te sentirás como si estuvieras frente al ordenador Linux.
Solución rápida, segura y rentable
Conseguirás una solución de escritorio remoto para Linux rápida, segura y fácil de usar al mejor precio.
Acceso remoto sin problemas a ordenadores Linux
Con el software de escritorio remoto de Splashtop, puedes controlar ordenadores Linux a distancia desde tu ordenador (Windows o Mac), dispositivos iOS, Android y Chromebook. Tanto si eres un profesional de soporte de TI, un usuario particular o un proveedor de servicios gestionados (MSP), Splashtop te ofrece la flexibilidad y el control necesarios para trabajar de forma eficiente en todos los dispositivos.
Para equipos de soporte de TI: concede acceso rápido y sin supervisión a los puntos finales de Linux para resolver problemas, realizar actualizaciones y mantener los sistemas sin interrumpir a los usuarios. Con Splashtop Enterprise o Splashtop Remote Support, el personal de TI puede optimizar las operaciones de soporte y reducir las visitas in situ.
Para particulares: accede a tu máquina Linux desde dispositivos Windows, MacOS, iOS, Android o Chromebook. Disfruta de una experiencia coherente y receptiva que te permite ejecutar aplicaciones, transferir archivos o gestionar tareas como si estuvieras en tu escritorio.
Para MSPs: gestiona sistemas Linux junto con otras plataformas desde una solución centralizada. La compatibilidad con múltiples dispositivos de Splashtop, las funciones de seguridad y las licencias flexibles facilitan la escalabilidad en los entornos de los clientes.
Soluciones de escritorio remoto Splashtop para varias distribuciones de Linux
Splashtop oficialmente es compatible para:
También puede intentarlo con otras distribuciones de Linux que no sean oficialmente compatibles.
Instalar el escritorio remoto de Splashtop para Linux es muy fácil
Instala el Linux Streamer en los ordenadores Linux a los que deseas conectarte de forma remota
Instala la aplicación Splashtop Business en los dispositivos desde los que deseas conectarte de forma remota
Ahora puedes acceder de forma remota a tu sistema Linux desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil
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Para Individuos y Equipos
Acceso Remoto Splashtop
Comienza en $6/mes
Accede a tus ordenadores de forma remota, desde cualquier dispositivo. Perfecto para particulares o empresas/centros educativos que desean habilitar el trabajo desde casa para los usuarios.
Para TI, Soporte y Mesas de ayuda
Splashtop Remote Support
Comienza en $22/mes
Software de asistencia informática remota supervisada y no supervisada Presta asistencia informática remota bajo demanda a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil.