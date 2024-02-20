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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Software de escritorio remoto para Linux

Accede de forma remota a ordenadores Linux desde cualquier lugar

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


Las 4 principales ventajas de usar una herramienta de escritorio remoto de Linux

  • Acceso desde cualquier lugar

    Trabaja desde cualquier lugar accediendo a tus ordenadores Linux sin importar dónde estés.

  • Flexibilidad ilimitada

    Disfruta de una flexibilidad ilimitada utilizando cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil para acceder a tu ordenador con Linux.

  • Productividad mejorada

    Aumenta tu productividad mientras trabajas de forma remota. Te sentirás como si estuvieras frente al ordenador Linux.

  • Solución rápida, segura y rentable

    Conseguirás una solución de escritorio remoto para Linux rápida, segura y fácil de usar al mejor precio.

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Acceso remoto sin problemas a ordenadores Linux

Con el software de escritorio remoto de Splashtop, puedes controlar ordenadores Linux a distancia desde tu ordenador (Windows o Mac), dispositivos iOS, Android y Chromebook. Tanto si eres un profesional de soporte de TI, un usuario particular o un proveedor de servicios gestionados (MSP), Splashtop te ofrece la flexibilidad y el control necesarios para trabajar de forma eficiente en todos los dispositivos.

  • Para equipos de soporte de TI: concede acceso rápido y sin supervisión a los puntos finales de Linux para resolver problemas, realizar actualizaciones y mantener los sistemas sin interrumpir a los usuarios. Con Splashtop Enterprise o Splashtop Remote Support, el personal de TI puede optimizar las operaciones de soporte y reducir las visitas in situ.

  • Para particulares: accede a tu máquina Linux desde dispositivos Windows, MacOS, iOS, Android o Chromebook. Disfruta de una experiencia coherente y receptiva que te permite ejecutar aplicaciones, transferir archivos o gestionar tareas como si estuvieras en tu escritorio.

  • Para MSPs: gestiona sistemas Linux junto con otras plataformas desde una solución centralizada. La compatibilidad con múltiples dispositivos de Splashtop, las funciones de seguridad y las licencias flexibles facilitan la escalabilidad en los entornos de los clientes.


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


Soluciones de escritorio remoto Splashtop para varias distribuciones de Linux

Splashtop oficialmente es compatible para:

También puede intentarlo con otras distribuciones de Linux que no sean oficialmente compatibles.

Instalar el escritorio remoto de Splashtop para Linux es muy fácil

  • Instala el Linux Streamer en los ordenadores Linux a los que deseas conectarte de forma remota

  • Instala la aplicación Splashtop Business en los dispositivos desde los que deseas conectarte de forma remota

  • Ahora puedes acceder de forma remota a tu sistema Linux desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil


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Para Individuos y Equipos

Acceso Remoto Splashtop

Comienza en $6/mes

Accede a tus ordenadores de forma remota, desde cualquier dispositivo. Perfecto para particulares o empresas/centros educativos que desean habilitar el trabajo desde casa para los usuarios.

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Para TI, Soporte y Mesas de ayuda

Splashtop Remote Support

Comienza en $22/mes

Software de asistencia informática remota supervisada y no supervisada Presta asistencia informática remota bajo demanda a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil.

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Descargas de Splashtop Remote Desktop para Linux

Descargas

Opiniones de los clientes de TrustRadius: La aplicación de escritorio remoto Splashtop es la n.º 1


Preguntas Frecuentes

¿Existe un escritorio remoto para Linux?
¿Cuál es el mejor escritorio remoto para Linux?
¿Por qué debería plantearme las soluciones de escritorio remoto de Splashtop para Linux?
¿Cómo de seguro es acceder a dispositivos Linux de forma remota?
¿Es posible acceder a los sistemas Linux de forma remota desde dispositivos móviles?
¿Son adecuadas las soluciones de escritorio remoto para solucionar problemas de sistemas Linux de forma remota?