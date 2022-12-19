Las soluciones Beyond Digital reducen las visitas in situ y solucionan a distancia el 90 % de los problemas de señalización digital
Cómo mejorar las campañas digitales gestionando más de 7000 pantallas de señalización digital en dos continentes con Splashtop Enterprise
De un vistazo
Desafío
Beyond Digital Solutions necesitaba garantizar una experiencia de usuario excelente en más de 7000 pantallas de señalización digital repartidas por el Reino Unido, Europa, Canadá y Estados Unidos.
Solución
Aprovecharon Splashtop Enterprise para minimizar el tiempo de inactividad, permitir el trabajo a distancia y proporcionar asistencia bajo demanda a los clientes, al tiempo que gestionaban una variedad de software de señalización digital.
Resultados
Beyond Digital Solutions ahorra ahora más de 15 000 kilómetros anuales por cliente en visitas in situ. Esto les permite prestar un mejor servicio y ampliar las capacidades tecnológicas para aumentar su oferta.
De Beyond Digital Solutions
Splashtop cumplía con todos nuestros requisitos. Con una solución ampliable, podíamos controlar a distancia nuestras pantallas en todas partes y prestar asistencia a una amplia variedad de dispositivos para clientes y personal interno. Todo ello con un software no invasivo y seguro que podría activarse bajo demanda.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
El reto: gestionar una variedad de dispositivos y software de señalización digital en todos los continentes
Con sede en Newcastle, Inglaterra, Beyond Digital Solutions es una agencia de comunicación que unifica los ámbitos del contenido, la creatividad y la tecnología. Desde menús digitales para hostelería hasta pantallas de comunicación internas, trabajan en todos los sectores, proporcionando soluciones de comunicación digital inmersiva que influyen en la forma en que las personas interactúan con las marcas de consumo. Gestionan 7000 (y subiendo) pantallas digitales para clientes de toda Europa, Estados Unidos y Canadá.
Michael Thompson, arquitecto digital y experto en señalización digital, actúa como nexo de unión entre los clientes y un equipo interno de 25 personas. Asegura la mejor UX para cada campaña homogeneizando los requisitos del cliente con los esfuerzos de ingenieros, creativos y expertos en señalización digital. También trabaja con desarrolladores de portales y sistemas backend para garantizar una integración perfecta del software de señalización digital en cada campaña.
Beyond Digital Solutions debe tener en cuenta los requisitos de cada cliente y campaña para elegir el mejor software de señalización digital para sus necesidades. "Utilizamos diversas tecnologías" —explica Michael— "como pantallas de ventana híbridas para seguir al público desde el exterior y tecnología de seguimiento ocular para analizar la atención del público o medir la tasa de conversión".
Aunque llevaban 12 años trabajando con software remoto, Beyond Digital Solutions sintió la necesidad de encontrar un proveedor más eficaz. Su anterior proveedor no paraba de subir los precios sin añadir nuevas funciones ni mejorar la estabilidad de su software.
Beyond Digital Solutions buscaba una solución estable que pudiera:
Garantizar la máxima compatibilidad con el software que utilizan
Resolver rápidamente los problemas en las pantallas
Proporcionar asistencia inmediata y bajo demanda a clientes y personal interno en cualquier dispositivo o sistema operativo
La solución: minimizar el tiempo de inactividad, mejorar el soporte y permitir el trabajo remoto con Splashtop Enterprise
La nueva solución tenía que ser compatible con todo su software de señalización digital. También tenía que permitir una asistencia eficaz a los clientes y empleados para que pudieran intervenir rápidamente y solucionar los problemas de las pantallas. Beyond Digital también buscaba una solución que no requiriera instalación y que funcionara con cualquier dispositivo o sistema operativo. De cara al futuro, querían ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes.
Michael investigó y probó varias herramientas, entre ellas, TeamViewer, antes de sustituir LogMeIn por Splashtop Enterprise. Sin embargo, ninguno de ellos ofrecía la estabilidad, las funciones adicionales o la asistencia en directo que Beyond Digital necesitaba y mucho menos a un precio razonable. Sin embargo, Splashtop cumplía con todos sus requisitos y se ajustaba a su presupuesto.
Con Splashtop Enterprise, Beyond Digital Solutions fue capaz de:
Minimizar el tiempo de inactividad de sus campañas de señalización digital. Splashtop permitió a su servicio técnico comprobar fácilmente más de 200 máquinas al día, sustituyendo las visitas in situ por unos pocos clics desde la distancia.
Ganar flexibilidad y competitividad. Con la posibilidad de elegir y gestionar cualquier software a distancia, Beyond Digital podía crear campañas digitales a medida para sus clientes.
Ayudar a clientes y empleados con una herramienta de asistencia remota segura y no invasiva. Se activa bajo demanda, sin necesidad de instalación local ni mantenimiento.
Permitir al personal informático acceder y operar en la misma máquina simultáneamente, sin tener que desconectarse de sus sesiones, para lograr un proceso de resolución de problemas más eficaz.
Permitir a los empleados trabajar a distancia desde sus propios dispositivos. Con asistencia puntual y acceso a estaciones de trabajo y programas de gama alta, sea cual sea su sistema operativo.
Resultados: Beyond Digital Solutions reduce su huella de carbono al tiempo que aumenta la eficacia de sus campañas digitales
Durante la migración desde su proveedor anterior, Beyond Digital Solutions desplegó Splashtop en un par de días sin tiempo de inactividad. "Parecía que salía de la oficina un día y cuando volvía al día siguiente, simplemente estábamos entrando en una aplicación distinta y pulsando un botón distinto. Sin puntos de dolor", dijo Jonathan Peachey, Director de TI.
En la actualidad, Splashtop es la aplicación que más utiliza Beyond Digital para garantizar la perfecta ejecución de las campañas, desde un punto de vista técnico y de UX. Aunque sus más de 7.000 pantallas están repartidas por dos continentes, pueden arreglar hasta el 90% de los problemas a distancia, evitando o minimizando las interrupciones y ahorrando costes relacionados con las visitas in situ.
Durante el primer año, pudieron solucionar la mayoría de los problemas a distancia, con lo que se ahorraron una media de 15.000 kilómetros recorridos en carretera y unas 4 toneladas de emisiones de CO2 por cliente. Ahora, Beyond Digital puede implantar nuevas tecnologías que eran imposibles de gestionar con otros proveedores, ampliando su oferta a los clientes y obteniendo una ventaja competitiva. "Hasta ahora, hemos ejecutado el 90% de nuestras operaciones en Windows, pero Splashtop nos permite examinar nuevas máquinas de señalización digital, como Android y Linux, que han mejorado su rendimiento significativamente en el último periodo", dijo Michael.
Detalles
Acerca de Beyond Digital Solutions
Con sede en Newcastle (Inglaterra), Beyond Digital Solutions es experta en la creación de contenidos para pantallas digitales. Desde menús digitales para hostelería hasta pantallas de comunicación internas, trabajan en todos los sectores, proporcionando soluciones de comunicación digital inmersiva que influyen en la forma en que las personas interactúan con las marcas de consumo.
Testimonios de los clientes
Que varias personas puedan conectarse a la misma máquina. Es una función excelente que no habíamos visto en ningún otro sitio.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert