¿Qué es el acceso remoto? Conéctate a tu ordenador desde cualquier lugar

¿Alguna vez le ha pasado que necesitaba entrar en su ordenador de inmediato, pero no podía porque no lo tenía consigo?

Hay muchos escenarios en los que la cloud no es suficiente cuando no puede acceder físicamente a su escritorio. Por ejemplo, tal vez necesite acceder a un determinado archivo pero no puede subirlo a la cloud debido a la política de la empresa.

O tal vez necesite utilizar una aplicación de software que sólo está disponible para usted en un determinado ordenador. Esto puede deberse a que el software sólo tiene licencia para su ordenador de trabajo, o a que su ordenador de sobremesa es la única estación de trabajo lo suficientemente potente como para ejecutar el programa de uso intensivo de recursos que necesita.

Sea cual sea la situación, estar sin su ordenador mientras trabaja a distancia puede dificultar enormemente su productividad. Esto hace que deseemos tener siempre nuestro ordenador disponible allá donde vayamos.

Por suerte, el acceso remoto lo hace posible, pero sin que tenga que llevarse el ordenador. Con una herramienta como Splashtop, podrá acceder de forma remota al ordenador al que quiera conectarse y controlarlo a distancia desde otro dispositivo como si estuviera sentado frente a él. Organizaciones enteras pueden aprovechar el acceso remoto para poder trabajar desde casa. Las escuelas y universidades pueden utilizarlo para mejorar el aprendizaje a distancia.

¿Quiere probarlo usted mismo? Empiece a utilizar el acceso remoto de Splashtop ahora de forma gratuita. Y siga leyendo para encontrar la solución de acceso remoto perfecta para usted, su empresa o su institución educativa.

Empieza

¿Qué es el Acceso Remoto?

El acceso remoto (o escritorio remoto) es la capacidad de acceder a un ordenador o dispositivo desde otro dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con un software de acceso remoto instalado en su ordenador, tiene la libertad de acceder a ese ordenador, y a todos sus archivos y aplicaciones, desde otro dispositivo y controlarlo como si estuviera sentado frente a él.

¿Quiere ver algunos ejemplos de cómo se utiliza el acceso remoto?

Supongamos que necesita acceder a un archivo importante en su ordenador del trabajo, pero está atrapado en el aeropuerto. Con el acceso remoto al ordenador, solo tiene que sacar su smartphone o tableta, abrir la aplicación móvil de acceso remoto y conectarse rápidamente al ordenador del trabajo para abrir el archivo.

En su smartphone o tableta verá la pantalla del escritorio de su ordenador exactamente igual que cuando lo ve en persona. Puede abrir el archivo al que necesita acceder y, a continuación, tener la posibilidad de editarlo, guardarlo, enviarlo por correo electrónico o incluso transferirlo al dispositivo desde el que está conectándose en remoto.

Aquí tiene un vídeo que muestra cómo podría utilizar un Chromebook para acceder de forma remota a un ordenador con Windows para trabajar a distancia:

Chromebook With Business Access

El acceso remoto también puede ser una gran herramienta para TI, servicios de asistencia técnica y MSP para proporcionar soporte remoto. Los técnicos podrían simplemente lanzar una conexión remota al dispositivo de su usuario para tomar el control y solucionar un problema, sin necesidad de desplazarse físicamente hasta el dispositivo.

¿Cómo funciona el acceso remoto?

Entonces, ¿cómo puede controlar su ordenador remoto desde cualquier lugar? Cada solución de acceso remoto es diferente pero, en general, todas funcionan de manera similar.

Primero está el software. Una vez que comiences con tu software de acceso remoto, deberás descargar e instalar las aplicaciones necesarias en cualquier ordenador al que desees conectarte de forma remota y en cualquier ordenador o dispositivo móvil desde el que desees conectarse de forma remota.

Una vez instaladas las aplicaciones, puedes abrir la aplicación en el dispositivo desde el que estás accediendo remotamente y elegir conectarte al ordenador al que quieres acceder. Mientras ese ordenador no esté apagado y tenga acceso a Internet, podrás conectarte al instante.

Ten en cuenta que cada solución de acceso remoto funcionará de forma ligeramente diferente y tendrá su propio conjunto de características y precios.

A continuación, echemos un vistazo a las mejores soluciones de acceso remoto para particulares, empresas y centros educativos.

Software de acceso remoto para particulares, empresas y centros educativos

Splashtop ofrece soluciones de acceso remoto rápidas y seguras que cubren todo tipo de casos prácticos. Cualquiera que sea la razón por la que necesitas acceso remoto, Splashtop tendrá la solución para ti.

Acceso remoto para particulares, equipos y organizaciones para permitir el trabajo a distancia

Si tú (o tu equipo) deseáis poder acceder remotamente a los ordenadores del trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento, entonces Splashtop Business Access es la solución para ti.

Usa Splashtop Business Access para acceder de forma remota y segura a tu ordenador con Windows, Mac o Linux. Puedes hacerlo de forma remota desde cualquier ordenador, tableta o teléfono inteligente que ejecute los sistemas operativos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.

Splashtop Business Access le ayuda a ser productivo con herramientas como la impresión remota, la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la compatibilidad multimonitor y la vigilancia remota. Puede controlar su ordenador de trabajo en tiempo real, con calidad de alta definición y sonido remoto.

Si esto le parece bien, puede obtener más información sobre el acceso remoto para trabajar desde casa de Splashtop e iniciar una prueba gratuita ahora.

Acceso a Distancia para la Educación

¡Dé a los estudiantes acceso remoto a los ordenadores de la sala de informática escolar para que puedan aprovechar los recursos informáticos y el software del centro mientras aprenden a distancia! Obtén más información sobre el acceso remoto para la educación.

Acceso remoto para el servicio de asistencia y soporte informático

Si deseas utilizar el acceso remoto para prestar asistencia remota a cualquiera de los dispositivos de tus usuarios en el momento en que necesitan ayuda, consulta una solución de acceso remoto como Splashtop SOS.

Con Splashtop SOS, podrá acceder a cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android con un simple código de sesión. Podrá proporcionar asistencia a un número ilimitado de dispositivos, y también podrá añadir acceso no supervisado a sus ordenadores gestionados.

Solución todo en uno de acceso remoto y soporte remoto para empresas

¿Desea proporcionar a su personal acceso remoto para permitir el trabajo a distancia y también dar a su equipo de TI la capacidad de dar soporte remoto a cualquier dispositivo? Consulte Splashtop Enterprise.

Más información y empezar

El acceso remoto te permite utilizar tu ordenador desde cualquier lugar, sin tener que llevártelo. El acceso remoto ofrece varios beneficios, entre ellos una mayor productividad y una mejor experiencia de colaboración.

Obtén más información sobre las soluciones de acceso remoto de Splashtop. ¡O comienza con una prueba gratuita de Splashtop ya mismo para disfrutar de acceso remoto completo a tus ordenadores! No se requieren compromiso de permanencia ni tarjeta de crédito.

Pruébalo Gratis