Virginia Tech apoya remotamente más de 2.200 dispositivos en 140 sitios
Aumentar la eficiencia y reducir los costos de los equipos de TI mediante el uso de acceso remoto
Resumen
El equipo de TI del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de Virginia Tech (CALS) es responsable de dar soporte a más de 2.200 computadoras y dispositivos en 140 sitios.
Con un equipo de TI compuesto por 7 personas de soporte técnico y 6 tecnólogos de información de área, satisfacer las crecientes demandas de los clientes dispersos en grandes territorios ha sido un desafío. Después de probar otras soluciones de soporte remoto, el equipo de Virginia Tech CALS encontró exactamente lo que buscaban con Splashtop.
Una vez a bordo con Splashtop, el equipo de TI fue capaz de aumentar la eficiencia y reducir el tiempo y los costos de viaje al poder acceder remotamente a cualquiera de sus dispositivos administrados en cualquier momento para brindar soporte.
De Virginia Tech
Recomendamos Splashtop por varias razones: el coste, el cliente persistente, la autenticación forzada de dos factores y la gestión de usuarios para técnicos individuales.
Edward O’Dell, IT Support Specialist
El reto: Reducir el tiempo y los costes de los desplazamientos al tiempo que se proporciona una asistencia informática eficaz
El Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida (CALS) en Virginia Tech está compuesto por alrededor de 140 sitios con más de 2.200 computadoras y dispositivos. Un equipo de TI de 7 personas de help desk y 6 tecnólogos de información del área (AIT) administran y atienden a todos los equipos y dispositivos.
Edward O'Dell, especialista en asistencia informático, describió el reto al que se enfrentaba su equipo, sobre todo los AIT que viajaban por los distritos asignados prestando asistencia al profesorado para asegurarse de que todos sus puntos finales funcionaban sin problemas.
"Dos de los distritos tenían dos AIT supervisándolos y los demás tenían uno cada uno", dijo O'Dell. "Cada AIT cubría un gran territorio y los viajes eran caros. Además, mientras viajaban, no podían prestar asistencia a nadie más. Con una sesión de escritorio remoto, podrían haber hecho mucho más trabajo".
Buscando una solución que les permitiera prestar asistencia remota a sus puntos finales, el equipo de TI de Virginia Tech CALS probó inicialmente con SimpleHelp. Sin embargo, se encontraron con varios problemas y pronto empezaron a buscar sustitutos.
"Intentamos usar SimpleHelp", dijo O'Dell, “pero no siempre funcionó. Además, requería que el usuario fuera a su sitio web y descargara su aplicación de soporte, lo que algunos usuarios encontraron complicado y confuso"."
La solución: Virginia Tech CALS obtiene un soporte remoto rápido, seguro y sencillo con Splashtop
Cuando O'Dell y su equipo buscaron una nueva solución de acceso remoto, se centraron en encontrar un producto que les facilitara la conexión rápida a los ordenadores de sus clientes. O'Dell declaró: "Lo más importante que queríamos en una solución era que tuviera un cliente persistente, de modo que pudiéramos pasar por algún tipo de consola de administración para conectarnos a ella".
Tras investigar múltiples soluciones, el equipo descubrió que Splashtop Remote Support cumplía este requisito e incluía muchas otras ventajas.
Los equipos informáticos utilizan Splashtop Remote Support para acceder remotamente y sin supervisión a sus ordenadores gestionados. Funciona desplegando el Splashtop Streamer en los ordenadores gestionados. Una vez instalado el streamer, los administradores de TI pueden acceder remotamente al dispositivo en cualquier momento a través de la aplicación Splashtop.
Además del acceso remoto desde un número ilimitado de dispositivos, Splashtop Remote Support incluye un amplio conjunto de funciones para ayudar a los administradores informáticos a realizar sus tareas cotidianas, como transferencia de archivos, monitorización múltiple, grabación de sesiones y asistencia.
El equipo informático de CALS de Virginia Tech utiliza muchas de estas funciones para ofrecer asistencia a sus puntos finales. Una función que O'Dell valora especialmente es la verificación de dos factores, que los usuarios de Splashtop Remote Support pueden activar para optimizar la seguridad de sus cuentas.
"Nos gusta que puedas obligar la autenticación de dos factores para todos tus técnicos", dijo O'Dell. "Si dejas las cuentas abiertas sin verificación de dos factores y alguien consigue entrar, tendrá acceso a todas y cada una de las máquinas cargadas en tu sistema".
O'Dell también elogió las funciones de Agrupación de ordenadores y Agrupación de usuarios por su comodidad. "Nos gusta que puedas agrupar sistemas", dijo. "Cada persona diferente puede tener acceso a una máquina, a un grupo de máquinas o a todas".
Por último, O'Dell destaca la función de asistencia informática supervisada de Remote Support, que funciona bien para cuando los profesionales informáticos necesitan dar asistencia a los clientes en casos de rotura/reparación. Los técnicos pueden dar asistencia remota a cualquier dispositivo conectándose con un simple código de sesión, lo que les permite dar asistencia a dispositivos que no estén ya gestionados en su cuenta de Splashtop Remote Support.
"La función de soporte supervisado ha sido maravillosa; cuando necesitamos entrar en el dispositivo de un cliente, podemos hacer que vaya al sitio web de Splashtop, descargue la aplicación y ya estamos dentro".
Resultados: reducción de costes, reducción de viajes, aumento de la eficiencia y más
En general, O'Dell y su equipo han quedado muy satisfechos con la forma en que Splashtop Remote Support les ha permitido ofrecer asistencia informática a sus dispositivos.
Aparte de la capacidad básica de acceso remoto, Splashtop Remote Support ha aportado ventajas adicionales a O'Dell y a su equipo, como reducir costes, disminuir los desplazamientos y poder resolver los problemas en menos tiempo.
"Queríamos algo que nos permitiera hacernos cargo del sistema de un usuario y ayudar al profesorado con sus problemas. La reducción de costes y la disminución de los desplazamientos eran ventajas añadidas, pero no requisitos. Seguimos haciendo hincapié en tratar de pasar tiempo cara a cara con nuestros usuarios. Pero nuestra carga de trabajo ha crecido tanto (y hemos tenido muchos cambios de personal desde hace un año) que tenemos que hacer muchas veces las cosas por teléfono o trabajando desde la oficina con Splashtop. Remote Support hace que sea mucho más rápido solucionar tu problema ahora que esperar a que alguien esté allí dentro de dos semanas".
Además, O'Dell afirmó poder trabajar de forma más eficiente con Splashtop Remote Support.
"Muchas veces programamos una hora con los usuarios para entrar remotamente y ocuparnos de sus problemas, porque podemos hacerlo y trabajar en algo en el back end simultáneamente", dijo O'Dell. "De este modo, podemos ocuparnos de dos grandes problemas a la vez. Por ejemplo, si estoy te intentando instalar este software y da problemas, entonces tengo que esperar a que se ejecute a través del instalador para ver dónde falla y así poder hacer otra cosa en mi despacho".
Además de proporcionar asistencia, O'Dell utiliza Remote Support para instalar nuevos ordenadores a distancia.
"También utilizamos Remote Support cuando le instalamos un nuevo ordenador a alguien. Le enviamos un PC y, una vez que lo conecta, nos conectamos remotamente a él y terminamos la pequeña configuración informática que hay que hacer. Por ejemplo, ayudamos a configurar su sistema de correo electrónico, nuestro sistema de copias de seguridad y transferimos los datos que pueda necesitar".
En total, el equipo informático del CALS de Virginia Tech ha utilizado Splashtop Remote Support para más de 9000 conexiones remotas en menos de tres años. O'Dell declaró: "Uno de nuestros técnicos lo ha utilizado más de 1900 veces. Era alguien que solía viajar continuamente; ahora ya no viaja tanto. Incluso cuando se trata de algo en lo que podría guiar a la gente por teléfono, a veces es más rápido hacerlo por ellos con Splashtop Remote Support".
Hace poco, O'Dell incluso recomendó Splashtop Remote Support a la biblioteca de Virginia Tech. Desde entonces, han evaluado y terminaron adquiriendo la solución.
"Analizamos al resto de empresas", dijo O'Dell. "Pero recomendamos Splashtop por varias razones: el coste, el cliente persistente, la autenticación forzada de dos factores y la gestión de usuarios para técnicos individuales". O'Dell continuó: "Aquí, en Virginia Tech, tenemos una política universitaria según la cual el software tiene que ser aprobado por nuestro equipo jurídico antes de que se pueda comprar. Ya estaba aprobado, nos gustaba y nos funcionaba, por eso lo recomendamos".
9000 conexiones remotas a través de Splashtop en tres años
Asistencia a más de 2200 puntos finales en 140 sedes y reducción de los desplazamientos, lo que se traduce en un servicio de asistencia más eficaz
Detalles
UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA Y CIENCIAS DE LA VIDA DE VIRGINIA TECH
El Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida (CALS) en Virginia Tech está compuesto por alrededor de 140 sitios con más de 2.200 computadoras y dispositivos. Un equipo de TI de 7 personas de help desk y 6 tecnólogos de información del área (AIT) administran y atienden a todos los equipos y dispositivos.
Beneficios de Splashtop Remote Support
Amplia compatibilidad de dispositivos: Admite ordenadores Windows y Mac desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
Acceso remoto rápido: Splashtop Remote Support está impulsado por el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones remotas rápidas con calidad y sonido de alta definición.
Mayor productividad: Splashtop Remote Support viene con las principales funciones que necesitan los equipos de TI, como transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, gestión de usuarios y ordenadores, agrupación y mucho más.
Ahorro de costes: Splashtop puede ahorrarte más de un 80 % en comparación con otras soluciones. Además, Splashtop no tiene un historial de subidas de precios como otros proveedores de acceso remoto.
Por qué elegir Splashtop
Aquí está el porqué los equipos de IT de la educación como el de Virginia Tech CALS aman Splashtop:
Splashtop Remote Support cuesta hasta un 80 % menos que otros productos de asistencia remota.
Los equipos de TI pueden satisfacer fácilmente las crecientes demandas gracias al aumento de la eficiencia.
Habilita el acceso de los usuarios finales para que tu facultad pueda tener acceso remoto a sus propias computadoras.
Completa las tareas diarias con facilidad gracias al conjunto de herramientas y funciones superiores de Splashtop.